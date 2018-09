Carlos Velázquez (PP): “Yo soy el candidato de los afiliados, de los que quieren votar en libertad”

Carlos Velázquez (Toledo, 1980) es alcalde de Seseña, coordinador general y portavoz del PP en la provincia de Toledo y, también, diputado regional en las Cortes castellano-manchegas. Ahora quiere convertirse en el nuevo presidente del PP en la Comunidad Autónoma, algo que no va a ser tarea fácil ya que no cuenta con el beneplácito de los altos cargos ‘populares’ en la región, quienes han apoyado desde el mismo día en que María Dolores de Cospedal renunció a seguir como presidenta del partido en la región al otro candidato en esta carrera, Francisco Nuñez, actual alcalde de Almansa (Albacete).

De momento, en la carrera que podría dilucidarse este próximo jueves, 27 de septiembre, con la votación que se va a llevar a cabo en las sedes provinciales del PP, Velázquez ha podido recoger 750 avales, casi 3.000 menos que su competidor -3.679-. Si la votación es ajustada, la última palabra la tendrán los compromisarios en el Congreso Regional Extraordinario que la formación celebrará el 7 de octubre en Albacete, de donde saldrá el nuevo líder del PP en la región y, por ende, el que será el próximo candidato de los ‘populares’ en las elecciones autonómicas de 2019.

¿Por qué ha decidido presentar su candidatura a la Presidencia del PP en la región?

Esta candidatura es fruto de una reflexión conjunta de un importante grupo de personas que ha tenido en cuenta qué es lo mejor para el PP y cuales son los deseos y los anhelos de los afiliados del PP en la región. Entendíamos que no podíamos privar a los afiliados de una alternativa para poder decidir, para poder elegir a su presidente de partido y el que quieren que sea su candidato a la Junta.

¿Qué puede aportar Carlos Velázquez al PP de Castilla-La Mancha? ¿Cómo piensa renovar el partido?

Apuesto por una renovación real, que no significa prescindir de nadie. Significa contar con todos, con las cinco letras. Una de las principales propuestas que están generando mucha ilusión es la de hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer para tratar de contar con aquellas personas que en algún momento formaron parte del PP y que por uno u otro motivo se marcharon, se desencantaron. Queremos que vuelvan, queremos escucharles, solo contando con todos seremos capaces de ganar las elecciones en Castilla-La Mancha.

Cuando dice contando con todos, ¿incluye también a las personas que dice que han ejercido presiones para que retirara su candidatura?

Creo que no sobra nadie en el PP. Lo que sí me preocupa es que hay gente que en un momento se sintió desencantada y que ahora están encantados. Es el momento, este Congreso hay que plantearlo como una oportunidad. Es el momento de decirles que vengan, que se les quiere escuchar y que se quiere contar con ellos, con todos aquellos que sientan que tienen algo que decir y que aportar.

¿Por qué no ha gustado su candidatura a la dirección del PP en la región?

No lo sé, esa pregunta quizá habría que hacérsela a otra persona. Creo que las primarias son un proceso bueno para el partido. El Congreso Nacional tuvo seis candidaturas y, objetivamente, ha sido bueno para el partido. Hoy, gracias al liderazgo del presidente nacional del PP, Pablo Casado, tenemos un partido más fuerte, más unido y mejor preparado para ganar las elecciones. Este proceso nos va a servir para recuperar la ilusión y estar orgullosos de ser del PP en Castilla-La Mancha. Estoy convencido de que va a ser bueno.

¿ Quién estaba en ese despacho en el que se supone que ha recibido presiones para no seguir adelante con la candidatura?

Entiendo que quiera insistir pero no voy a incidir más en esa cuestión, quizá le interesa mucho al PSOE y a Podemos pero a mí lo que de verdad me interesa es seguir recorriendo la región, seguir escuchando a la gente y seguir ilusionando a tantos afiliados.

Seguro que a los afiliados del PP también les interesa saber lo que ha pasado.

Yo lo que quiero es que la gente vote en libertad, sin presiones, con plenas garantías y que voten lo que quieran mejor para el partido.

El otro candidato a la Presidencia del PP, Francisco Nuñez, también ha denunciado presiones por parte del “aparato de Carlos Velázquez en Toledo” para que no voten por su candidatura. ¿Ha vivido o presenciado algún episodio de este tipo?

Resultan llamativas las declaraciones de Nuñez, normalmente las presiones suelen ser de arriba a abajo y no de abajo a arriba, resulta bastante curioso. En ningún caso se ha producido nada de eso, Yo no tengo aparato, lo que se denomina aparato ha apoyado públicamente a Paco Nuñez. Yo me considero el candidato de los afiliados, de los afiliados que quieren votar en libertad, que quieren poder decidir quién quieren que sea su presidente y su candidato a la Junta. Por supuesto también de todos los afiliados que son cargos públicos, pero sobre todo en este caso de los afiliados de base, de los presidentes de juntas locales, de concejales de pueblo, de toda esa gran materia prima que compone el PP.

Hemos visto en otras primarias que el candidato preferido por el aparato del partido no ha salido beneficiado de esta situación. ¿Cree que le puede beneficiar no ser el favorito de los altos cargos?

