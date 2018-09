Francisco Núñez apela al cambio generacional como candidato a presidir el PP

Francisco Núñez (Almansa, 1982) es el presidente del PP provincial de Albacete y diputado en las Cortes de Castilla-La Mancha. Pese a su juventud, es alcalde de su municipio natal desde 2011 y ha sido, también, presidente de la Diputación Provincial entre 2011 y 2015. Su nuevo reto político abarca toda la región ya que aspira a convertirse en el próximo presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, y suceder así a la que ha sido su mentora, María Dolores Cospedal. Núñez es el candidato del “aparato” y cuenta con el apoyo de los nombres más destacados del PP para hacerse con el liderazgo.

Justo el mismo día que Cospedal anunciaba que dejaba la presidencia del PP en Castilla-La Mancha y Vicente Tirado decidía hacerse a un lado, Núñez proclamaba su intención de liderar el partido. Desde ese mismo momento, comenzaba su campaña de primarias con la que se está recorriendo todo el territorio castellano-manchego. Una en la que se le ha visto acompañado de la todavía presidenta de los 'populares' en la región y de otros rostros rostros relevantes en el partido.

¿Qué está viviendo en la campaña? ¿Cómo lo reciben en aquellos municipios a los que lleva sus propuestas?

Las sensaciones son muy buenas. Estamos saliendo de las sedes y de los encuentros con los afiliados con mucha alegría, mucha ilusión, con mucha gente que nos está animando

A falta de apenas un día para que se vote, en primera vuelta (este jueves 27 de octubre) Núñez ya llega con ventaja frente a su adversario, el toledano Carlos Velázquez, a quien superó por mucho el número de avales ( 3679 frente a los 750 de Velázquez). ¿Lo mejor para el PP es que todo quede resuelto en esta primera vuelta? - Si en las votaciones que se van a llevar a cabo este jueves 27 uno de los dos candidatos obtiene más del 50% de los votos o una diferencia mayor al 15% con respecto al otro, éste sería el único que se propusiera para dicho Congreso-.

Lo ideal sería que respetásemos la voluntad de los afiliados. Yo, desde luego, estoy trabajando para que la opción que yo represento sea mayoritaria. Los afiliados pueden decidir que no, y dejar las dos opciones abiertas hasta el Congreso. Yo espero que me voten de manera mayoritaria, para que el día 28 de septiembre el PP ya esté en clave electoral autonómica para ganar a Page. Cuanto antes, mucho mejor.

A lo largo de estos últimos días la campaña de primarias ha subido el nivel de tensión a cuenta de las supuestas presiones que denuncia el candidato Carlos Velázquez. ¿Usted sabe algo de estas presiones?

Yo desconozco si las presiones que ha denunciado Charly se han producido o no, pero si ha sido así las condeno rotundamente. No me parece que sea de recibo.

Usted también denunció presiones, concretamente en Toledo.

Yo sé que hay gente que está apoyando mi candidatura en otras provincias, sobretodo en Toledo, que está recibiendo presiones para no ayudarme y eso no es bueno. Normalicemos la primarias y dejemos que el afiliado vote con libertad. Yo no he ejercido ninguna presión sobre nadie. De hecho condeno las presiones. Insisto, yo no he sufrido presión de nadie. Y mi candidatura no ha ejercido presión sobre nadie. La reunión que tuvimos el día de antes de empezar la campaña, yo presidí esa reunión y dejé claro el tipo de campaña que queríamos: una campaña limpia, en positivo y de ilusión.

¿Estas tensiones y las denuncias de presiones de uno y otro lado evidencian que las primarias están fracturando el PP de Castilla-La Mancha?

Hay que normalizar las primarias. Tienen que ser un modelo para que el partido se ilusione, para que el partido ofrezca proyectos que puedan servir para mejorar la forma en la que el ciudadano puede percibir el partido político en el exterior. Tienen que servir para que el afiliado decida y tome las decisiones y las directrices del partido.

Su candidatura cuenta con un fuerte apoyo de los afiliados del PP en la provincia de Albacete. No obstante es el presidente de este partido en ese territorio. ¿ Con qué otros apoyos cuenta en el resto de la región?

Yo tengo dos recursos fundamentales, uno es la provincia de Albacete, lógicamente el respaldo que estoy recibiendo de la provincia es abrumador por los apoyos que cuento. Albacete está ilusionado y comprometido con este proyecto. Y un segundo apoyo viene de Nuevas Generaciones. Esa generación a la que represento y que hace diez años ya recorría esta región, esta tierra, ya hacía política de la mano entonces del proyecto de Cospedal. Hoy, diez años después, están tan ilusionado y comprometidos como hace años. Esa es la fuerza que me estoy encontrando en las cinco provincias. Mucha de esa gente, de mi generación, está haciendo el equipo que lleva mi campaña. Son gente que hoy tiene treinta y tanto años.

¿Cual es la acogida en Toledo, de donde es el candidato Velázquez?

Está claro que Toledo es la cuna del otro candidato, y por eso estamos trabajando mucho en esta provincia para dar a conocer mi proyecto. No es menos cierto que no me estoy encontrando ningún tipo de rechazo, ni reticencia en Toledo. Todo lo contrario.

¿Contará con Velázquez si gana las primarias?

Trabajamos para ofrecer un proyecto de integración donde cabe Carlos Velázquez y su equipo porque solo desde la unidad seremos capaces de ganar las elecciones.

¿A qué otros miembros del PP de Castilla-La Mancha integraría?

