García Élez: "Hemos de conseguir el deseo de que la gente quiera quedarse a vivir en Talavera"

Han transcurrido poco más de dos meses desde que Agustina García Élez, conocida como Tita, fuese investida como alcaldesa de Talavera de la Reina, un municipio que se encuentra "en una de las situaciones más complicadas" de Castilla-La Mancha, con una tasa de desempleo cercana al 30% y que en los últimos años ha perdido más de 4.000 habitantes.

En esta entrevista, la alcaldesa socialista, que gobernará esta legislatura con mayoría absoluta, hace un repaso a "los problemas administrativos" que dice haber encontrado su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la ciudad y la hoja de ruta que se marcan en los próximos meses, en los que quieren mejorar "la imagen de la ciudad", hacer realidad una auditoría del Plan de Ordenación Municipal (POM) para ampliar la disposición de suelo industrial de la ciudad o poner en marcha políticas activas de empleo de mano de la Junta.

García Élez, la primera mujer al frente del Gobierno talaverano, apuesta también por "racionalizar" los gastos del Ayuntamiento y dotar de más personal los servicios públicos de la ciudad a través de ofertas públicas de empleo en los próximos años. Asimismo, asegura que seguirá "condenando los trasvases Tajo-Segura" y confía en aprovechar "la sensibilidad distinta" que a su juicio ofrece el actual Ministerio para la Transición Ecológica en funciones para reconducir las políticas hídricas sobre un río que ahora "se comporta como una cloaca".

Pregunta: ¿Qué le ha dado tiempo a llevar a cabo al nuevo equipo de Gobierno de Talavera de la Reina en estos dos meses desde la toma de investidura?

Respuesta: Son pocos días pero han parecido que son muchos por la intensidad de los mismos. Estos meses nos han permitido ponernos un poco al día, conocer la propia casa y el servicio que prestamos. Conocer y buscar soluciones para solucionar cada día los problemas que nos encontramos.

Nos hemos encontrado con muchos problemas administrativos, no solo con problemas económicos, que los hemos hecho públicos, esos más de 7,7 millones de euros pendientes en facturas con una póliza de crédito agotada cuando tenía que haber finalizado en octubre, y con unas dificultades presupuestarias muy complicadas para poder desarrollar de forma normal la actividad. No deja de ser una mala gestión de intentar hacer el apretón del vago en los últimos meses de legislatura al pretender comprometer una serie de gastos que tienen sus consecuencias. Ahora lo que estamos haciendo es gestionarlo de la mejor forma posible.

Si hay algo que nos preocupa es que los proveedores que han hecho su servicio tienen que cobrarlo y que, poco a poco, estamos solucionando gracias a esa operación de crédito que hemos hecho y a que el personal del Ayuntamiento ha trabajado de forma maravillosa para agilizar trámites burocráticos y administrativos, aunque eso no quita que esas estrecheces -económicas- las tenemos.

Tienen cuatro años de trabajo por delante para mejorar la delicada situación en la que se encuentra Talavera de la Reina y su comarca. ¿Cuál es la hoja de ruta que van a seguir en los próximos meses?

Siempre decimos que somos una zona peculiar, para bien o para mal, pero es verdad que no podemos tomar o pretender tomar soluciones de forma genérica sin analizar los problemas. Uno de los principales problemas de Talavera y su comarca por supuesto que es el desempleo pero evidentemente eso también va a unido a la despoblación y a la falta de habitantes que se ha marchado. Hemos pasado de ser la segunda ciudad de Castilla-La Mancha (en número de habitantes) a ser la cuarta. Más de 4.000 personas se han marchado. Eso se resiente, y mucho.

No hay que verlo como un freno, ahora hay que poner soluciones sobre la mesa, y no solo nosotros. El Ayuntamiento no tiene competencia sobre el empleo pero sí que tenemos una muy importante y ahí es donde estamos intentado desde el primer minuto ser un instrumento. Tenemos que allanar el terreno para que se generen las iniciativas y que cualquier acción posible para generar empleo se pueda llevar a cabo y que no sea el Ayuntamiento el que dificulte o frene una licencia en un cajón.

Tenemos que ser ágiles, todo lo que vaya a desarrollar crecimiento o empleo en Talavera y la comarca tiene que ser y es prioridad del equipo municipal, pero además de manera transversal en todas las áreas. El deporte genera empleo, la cultura o la gastronomía, que lo está generando. Hay que hacerlo de una manera transversal y con una dedicación absoluta. El más mínimo documento que entre por el Ayuntamiento y pueda generar empleo es una prioridad.

