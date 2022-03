Viviendas vacías, ocupación ilegal, rehabilitación, alquiler: la ciudadanía responde

Para la elaboración de su futuro Plan autonómico de Vivienda, el Gobierno de Castilla-La Mancha elaboró una encuesta a través de su Portal de Participación. El objetivo ha sido tener un diagnóstico de la situación de la vivienda en la región, con especial incidencia en algunos problemas actuales como las soluciones habitacionales para personas en situación de vulnerabilidad, la rehabilitación, la subida de los precios del alquiler, las viviendas vacías o la ocupación ilegal. Sus resultados, consultados por elDiarioclm.es, ofrecen una radiografía muy precisa de estas cuestiones.

Algunos de sus resultados son significativos. Por ejemplo, el porcentaje de personas que consideran importante o muy importante los problemas que generan la gran cantidad de viviendas vacías que hay en Castilla-La Mancha es muy similar al que considera la ocupación ilegal un problema de primer orden.

Al cuestionario han respondido casi 500 personas de las cinco provincias castellanomanchegas, de las cuales el 33,12% reside en ciudades de más de 50.000 habitantes, bajando el nivel de participación en la encuesta conforme lo hace el tamaño de la localidad de origen. Como dato general, la gran mayoría de encuestados, el 71,63%, reside en su propia casa, comprada, cedida o de alquiler.

La encuesta incluye temas de contexto general que establecen que hasta el 82% de la ciudadanía considera importante o muy importante los precios de venta de las viviendas como uno de sus principales problemas. Sin embargo, en cuanto a la existencia de poblados chabolistas, la opinión está más dividida: la considera importante el 37,59% de las personas encuestadas, frente a un 46,81% que no lo ve relevante.

Es este punto donde el cuestionario pregunta por el grado de importancia de la existencia de viviendas vacías: un 47,51% lo ve importante o muy importante o importante, frente al 37,59% que considera que es poco o nada importante. Esta misma pregunta, referida a la ocupación ilegal, desvela que el 48,91% le da la máxima importancia, mientras que un 36,52% opina lo contrario.

Soluciones habitacionales y alquiler

Preguntados por las medidas que se pueden poner en marcha para facilitar el acceso a la vivienda de las familias más desfavorecidas o en situación de emergencia habitacional, hasta un 60,94% opta por la colaboración entre las distintas administraciones para dar soluciones habitacionales, y un 28,13% defiende que la Junta de Castilla-La Mancha les facilite un alquiler social. El resto de opciones, como alojar a estas personas en albergues o cederles viviendas “en precario”, apenas obtienen respaldo.

En otro orden de cosas, el Ejecutivo interpela sobre cómo deben las administraciones públicas favorecer el mercado del alquiler. Sobre esta cuestión, un 27,45% opta por promover directamente la construcción de edificios, un 20,78% por establecer desgravaciones fiscales para los propietarios, un 20,39% por dar ayudas directas a inquilinos para pagar parte del alquiler, un 18,04% por facilitar a los propietarios un seguro de impagos, y tan solo un 5,88% señala la posibilidad de dar ayudas a particulares promotores para la construcción de viviendas destinadas al alquiler.

La rehabilitación es uno de los temas a los que la encuesta dedica un mayor espacio. De hecho, un 55,32% de las personas preguntadas creen que su vivienda habitual necesita la realización de mejoras, ya sea de manera urgente o a medio-largo plazo. El 22,34% afirma que su vivienda está en perfecto estado pero que necesitaría algún arreglo puntual, y tan solo el 14,89% considera que no hace falta ninguna reforma.

Entre todas aquellas personas encuestadas que manifiestan que, sin embargo, no llevarán a cabo esa rehabilitación, casi la mitad (un 49,13%) dice no disponer del importe necesario para hacerlo ni que tampoco pueden pedir un préstamo. Otros motivos, como la titularidad compartida o que el propietario no lo autorice, se reflejan en porcentajes muy pequeños

En este sentido, a la hora de indicar el grado de relevancia que dan los encuestados a los distintos beneficios de reformar la vivienda, un 82,91%, señala que el ahorro en los consumos es importante o muy importante. Preguntados específicamente sobre el hecho de conseguir mayor sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, el porcentaje que lo ve de gran relevancia es del 75,41%, frente a un 10,84% que no opina así. Pero el porcentaje más alto en la identificación de los motivos más importantes para rehabilitar se encuentra en el confort térmico y la salubridad: al ser preguntados por esta cuestión, un 84,58% lo considera importante o muy importante.

Otras preguntas están relacionadas con la despoblación. Sobre los aspectos imprescindibles para tener la oportunidad de vivir en un pueblo pequeño del medio rural, el 22,05% apunta a la calidad de vida y la tranquilidad, el 21,86% da prioridad a la facilidad de acceso a los servicios, y un 18,85% considera muy relevante que haya un precio asequible de la vivienda.