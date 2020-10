El Govern pide modificar el decreto del estado de alarma para poder decretar restricciones más duras en Catalunya

La Generalitat de Catalunya considera que el decreto del estado de alarma "se ha quedado corto" como paraguas legal y no permite a las autonomías decretar restricciones más duras sin autorización. Así lo ha asegurado ese martes la consellera portavoz, Meritxell Budó, que ha reclamado una modificación del texto que permita al Govern aplicar nuevas medidas, por ejemplo para limitar la movilidad, sin necesidad de ser autorizados por el Gobierno central o por los juzgados. Para esta modificación del decreto, Budó ha apelado a la negociación entre los partidos para formar una mayoría que apruebe la prórroga del estado de alarma en el Congreso.

"Si nos encontrásemos en el caso de tener que reducir la movilidad, por ejemplo, con confinamientos domiciliarios, necesitaríamos que el Gobierno central nos autorizase o acudir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya", ha considerado la consellera portavoz, que ha alegado que "en una situación como la actual" las autoridades sanitarias hay "necesitan tomar decisiones rápidas" que pedir autorización ralentizaría. "Por lo tanto el mecanismo que nos tenía que permitir este decreto se ha quedado corto", ha concluido Budó.

Con estas palabras la consellera ha dejado abierta la puerta a que la Generalitat tome nuevas decisiones en los próximos días, pero ha preferido no entrar a especular ninguna para evitar el ruido generado en los últimos días por declaraciones de diferentes miembros del Govern. El domingo el conseller de Interior habló de confinamientos de fin de semana, una opción que la propia Budó admitió que estaba sobre la mesa un día después. Este martes además la opción de imponer un confinamiento total ha tomado fuerza en el departamento de Salut, que de la misma forma se niega a valorar posibilidades hasta no tener decididas nuevas medidas.

La reclamación de un decreto de estado de alarma que dote a Catalunya de un catalogo de actuaciones más profundo ya fue hecha este lunes por los dos partidos del Govern, JxCat y ERC. Tanto los republicanos como los posconvergentes entendían que el Gobierno había dejado a la Generalitat poco margen de actuación, por lo que reclamaban más competencias. "Es la Generalitat quien tiene más conocimiento de causa sobre el terreno y sobre los datos que tenemos", aseguraba la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta. "Necesitamos un decreto mucho mejor, que de instrumentos a la Generalitat", remachaba Elsa Artadi, su homóloga de Junts. Además, ambas formaciones ven excesivos los seis meses que el Gobierno pide de prórroga con poderes especiales.

Otra de las cuestiones que este Budó ha debido aclarar este martes es el marco normativo del teletrabajo, después de que consellers de JxCat y ERC se hayan contradicho sobre si en Catalunya las empresas tiene la obligación de habilitar el trabajo a distancia. "Respecto al teletrabajo, la Generalitat no tiene ahora mismo capacidad para regular este ámbito en los centros privados, porque no tenemos las competencias que quisiéramos tener", ha rectificado Budó al conseller de Trabajo, Chakir El Homrani. "Ahora bien, las empresas deben promover y priorizar el teletrabajo", ha añadido. La consellera portavoz ha acabado con un declaración salomónica para concordar las dos posturas cuando ha asegurado: "Es cierto que no es una norma laboral, se decir, no es una obligatoriedad laboral, pero sí es un deber de las empresas promoverlo".