Por supuesto buscando grandes proyectos. Esta misma mañana he tenido reuniones con empresas multinacionales. El empuje que nos ha dado la Junta trayendo a Talavera la Feria de Impulso Exterior (IMEX), que se desarrollará los días 30 y 31 de octubre en el recinto Talavera Ferial servirá también para buscar contactos y poner el foco en que Talavera tiene mucho potencial, sobre todo logístico.

¿Cómo van a hacer de Talavera una ciudad atractiva para potenciar su desarrollo logístico?

Desde que tengo uso de razón vengo escuchando que Talavera es un eje estratégico pero nunca se ha desarrollado como tal y tenemos que pasar de las palabras a los hechos y posicionarnos, por lo que es importante como mencionaba una feria como la que vamos a tener, con más de 1.200 empresas dedicadas al comercio exterior, teniendo en cuenta que el principal país que recibe mercancía es Portugal y tienes que pasar por aquí. Vamos a estar en el principal eje y foco en el que se mueve la propia mercancía y eso ya es un paso.

Necesitamos, y mucho, y está dentro de los objetivos marcados por el equipo de Gobierno, hacer un planteamiento a corto, medio y largo plazo. A corto plazo es fácil, es que la ciudad había dejado de funcionar hasta en los más básico. Queremos cambiar la imagen de la ciudad, que es uno de los puntos transversales porque al final lo es todo. Es lo que queremos vender. Para que seamos una zona atractiva, no solo desde el punto de vista empresarial, hemos de conseguir el deseo de que la gente quiera quedarse aquí a vivir.

A corto plazo vamos a hacer un plan específico en tema de pavimentación y pasos de peatones. Esta misma semana empezamos con una serie de calles y avanzaremos de forma paulatina, sin hacer el apretón del vago. Vamos a ir trabajando en arreglar calles, jardines, limpieza, recogida de residuos... no puede ser que seamos una de las ciudades con más contenedores, que eso visualmente te frena.

También la imagen del propio ayuntamiento, que cuando ciudadanos o empresas quieran hacer gestiones no nos vean como algo ajeno. Estamos para solucionar los problemas. Estamos haciendo también un plan de reorganización interna del Ayuntamiento, todos los servicios están infradotados, nos falta personal en todos los servicios, no solo bomberos o policías. Eso implica organizar internamente, convocar una oferta pública de empleo. No se puede pretender que funcione lo de fuera si no funciona lo de dentro.

Asimismo, vamos a trabajar en la eficiencia del gasto. Tenemos un presupuesto encorsetado. Lo que no va a hacer este equipo de Gobierno son gastos superfluos e innecesarios. Ahí estamos haciendo un plan en cada una de las concejalías, viendo cómo reducir gastos sin quitar servicios. Esto quiere decir que a veces hay que plantear cuando se realiza un gasto si es bueno y para qué se va a utilizar.

Hace unos días concluían la segunda fase de las obras del Polígono de Torrehierro, ¿cuentan con propuestas en firme de alguna empresa para su implantación en la ciudad?

En el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepes) todavía no está recepcionada la obra como tal. La hemos podido visitar y está bien, en un proceso de ejecución prácticamente acabado pero nos falta el tema de papeleo. El concejal de Urbanismo, José Antonio Carillo, está en trámites con Sepes para que nos puedan facilitar la posibilidad de que nosotros seamos también comerciales de ellos. El suelo es de Sepes y lo que necesitamos es tener disponibilidad para que cuando una empresa quiera venir podamos ser embajadores de la ciudad y dígamos tenemos suelo podéis venir.

Es verdad que esta segunda fase se ha quedado muy corta. Yo he sido muy crítica incluso en mi etapa anterior como consejera de Fomento. Estamos hablando de una fase de 170.000 metros cuadrados (m2) donde las propias empresas del sector nos están pidiendo 700.000 u 800.000 m2. Algo que todavía no ha nacido se ha quedado corto. Bienvenido porque tenemos suelo disponible ya pero no es el que está necesitando el mercado y el que están demandando las empresas con las que nos estamos viendo.

Es positivo pero necesitamos trabajar en la búsqueda, que es una obsesión de mi equipo y del propio presidente regional, de suelo industrial para Talavera. Eso pasa por hacer una auditoria del Plan de Ordenación Municipal (POM). Tenemos que saber qué queremos ser cómo ciudad y ser capaces de plasmar en un papel lo que pretendemos. Tenemos mucho suelo residencial con otro tipo de uso que no está dedicado a generar un uso industrial, que es lo que necesitamos para romper esa espiral de paro.

