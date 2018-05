Torra defiende una "república de todos" para frenar las críticas a su nacionalismo excluyente

"Si he utilizado alguna palabra inconveniente, me arrepiento y no volverá a ocurrir", asegura el diputado de JxCat a pocas horas de ser investido president

Torra reivindica una Catalunya "unida en la diversidad" tras haber asegurado en sus artículos que no es "natural" hablar castellano en la comunidad

El candidato apuesta por revertir la privatización de ATLL, un salario mínimo de 1.100 euros y desplegar las multas contempladas en la ley antihomofobia