Laura Borràs gana a Damià Calvet y será la candidata de Junts a la presidencia de la Generalitat

La líder de Junts per Catalunya (Junts) en el Congreso, Laura Borràs, se ha impuesto al conseller de Territorio, Damià Calvet, en las primarias del partido para escoger a su candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones al Parlament del próximo 14 de febrero. Borràs ha arrasado en las primarias con el 75% de los votos, por el 20% obtenido por Calvet.

Tras la decisión del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont de ir en las listas de Junts pero no ser su presidenciable, el partido convocó primarias para escoger el candidato para liderar el Govern. Las opciones en liza presentaban diferencias de fondo pese a pertenecer al mismo espacio posconvergente. Borràs, muy cercana al expresident Quim Torra, es una recién llegada a la política partidaria de que la Generalitat encabece la confrontación con el Estado. Calvet en cambio lleva décadas de gestión en distintos cargos de la Generalitat y el Ayuntamiento de Sant Cugat de la mano de Convergència y representa un independentismo más moderado. El conseller tenía el apoyo de los dirigentes presos Josep Rull y Joaquim Forn.

El tirón de Borràs entre las bases del partido de Puigdemont ya se había demostrado en las votaciones para la dirección de Junts el pasado verano y se ha vuelto a comprobar en las primarias de este fin de semana para escoger candidato a la Generalitat. De los 5.128 afiliados a Junts con derecho a voto, han participado el 76% (3.898). Borràs ha obtenido el 75,8% de los votos (2.954) mientras que Calvet ha logrado el 20,5% (799). 145 personas han votado en blanco.

En declaraciones tras conocerse su victoria, Borràs ha tendido la mano a Calvet. "Hoy no ha perdido nadie, ha ganado Junts per Catalunya y la democracia; hoy empieza todo y todos tenemos que estar", ha afirmado Borràs, que ha agradecido el voto de todos los afiliados y "de manera especial" el del expresident Torra. "No tenemos que escoger entre gestión e independencia porque lo que queremos es gestionar la independencia", ha agregado Borràs, que se ha puesto "al servicio" de Puigdemont y los presos soberanistas. También Calvet se ha puesto "al servicio" del proyecto que encabezará Borràs "para hacer la independencia y gobernar bien".

Con la elección de Borràs, el partido ha escogido a una imputada por corrupción para presidir la Generalitat. Al ser diputada en el Congreso, Borràs permanece investigada por el Tribunal Supremo por prevaricación, fraude, malversación y falsedad documental en relación a los contratos supuestamente irregulares que la Institución de las Letras Catalanas (ILC) suscribió con un amigo suyo cuando presidía la entidad. Una vez sea escogida diputada del Parlament, el caso pasará del Supremo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), instancia ante la que están aforados los representantes de la Cámara catalana. Borràs viene alegando que la causa es una "persecución política" contra ella.

La victoria de Borràs confirma además que los tres espacios surgidos de la desintegración de Convergència tendrán a mujeres como candidatas a presidir la Generalitat: la exconsellera Àngels Chacón y la exdiputada Marta Pascal ya han sido escogidas como las candidatas del PDeCAT y del PNC. Los 'comuns' también tendrán a una mujer como cabeza de cartel, la diputada Jéssica Albiach. A la espera de la CUP, que todavía no tiene presidenciable, los candidatos del resto de partidos serán hombres: Pere Aragonès (ERC), Carlos Carrizoza (Ciudadanos), Miquel Iceta (PSC), Alejandro Fernández (PP) e Ignacio Garriga (Vox).

En el plano político, el liderazgo de Borràs permite a Junts ofrecer al electorado independentista una opción más diferenciada Aragonès, que de momento es el vencedor en las encuestas y tiene un perfil de gestión más parecido al de Calvet. Borràs ya dirigió varios dardos a ERC esta semana en contra del pacto presupuestario entre los republicanos y el Gobierno. "Es un acuerdo que no es positivo para Catalunya", sentenció Borràs, al tiempo que insistió en que la apuesta de JxCat es "por la independencia". La precampaña no ha hecho más que empezar.