Puedes tener el terreno, pero necesitas colocar su nave y su mercancía en seis meses, por lo que hay dotarlos de luz, abastecimiento de agua... Ahora las empresas no vienen pidiendo qué les das, ahora dicen que necesitan agilidad, tener mercancía colocada en unos meses y piden que seas una administración ágil.

Se está trabajando desde la Concejalía de Urbanismo, con la Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, en marcar, dentro de ese planeamiento municipal, la búsqueda de suelo industrial para simplemente poder ofrecerlo. No vamos a negar que Talavera se encuentra en una de las situaciones más complicadas de Castilla-La Mancha pero también tenemos muchísima oportunidad para que eso cambia. Tenemos muchas virtudes. Esta legislatura va a ser en la que la disposición de suelo industrial sea una realidad.

¿Cómo van a llevar a cabo la reformulación del Plan de Ordenación Municipal (POM) para dotar a la ciudad de mayor suelo industrial?

Se va a hacer una auditoria del POM. Al tenerlo ya aprobado hay que hacerlo con los sectores especializados y la ciudadanía para ver cómo podemos modificar esos suelos. Talavera ha avanzado para detectar estos suelos por medio del IBI pero se ha perdido el tiempo en poner encima de la mesa soluciones que se veían que se necesitaban. Es un tiempo valioso que se ha perdido. No es malo porque eso indica que sabemos lo que tenemos hacer y tenemos claro dónde queremos ir.

En esta actuación entiendo que el actual concejal de Urbanismo y Vivienda, José Antonio Carrillo, también director general de Planificación Territorial y Urbanismo de la Junta, jugará un papel esencial.

Este era uno de los principales problemas pero también una de nuestras alternativas y soluciones, y me he querido traer, gracias también a su esfuerzo, a quien considero uno de los mejores urbanistas de Castilla-La Mancha. He tenido la oportunidad de trabajar con él de forma directa. Ante un problema ve una solución. Agradezco a todos los concejales que aceptaron ir en la candidatura, pero con un doble agradecimiento a quien tenía una responsabilidad y quiso asumir otra para ayudarnos, ayudar a una ciudad que no es la suya pero que quiere.

¿En qué zonas podría desarrollarse este suelo industrial?

Toda la parte del polígono industrial que está sin desarrollar y otras zonas donde tenemos suelo rústico en el que, a través de modificaciones, se puedan instalar empresas. Hay que organizarlo y plasmarlo en un papel que no está.

El problema que tenemos en el Polígono es que nos encontramos con una distribución del suelo que cuando llega una empresa tipo Amazon, por poner un ejemplo, y dice que necesita 700.000 m2, no puedes ofrecérselo porque el dibujo del planeamiento no lo permite. Necesitamos limpiar esa estructura para que el Polígono se quede en folio en blanco y con los permisos necesarios poder ofrecer estos espacios.

Ha citado a Amazon, ¿ha habido interés de esta u otras empresas de logística para instalarse en Talavera?

He enviado cartas a cada una de las grandes empresas de este país mostrando nuestra disponibilidad y nuestro potencial. Tenemos algo muy importante, no solo desde el punto de vista empresarial la ciudad es atractiva por la ubicación sino también por las ayudas a nivel regional, que tienen un 20% más de cuantía que en otras zonas de Castilla-La Mancha. Talavera también es atractiva desde el punto de vista del capital humano.

Talavera tiene una ubicación con una vía de comunicación con el eje de la A-5 que no está colapsada. Además hay mano de obra cualificada que se puede adaptar a todo el tipo de trabajo que se puede hacer, es un añadido. Puedes tener el terreno y la mejor maquinaria, pero ¿quién va a trabajar? Eso está pasando en la región, están teniendo problemas para cubrir puestos de trabajo.

Hemos escrito a muchísimas empresas, también a Amancio Ortega, por decir un nombre, para mostrar las posibilidades que tenemos de crecimiento y para decir que estamos aquí también para ayudar a la implantación de empresas.

Hace unos días, varias familias que residen en el callejón de San Francisco nos trasladaban su preocupación por un posible desahucio de estas viviendas propiedad de entidades bancarias, aunque también lo hacían otras familias de la calle San Ginés. ¿Qué solución puede ofrecer al Ayuntamiento?

Me he reunido con los vecinos de la calle San Ginés y la concejala del área con las del callejón de San Francisco. Bien es verdad que la competencia como tal la tiene la Junta y hay una Oficina de Intermediación Hipotecaria que está también trabajando con ellos. Lo que estamos haciendo es buscar una reunión conjunta entre las propias entidades financieras y, a través de la Consejería de Fomento, hablar entre todos para buscar una solución conjunta. Los vecinos nos trasladan que tienen intención de llegar a una solución y tener una garantía jurídica, algo que todos deberíamos de tener, aunque nos gustaría tener una solución más rápida.