El PP de Castilla-La Mancha tiene mucha gente muy válida y capaz y quiero contar con todo el mundo para este proyecto. Está claro que hay una generación, la mía, la de Nuevas Generaciones, que ahora tiene que asumir un papel importante dentro del PP de Castilla-La Mancha. Hay mucha gente de mi edad que ahora por generación les toca asumir el liderazgo de Castilla-La Mancha. Esa gente tiene que participar en la dirección del partido. Pero hay mucha gente, alcaldes, militantes, concejales, que tienen que formar parte de la dirección del partido. Trataré de hacer un proyecto donde esté todo el que quiera estar. Pero no quiero hablar de nombres, lo importante es el proyecto.

Rosa Romero y Antonio Román decidieron o concurrir a este proceso congresual, ¿está dispuesto a contar con ellos?

Hablé con los dos durante varias horas previas al anuncio de no presentar su candidatura. Estuve tanto con Rosa como con Antonio en un despacho durante horas confrontando ideas. Finalmente decidieron no presentar candidaturas, porque entendimos que compartimos un modelo de partido y a mi me parece que Rosa Romero es una persona con una repercusión nacional muy importante que tiene que ayudar al PP regional. Antonio Román es un alcalde ganador, un alcalde sólido que tiene que ayudar al PP a ganar elecciones. Ambos son personas indispensables en el PP de Castilla-La Mancha.

¿Cómo es el PP de Castilla-La Mancha que quiere presidir Francisco Núñez?

Es un PP que dará más protagonismo a los afiliados. Hay que hacerlo. Yo lo estoy haciendo en Albacete y quiero hacerlo en toda la región. Hay que crear un partido en el que los afiliados tengan protagonismo. ¿Cómo? He articulado 3 medidas para que esto pueda hacerse.

En primer lugar, a través de una vicesecretaría de participación social que sería para atender al afiliado. También propondré la creación de un Consejo Comarcal en el que van a estar representadas todas las comarcas con el fin de que se reúna todos los meses y aporte una visión territorial real de lo que está sucediendo en los territorios.

Y en tercer lugar, también queremos crear mesas de trabajo para abordar los distintos temas que preocupan a la región. Es decir, crearemos una mesa de trabajo por cada una de las Consejerías del gobierno actual que nos permita que sean los afiliados quienes opinen sobre los temas que afectan a Castilla-La Mancha Con todo eso conseguimos que haya poder territorial y que los afiliados participen en el discurso. Si somos capaces de hacerlo el partido estará cohesionado.

Dice que esto ya lo ha puesto en marcha en Albacete

En el comité de dirección del PP de Albacete se sientan los coordinadores comarcales, se sientan las personas que coordinan a sus comarcas. Con el fin de que tengamos una visión, más allá de la dirección provincial del partido y que tengamos siempre la perspectiva territorial. Los coordinadores comarcales se sientan los lunes en el comité de dirección del PP albaceteño. El modelo está funcionando bien y es lo que queremos exportar a nivel regional.

¿Y qué haría usted en caso de que Velázquez fuese elegido nuevo presidente del PP regional?

Si no soy presidente del PP de Castilla-La Mancha el próximo 7 de octubre me pondré a las órdenes del partido porque solo desde la unidad se puede construir un proyecto ganador.

Ya ha desvelado que, en caso de que se convierta en presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, dejará alcaldía de Almansa en manos de su teniente de alcalde, Javier Sánchez Roselló. ¿Y quién le sucederá al frente del partido en la provincia? ¿Se abrirá un proceso congresual?

No. Tras el congreso autonómico no habrá congresos provinciales, porque hay elecciones en mayo y los congresos provinciales se celebraron cuando se celebraron, hace poco más de un año y no tocan hasta dentro de dos años. En el caso de Albacete, si gano, se articulará los mecanismos previstos en los estatutos del partido para estar en transición. La directiva provincial decidiría qué mecanismo estatutario quiere seguir: o bien gestora o bien la sucesión por uno de los 22 miembros que forman parte de los miembros electos del congreso, pero no habrá proceso congresual porque toca trabajar para las elecciones de mayo.

Hay voces que sitúan a Cospedal como cabeza de lista a la Europeas, ¿es cierto?

Desconozco qué va a hacer Cospedal pero desearía que siguiera en política porque el PP no se puede permitir perder personas tan inteligentes, con tanta capacidad de trabajo, tan valientes y con tanta fortaleza política y moral como la suya. Espero y deseo que tome parte del Partido Popular en cualquiera de los puestos de responsabilidad e institucionales porque es una política de raza y de las que hacen falta.

Queda mucho por andar, pero si fuera el candidato del PP a las próximas elecciones, ¿se plantea ya posibles coaliciones o pactos con otros partidos? ¿Cómo es su relación con Ciudadanos?

Yo he dicho que conozco a Ciudadanos Albacete con quien mantengo una buena y cordial relación, al igual que mantengo con el PSOE de Albacete y con Podemos Albacete. Yo creo que hay que hablar y hay que llegar a acuerdos con todos los partidos políticos por el bien de la sociedad. Conozco a los dirigentes de Ciudadanos Castilla-La Mancha, aunque no tengo un trato con ellos, y aspiro a tenerlo como también lo tendré con el PSOE o con Podemos de Castilla-La Mancha, aunque existe más trato por la relación en las Cortes. Yo me presento a este proyecto para salir a ganar con mayoría la Junta y para gobernar con el PP.