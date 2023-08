Denuncian una nueva avería en un tren Ciudad Real-Madrid “sin explicaciones ni climatización” en plena ola de calor

La Asociación AVANT Ciudad Real ha denunciado la paralización del tren de las 7.44 horas entre Ciudad Real y Madrid que “se encuentra ”averiado en mitad del campo, sin explicaciones, solución ni climatización“.

También explica en una publicación en la red social X (antes Twitter) que a bordo se encuentra “personas con trasbordos en Madrid perderán su billete” y que RENFE “solo se responsabiliza de enlaces con misma compañía”.

También informa de que se barajan las opciones de remolcado o trasbordo en plena vía. “Esperemos que no genere un efecto tapón en la vía y altere el resto de horarios”.

El pasado 11 de agosto Renfe anunciaba que ponía a la venta los billetes para todos los trenes de alta velocidad entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid hasta el 16 de octubre, tras informar recientemente ADIF de la ampliación de las obras que realiza en la Línea de Alta Velocidad (LAV) que comunica con Madrid.

La ampliación en la fecha de venta se lleva a cabo con los mismos horarios y tiempos establecidos desde el inicio de las obras el pasado 1 de junio y que afectan a todos los trenes de alta velocidad que enlazan Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Huelva y Algeciras con Madrid y Barcelona, y todas las paradas intermedias del recorrido, así como los servicios Avant de Andalucía y los que unen Madrid con Ciudad Real y Puertollano, y con Toledo, según ha comunicado Renfe en una nota de prensa.

Indicaba que la limitación de la capacidad operativa de esta línea durante el transcurso de las obras ha supuesto la reprogramación de la oferta, la modificación de los horarios habituales y ligeros incrementos de los tiempos de viaje de estos servicios, para ajustarlos a las marchas establecidas por ADIF durante las obras programadas.

Y además, la compañía ferroviaria ha apuntado que a pesar de las modificaciones derivadas por las obras de mejora de ADIF, “Renfe mantiene su Compromiso Voluntario de Puntualidad por el que se devolverá en el AVE y en Avant el 50% del billete para retrasos superiores a 15 minutos y el cien por ciento para más de 30 minutos”.

Quejas del Ayuntamiento de Ciudad Real

También recientemente, el Ayuntamiento de Ciudad Real recordaba que se había solicitado una reunión formal al presidente de la Entidad Pública Empresarial Renfe, Raúl Blanco, ante los continuos retrasos que se vienen produciendo en los últimos años en el servicio de línea Avant.

El alcalde de Ciudad Real, Francisco Cañizares, mostraba su apoyo a los miles de usuarios afectados que día a día utilizan el servicio. “Siempre desde las competencias municipales vamos a trasladar al Gobierno y a Renfe, las demandas de los usuarios para tratar de actuar en todo lo que nos sea posible, se cumplan sus expectativas, así como dar visibilidad a una problemática ciudadana” .

“El servicio ferroviario de alta velocidad en nuestra ciudad, desde 1992, era ejemplar y desde hace ya más de año y medio está sufriendo un deterioro evidente”, ha denunciado, según ha informado el Consistorio.

De igual modo, ha recordado que los usuarios del servicio vienen reclamando diversas reivindicaciones al Gobierno regional y a la entidad pública Renfe, con el fin de poder mejorar la calidad del servicio de trenes, así como la experiencia del usuario habitual de trenes Avant.

“El Ayuntamiento quiere dar su apoyo a la Asociación de Usuarios AVE Ciudad Real y transmitirles que se buscarán fórmulas para ser escuchados y así, trasladar las problemáticas que siguen padeciendo casi a diario los usuarios, con el fin de buscar soluciones, y canalizar sus demandas y propuestas de mejora del servicio de la línea Ciudad Real-Madrid”.

No en vano, representantes del equipo de Gobierno se reunió con la Asociación de Usuarios AVE Ciudad Real y, estos expusieron al primer edil diversos temas, entre otros, apoyo en el impulso de las mejoras defendidas a lo largo de estos últimos meses en materia de utilización habitual del transporte ferroviario, en particular, de la bonificación de un 25% del precio de los títulos multiviaje (abonos) y de la calidad del servicio (en particular, de los retrasos en la realización de los trayectos).