¿Cuando se podrán adjudicar las viviendas de Los Turieles, propiedad de la Junta? ¿Existe la idea de que el Ayuntamiento pueda gestionar directamente esas viviendas para ofrecer una solución habitacional ante este tipo de situaciones?

No tenemos vivienda pública ahora. Las que hay están ocupadas con sus inquilinos, no de forma ilegal. La Junta ha terminado Los Turieles (unas 27 viviendas) y las va a poner a disposición de la lista de demandantes de vivienda por medio del proceso jurídico que se sigue.

Nos gastamos cerca de 600.000 euros para rehabilitarlas después de que se hubieran paralizado y se deterioran por vandalismo. Para mí -en su etapa como consejera de Fomento- fue una de las mayores alegrías cuando pudimos terminar las viviendas. El proceso se quedó en fase de adjudicación en la Consejería. No van a tardar en adjudicarse, se recepcionó la obra a primeros de mayo y, posiblemente, antes de que finalice este año, incluso en octubre, podrían estar ocupadas por los inquilinos que cumplen los requisitos para ser demandantes de ella.

¿Con qué perspectiva ve el futuro del río aun con las sentencias del Tribunal Supremo sin cumplirse por parte del Gobierno central y la continuidad del trasvase Tajo-Segura?

Las propias sentencias nos han abierto una luz a todos. Sabíamos que la razón está de nuestra parte, solo hay que verlo. Ahora mismo te puedes encontrar en el Tajo a su paso por Talavera balsas de agua parada, donde hay plagas de algas, o problemas que están afectando a la salud del río. Es el sentido común que siempre he reivindicado como consejera y como alcaldesa. Lo hemos planteado al anterior ministerio y a este. No hemos cambiado el discurso, la situación del río Tajo no es normal, no es un río, se comporta como una cloaca a su paso por el Tajo medio.

Tenemos un doble problema, de cantidad y de calidad, donde sí creo que se ha avanzado. Se consiguió un compromiso de la ministra de Transición Ecológica en funciones para hablar con comunidades vecinas -en referencia a Madrid- sobre el tema de la depuración. No puede ser la imagen del Jarama contaminando al Tajo y que no se ponga mano dura y freno a una contaminación por parte de un ministerio para la Transición Ecológica.

Es verdad que coincidíamos con la ministra en los objetivos, luego fallamos en las velocidades. Evidentemente nos gustaría que fuese más rápido pero luego hay unas trabas burocráticas y una serie de indicaciones administrativas que entiendo que no se pueden saltar. Hemos avanzado con las sentencias, que han puesto sobre el papel el sentido común que hemos visto la ciudadanía de Talavera, Toledo y de pueblos ribereños, que tienen incluso que abastecerse con cisternas mientras el agua se va por una tubería. Las sentencias vienen a decir que en el nuevo ciclo de planificación hidrológica, en el que se está trabajando, se tiene que contemplar la aplicación de caudales ecológicos que no existen.

Esto es una consecuencia de un memorándum que se firmó por la anterior presidente regional, María Dolores de Cospedal, con comunidades vecinas gobernadas por su mismo partido (PP) y que vendió a otras regiones los intereses de Castilla-La Mancha. El memorándum lo dejó muy bien atado, es una norma con rango de ley que requiere de mayoría en el Congreso para cambiarse.

Voy a condenar cada trasvase que se haga pero también voy a recordar quien lo ha permitido. El Gobierno de Pedro Sánchez los está haciendo y lo condenó igual que con Rajoy. Decimos alto y claro que la situación tiene que cambiar. Hay que aprovechar la sensibilidad distinta que hay y cambiar las reglas de explotación. Aplicar solo una actualización de datos implicaría que muchos de los trasvases que se hacen de forma automática no se podrían hacer.

¿Qué planteamiento tiene respecto a las islas del Tajo?

Aquí está la polémica de si son necesarias o no. No digo que sea algo que no tengamos que hacer, pero cuando llego al Ayuntamiento y encontramos 7,7 millones de facturas sin pagar tengo que decidir si tiramos hacia adelante con 1,5 millones de euros de préstamo para comprar una isla. Creo que este momento no es el oportuno. No digo que en otro momento no se pueda ver, pero a día de hoy el Ayuntamiento tiene muchísimos gastos que hacer antes que pagar dos islas. Mejor que sean de propiedad municipal, por supuesto, pero hay que valorar cuándo es el momento oportuno y ahora el Ayuntamiento no tiene 1,5 millones de euros para comprar dos islas.