El PSOE ofrece al PP un pacto para evitar que Vox gobierne en seis ayuntamientos de Castilla-La Mancha

Órdago del PSOE de Emiliano García-Page al PP de Castilla-La Mancha a 48 horas de que se constituyan los ayuntamientos tras las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Le ha ofrecido establecer un cordón sanitario a Vox para evitar que la ultraderecha entre a gobernar en los ayuntamientos de Ciudad Real, Albacete, Puertollano, Toledo, Talavera de la Reina y Guadalajara. El PSOE ha preparado un documento para firmar un acuerdo con el PP que, según la vicesecretaria del PSOE de Toledo y diputada nacional, Esther Padilla, permitiría a los 'populares' de Paco Núñez demostrar que tienen “principios y palabra”.

Según han precisado a elDiarioclm.es fuentes socialistas, los socialistas se comprometen a facilitar con la abstención de sus concejales un gobierno en solitario del PP (sin la necesidad de “cesiones” ante Vox) en Albacete, Ciudad Real y Puertollano si a su vez los 'populares' facilitan un los gobiernos en solitario del PSOE en Talavera de la Reina, Toledo y Guadalajara. Con ello, gobernarían en las seis ciudades las listas más votadas.

Las mismas fuentes precisan que el docuemento tiene el objetivo de recoger un acuerdo PSOE-PP que garantice el respeto a la lista más votada en las elecciones del 28 de mayo de 2023 en todos los municipios de la región donde se dé la circunstancia de que ningún partido haya obtenido la mayoría absoluta de los votos.

El PSOE apura plazos e insiste

No es la primera vez que los socialistas realizan este ofrecimiento al PP castellanomanchego tras las elecciones municipales, pero en esta ocasión sí que hay documento preparado donde se concreta que el pacto actual se cumpliría en esos seis ayuntamientos. Incluso antes del 28M ya pidieron a Paco Núñez pactar el gobierno de la lista más votada si este último renunciaba a pactar con Vox.

“Tienen 48 horas”, ha apostillado la dirigente socialista, quien ha dicho que si el PP no firma este acuerdo que trata de evitar que la “ultraderecha” entre en estos seis ayuntamientos importantes de Castilla-La Mancha quedará demostrado, a su juicio, que para el PP de Alberto Núñez Feijóo pactar con Vox “no es una opción”, sino que es “una preferencia y una prioridad”.

Dicho esto, ha manifestado que el PP tiene en su mano este documento para que en Castilla-La Mancha se visualice que “donde hay voluntad” se pueden evitar los pactos con Vox.

Padilla ha recordado que en la pasada campaña electoral, el PSOE de Castilla-La Mancha advirtió y alertó a los ciudadanos del “peligro y riesgo” que suponía que el PP y Vox sumaran para los distintos gobiernos municipales, de diputaciones y de comunidades autónomas. “Lo decíamos antes de votar y lo decimos ahora después de votar”, ha rememorado la dirigente socialista, pidiendo lo mismo al PP, quien antes de las elecciones -ha recordado- decía que “no eran buenos los pactos con radicales”. “Se dijo desde Feijóo hasta Núñez”.

Según ha apuntado, ahora es el momento de cumplir estas palabras y evitar pactos que permitirán que “la ultraderecha” entre a tomar decisiones en ayuntamientos de Castilla-La Mancha.

La respuesta del presidente del PP en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha sido acusar al PSOE de “mercadear” con los ayuntamientos cuando insiste en pedir a los 'populares' respetar la lista más votada en las principales ciudades. “Es una falta de respeto a la democracia sin precedentes”, ha sentenciado el líder de los 'populares' en la región.

Ha remarcado que su partido no va a “mercadear” con la política y la democracia. “Los partidos políticos no podemos tratar de mercadear como quiere hacer el PSOE con los ayuntamientos, esto no va de repartir ayuntamientos en un despacho”, ha apuntado Núñez.