No lo sé. Cuando digo que soy candidato de los afiliados o de las bases no lo digo como un eslogan, lo digo porque es cierto, porque estoy tratando de dar voz a aquellas personas que quizá no han sido suficientemente escuchadas. Cuando digo que quiero descentralizar la toma de decisiones y que estas no se tomen en salas cerradas y por pocas personas lo digo convencido de que es importante dar poder a los órganos colegiados que tiene el partido con muchas personas. Así tenemos menos probabilidades de equivocarnos y tenemos muchas probabilidades de acertar con la receta, de acertar con lo que quiere la gente. Evidentemente, así estamos también más cerca de ganar las elecciones. Estoy convencido de ello y si soy presidente lo pondré en práctica.

¿Le habría gustado que se presentaran más candidaturas como la de Antonio Román o la de Rosa Romero?

Bueno, tanto Antonio Román como Rosa Romero anunciaron un período de reflexión y al final no decidieron presentar su candidatura. En cualquier caso, es bueno que la gente pueda decidir y es bueno que hay más de una candidatura. Son personas muy importantes y son voces que tienen que ser tenidas en cuenta.

Cuando comunicó su decisión de ser candidato a la Presidencia del partido tanto al secretario general, Vicente Tirado, como a la presidenta, María Dolores de Cospedal, ¿qué le dijeron? ¿le animaron a llevar adelante esta candidatura?

Hablé con ambos y también se lo comuniqué al presidente del PP, Pablo Casado. Ya lo comenté el primer día, que no iba a desvelar como había transcurrido la conversación. Es una conversación personal, nos conocemos hace muchos años y en ese sentido no iba a desvelar nada porque son conversaciones de carácter personal y de carácter privado.

¿Es Nuñez el candidato de Cospedal y Velázquez el de Pablo Casado?

Yo soy y quiero ser el candidato de los afiliados del PP, quiero que me voten en libertad y que me voten por que lo que estoy construyendo junto a ellos va a ser bueno para Castilla-La Mancha. Si no pensara en eso no habría dado este paso. Si no pensara que esta candidatura puede ser buena para el PP y puede llegar a reilusionar y recuperar a muchas personas que se desencantaron, así como reilusionar a todas las personas que están trabajando en estos momentos en el partido, independientemente de su lugar, no lo hubiera hecho. Eso es lo que me ocupa y lo que me preocupa.

¿Se siente un poco decepcionado por no contar con el apoyo del PP provincial en Toledo, teniendo en cuenta su cargo en él?

Me siento cómodo por cómo está transcurriendo el proceso de Primarias y por cómo van los apoyos. Estoy muy contento con el apoyo que estoy recibiendo. Estoy recibiendo mucho más apoyo del que me podría haber imaginado en un primer momento. De muchos afiliados. Para mí es igual de importante la voz, y también el voto, de un presidente de partido provincial del alcalde de la ciudad más grande de Castilla-La Mancha que el del último afiliado del pueblo más remoto de la región. Es igual de importante. Evidentemente creo que las voces de algunas personas hay que tenerlas muy en cuenta pero eso no desdeña que haya que tener a otras personas en cuanta.

¿Confía en que al Congreso del 7 de octubre lleguen los dos candidatos o preferiría llegar como única alternativa? -Si en las votaciones que se van a llevar a cabo este jueves 27 uno de los dos candidatos obtiene más del 50% de los votos o una diferencia mayor al 15% con respecto al otro, este sería el único que se propusiera para dicho Congreso-.

Nunca ha sucedido lo que está sucediendo ahora, es la primera vez que hay un proceso de Primarias en el que se da la oportunidad de elegir a los afiliados y darles voz. No quiero avanzar nada, vamos a ver qué pasa este jueves en el voto directo tanto de los compromisarios como de los afiliados y luego ya será el momento de hacer las valoraciones. Sí le digo que estamos recogiendo muchísimos apoyos, muchísima ilusión y muchísimas muestras de apoyo y cariño de muchos más afiliados de los que nos podíamos imaginar.

Entiendo que está conforme con que se haya puesto en marcha este proceso de Primarias dentro del partido. ¿Le gustaría que se siguiera aplicando esta fórmula?

Bueno, realmente creo que la fórmula quizá es un poco compleja en cuanto a que es necesario tener que inscribirse. No basta con estar afiliado sino que también hay que hacer inscripción, una acción de voluntad de querer participar en este proceso. En cualquier caso, no voy a criticar las normas que nos hemos dado. Son normas que conozco, que asumo y que no pretendo cambiar en mitad de la partida. Obviamente esto son cambios que se tendrían que hacer a nivel nacional en el futuro, aunque sí que es cierto que esto es algo que me trasladan los afiliados, que por qué hay que apuntarse.

¿Qué le piden los afiliados en los viajes que está realizando estos días por toda la región?

