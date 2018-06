Bañadores y toallas pedirán "sacar al Tajo de la agonía", tras 46 años de baño prohibido en Toledo

En la historia del río Tajo en la provincia de Toledo hay una fecha "fatídica": el 19 de junio. En 1972, el Gobernador Civil de Toledo comunicó a todos los alcaldes de las poblaciones toledanas surcadas por el Tajo que quedaba prohibido el baño, después de comprobar que las aguas estaban contaminadas. "Esta prohibición sigue vigente", recuerda Alejandro Cano, portavoz de la Plataforma en Defensa del río en la capital autonómica. Sin embargo, ya no existen carteles que adviertan de dicha veda, a pesar de que así lo establecía dicha medida.

"Esto puede generar problemas de salud pública, porque con los calores que tenemos, no podemos decir que no haya alguien, un visitante por ejemplo, que quiera darse un chapuzón. Hay que tener en cuenta que la gente que ha caído al río, ha salido, pero metros más abajo y ahogada. Es un problema de salud que debemos cuidar y que corresponde al Ayuntamiento", recuerda Cano. Sin embargo, esto no es el principal problema. La manifestación se convoca para recordar, una vez más, que el río está muy contaminado y que la contaminación "no tiene visos de momento" de irse.

"El caudal que se recibe no es natural. Prácticamente las condiciones que se necesitan para calificar al río Tajo como tal han desaparecido. Tenemos una cloaca a cielo abierto y por eso nos manifestamos", asegura el activista. Desde la Plataforma quieren recalcar claramente la importancia de que la ciudadanía acuda y proteste, "porque un río no es una cosa baladí". "Se trata de las arterias del territorio, las venas por donde pasa la sangre de cada lugar. Todo se vertebra por el agua que discurre por arroyos, ríos, o acuíferos suterráneos", explica Cano. Y es que el movimiento considera que es un "drama" que haya que ir buscando agua "cada vez más arriba" después de que los ríos hayan sido contaminados por "nosotros mismos".

"Junto al cambio climático, el drama se hace mayor. Por eso, tenemos que ser cuidadosos y tener sano nuestro entorno más inmediato, en este caso el río que es el que finalmente alimenta el territorio", recalca el portavoz.

Este año, la manifestación recorrerá Toledo desde el mirador de La Cava, donde se reúne cada día 19 la plataforma, por el paseo de Recaredo hasta la Plaza de Zocodover. Se trata de un recorrido más largo que en 2017, por una "demanda ciudadana". "El primer año entendimos que tendría que ser más corta porque no iría mucha gente, pero nos han pedido que cambiemos de sitio que visibilicemos el problema en otros lugares. Nos hemos hecho eco de estas sugerencias", explica Cano. Como en otras ocasiones, la batucada Kekumka se unirá a partir del Miradero para acompañar musicalmente a la manifestación. En Zocodover se leerá el manifiesto que la Plataforma ha preparado para la ocasión, y también habrá lectura de poesía y música con los poemas que se leerán.

Una manifestación de la gente

"Queremos que sea la gente la que conquiste el espacio. No es el lugar de los partidos políticos, que tienen que dar la cara en el Congreso", explica el activista. Sin embargo, señala que los representantes políticos también son ciudadanos y pueden acudir a la manifestación como tal. "En este sentido esperamos que lo cumplan, no deberiamos decir esto sino que saliese de ellos mismos pero tenemos la experiencia", explica el activista. En la invitación a la manifestación, se señala que "deseamos que esta manifestación sea de ciudadanía que clama justicia al Tajo, no de fans, partidarios o militantes de partidos o sindicatos utilizados para competir por

visibilizar sus siglas o sus banderas".

En este sentido, explican que se trata de una manifestación cuyos sujetos activos deben ser las personas, y "no exhibir ideologías que tienen un discurso distinto, ambiguo y contradictorio según el lugar donde se pronuncia". De esta manera, defienden que el río no puede ser una moneda de "cambio o de conveniencia de nada ni de nadie", sino que se necesita "determinación clara, sin condiciones y sin dilaciones" de todos quienes se ven afectados por la situación del río. Para continuar con el ambiente festivo, han pedido que cada uno se cree su propia pancarta, y que acudan en traje de baño, chaclas, toalla al hombro, sombrilla, o flotador.

El Tajo y el rock

No será la única iniciativa en recuerdo del Tajo de este mes. El próximo 29 de junio se celebrará una edición 'remember' del Tajo Rock, un festival de música que aglutinará diversas actividades de sensibilización por "el estado agónico" que presenta el río a su paso por la ciudad y que tendrá como cabeza de cartel a Poncho K y contará con bandas toledanas como Veintiuno o Titular Mads, junto a Unnamed, Opluton, Arthropoda o Inevitable. Desde la concejalía de Juventud han querido recalcar el carácter reivindicativo del festival, que fue la propuesta más votada en los presupuestos participativos.

Distinas asociaciones, entre las que se encuentra la Plataforma en Defensa del Tajo en Toledo o 'Me mojo por el Tajo', han participado en la organización del evento. Desde 'Me mojo por el Tajo', han explicado que contarán con un punto de información para difundir el estado del río o las consecuencias que tiene el trasvase en él, así como una yincana para divulgar también las características actuales del río a su paso por la ciudad o una performance en la que narrarán la historia del Tajo y el drama que vive en la actualidad.