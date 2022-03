El PP impugnará el acuerdo del Consejo de Ministros que suprime la condición de “servicio público” del tren Madrid-Cuenca-Valencia

El PP impugnará el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo, en el que se suprimió la “condición de servicio público” de la línea de tren entre Madrid, Cuenca y Valencia. El presidente del partido en Cuenca, Benjamín Prieto, ha asegurado que este es un “paso más en el complot orquestado por Sánchez y las instituciones y socialistas conquenses contra el desarrollo de nuestra tierra”. “El Consejo de Ministros se ha saltado la legislación ferroviaria, en concreto la ley 38/2015 modificando la obligación de servicio público y Adif ha incumplido las obligaciones que le impone la Ley de mantener la vía en condiciones óptimas para su uso”, ha insistido Prieto.

En el último Consejo de Ministros se aprobó la modificación de las relaciones ferroviarias sometidas a obligación de servicio público, “como primer paso para la implementación efectiva de la iniciativa xCuenca, fijando las bases para el próximo AVANT ”madrugador“ y los nuevos bonos recurrentes”. Esta modificación tiene como objeto establecer la base jurídica necesaria para el próximo establecimiento del nuevo AVANT “madrugador” Albacete-Cuenca-Madrid y la iniciativa pionera que extenderá el uso de los bonos recurrentes a toda la oferta AVE que conecta Cuenca con Madrid y Albacete, lo que se materializará una vez se modifique el contrato entre la Administración General del Estado y Renfe, según han explicado desde la Moncloa.

Proposición No de Ley

El grupo parlamentario 'popular' también registrará una Proposición No de Ley para que el Gobierno de Castilla-La Mancha presente alegaciones a ese acuerdo del Consejo de Ministros, así como que se inste al Gobierno de España a la continuidad y mejora de la línea y sus infraestructuras. “Seguiremos apostando para que esta vía sea declarada Bien de Interés Cultural que es compatible con su uso y con lo que los conquenses, los madrileños y los valencianos quieren de esta infraestructura”, ha añadido. “Impugnaremos como Partido Popular el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de marzo alegando su nulidad y nos comprometemos a cuando gobernemos, revertir esta situación”, ha anunciado Prieto.

Prieto ha señalado que es uno de los “peores momentos en la historia de Cuenca”. Además, ha vuelto a criticar el proyecto de movilidad 'x Cuenca', “un panfleto sin base técnica ni de desarrollo” y se ha preguntado por qué en vez de “vender Cuenca en Madrid, los socialistas de la provincia no han pedido una parte de los 24.320 millones de euros que tiene el Gobierno de España, para invertir en nuestra tierra”. “Esto es una incongruencia y una indecencia política que los socialistas hayan estado 444 días, los que no hemos tenido servicio de tren a Valencia, engañando a los conquenses y tramando suprimir la condición de servicio público del tren, declarada por un Gobierno del Partido Popular en 2017”. Prieto no se ha olvidado de Podemos, “que en Madrid apoyan el cierre del tren mientras que luego vienen a nuestras vías a decir lo contrario” y les ha tildado de “hipócritas”.

Manifestación el 27 de marzo

El concejal del Grupo Municipal, José Manuel Cañizares, ha destacado la importancia de la manifestación del próximo domingo, 27 de marzo, “un acto con base ciudadana. Participaremos y animamos a toda la ciudanía para que lo haga masivamente y para que conserve, después de la manifestación, un alto nivel de exigencia sin el cual no podrá crecer nuestra ciudad”.

“Es más necesario que nunca en la capital una firme apuesta ciudadana en defensa del tren convencional. Desde el día que el partido socialista y Cuenca Nos Une permitieron la firma del protocolo xCuenca todo es más difícil. Ya están más cerca de decretar su cierre. Nosotros seguiremos trabajando para recabar apoyos, entre otros, de las comunidades autónomas limítrofes y de las instituciones europeas. También para discutir administrativa y jurídicamente cada paso que se de hacia el desmantelamiento de la línea”, ha recalcado el concejal popular.

“Necesitamos la apuesta ciudadana para controlar el despropósito del partido socialista mientras comande el conjunto de las administraciones”, ha apuntado José Manuel Cañizares, quien también ha afirmado que, a partir de ahora, “no se puede defender Cuenca ni su provincia sin revertir los pasos que se han dado para desmantelar la línea. Este es desde luego nuestro compromiso. La potencialidad del eje Madrid-Cuenca-Valencia es imprescindible para nuestro futuro porque lo es para el asentamiento de actividades productivas que permitan fijar y atraer población”. “Atentar contra el tren es atentar contra nuestro desarrollo. Ojalá esté toda Cuenca en la manifestación del próximo domingo”, reiteraba y concluía José Manuel Cañizares.