Que tenemos que ser capaces de escuchar más, de estar más cerca del territorio, de tomar decisiones de manera conjunta o de dar voz a aquellas personas que sienten que pueden aportar algo a este gran partido. Por eso estoy convencido de que esta candidatura va a conseguir un apoyo muy importante. Es algo que todos los afiliados están demandando porque consideran que es la manera de poder ganar las elecciones y es algo que yo comparto. El objetivo último es poder ganar las elecciones en Castilla-La Mancha y quitar a un Gobierno formado por dos partidos que perdieron las elecciones, que están generando muchísima desconfianza en la región y que nos han vuelto a llevar a la cola en todos los indicadores de bienestar social y en materia de generación de empleo y riqueza.

Si no resultara ganador, ¿estaría dispuesto a incorporarse al proyecto de Nuñez? Y, en caso contrario, si resultara ganador, ¿le ofrecería al otro candidato incorporarse al suyo?

Evidentemente para mi Paco Nuñez es una persona muy importante dentro del PP, juego un papel muy importante y lo tiene que seguir jugando, sin lugar a dudas. Por supuesto que tiene que formar parte de mi equipo, de hecho le he ofrecido integrarse en mi candidatura. Si yo pierdo no me veo en otro sitio que no sea el PP, no puedo estar en otro sitio. Por lo tanto, Paco Nuñez me tendría donde él quiera tenerme.

¿Cómo va a gestionar su cargo como alcalde en Seseña estos meses si sale ganador?

Eso es algo que tengo que hablar con mi grupo de personas en Seseña, es algo que tenemos que reflexionar. Una cosa sí quiero decir, el proyecto del PP en Seseña con Carlos Velázquez y sin él sigue vivo. El proyecto del PP comenzó en el 2007, yo era la cara visible pero había un equipo extraordinario de personas de las que muchas siguen conmigo, por lo que el proyecto sigue y va a seguir vivo.

¿Esta candidatura supone el fin de su trabajo como político en este municipio?

No tiene por qué, lo vamos a ir viendo, no vamos a adelantar acontecimientos. No es una decisión personal, es una decisión que tengo que tomar con mi equipo de trabajo.

Aún quedan pasos por dar, pero si fuera el candidato del PP a las próximas elecciones, ¿se plantea ya posibles coaliciones o pactos con otros partidos? ¿Cómo es su relación con Ciudadanos?

Aspiro a gobernar con mayoría absoluta, sabiendo incluso la complejidad que tiene, pero estoy convencido de que es una posibilidad real. En caso de que no se consiguiera esa mayoría por supuesto que estaría dispuesto a pactar, yo lo hice en el Ayuntamiento de Seseña en 2015 -con Ciudadanos-. Siempre poniendo encima de la mesa el interés general de los ciudadanos, no intereses particulares o partidistas, siempre pensando qué es lo mejor para los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Mantengo buenas relaciones con Ciudadanos, pero con el resto de partidos también. Tengo una relación cordial con el resto de compañeros por que más allá de la disputa política o de la confrontación ideológica creo que hay que mantener unas formas y un respeto y es algo que trato de llevar a todos los ámbitos de mi vida. Evidentemente, sería prácticamente imposible que pactara con Podemos, tendrían que hacer un giro de 180 grados en sus políticas.

¿Qué cuestiones le preocupan más en la región?

Fundamentalmente tres. El empleo, la sanidad y los servicios sociales y el mundo rural asociado con la despoblación. Creo que la agricultura y el sector agroalimentario es fundamental, no solo por que cree el 18% de todos los puestos de trabajo directos, y el 30% de toda la actividad industrial en general, sino por que además de manera estratégica nos tiene que servir para solventar uno de los principales problemas a medio y largo plazo que es la despoblación. La herramienta de la agricultura es esencial para proveernos de soluciones que permitan que los pueblos no se quede sin gente y que incluso vaya más gente a vivir en ellos.

Por supuesto, en sanidad y servicios sociales, no puede ser que después de tres años de gobierno sigamos estando a la cola en materia de lista de espera, en cumplimiento de compromisos con profesionales de la sanidad y los servicios sociales. No puede ser tampoco que en materia de empleo Castilla-La Mancha sea la región que más paro crea, que más empleo destruye y en la que menos empresas quieren venir a instalarse. Serán tres pilares en la acción de gobierno si soy elegido presidente de Castilla-La Mancha.

Se habla de que Cospedal pueda ser la candidata del PP en las próximas elecciones europeas, ¿cómo ve esta posibilidad?

Creo que sería bueno para los intereses del PP en las próximas elecciones. Coinciden con las autonómicas y las municipales, y en Castilla-La Mancha creo que sería una buena noticia y que nos ayudaría a conseguir más votos, tanto paras las autonómicas como para las municipales.

Cospedal consiguió ser presidenta de Castilla-La Mancha y que el PP fuese el partido más votado en las anteriores elecciones autonómicas, ¿va a ser difícil liderar el PP después de su legado?

Estar solamente a la altura de María Dolores es verdaderamente complicado, pero creo que con la ayuda y colaboración de todos podemos tratar de estar a la altura. A eso es a lo que invito a los ciudadanos de Castilla-La Mancha en este proceso, a que seamos capaces de hacer lo que ella hizo, ganar las elecciones en Castilla-La Mancha.