Incidencias, averías y retrasos: así es la aventura de viajar en el tren convencional que pasa por Castilla-La Mancha

Un total de 162. Este es el número de las personas afectadas por la última avería en el tren que cubre la línea de Extremadura-Madrid y que pasa por la provincia de Toledo. La última incidencia ha tenido lugar el pasado 1 de enero, aunque la situación no es nueva para las personas que cogen habitualmente esta línea. Una nueva avería que ha hecho que usuarios, partidos políticos y plataformas anuncien diferentes acciones para reclamar la mejora de esta línea de tren que solo en verano ha registrado más de cien incidencias y en lo que llevamos de 2019 más de tres.

El pasado mes de junio otro tren que conecta Huelva y Madrid a través de Extremadura sufrió un incendio cuando circulaba a la altura de la localidad toledana de Torrijos. Un suceso que provocó que los más de 60 viajeros tuvieran que ser evacuados a pie, lo que supuso además que dos personas resultaran heridas leves al bajarse del convoy. Esto son solo dos ejemplos de averías en una línea que sufre constantes retrasos y que ha provocado que sean varias las manifestaciones celebradas a lo largo de 2018 para conseguir su mejora.

Hace tan solo dos meses, el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, y la consejera de Fomento, Agustina García, mantuvieron un encuentro con el presidente de Renfe, Isaías Táboas, y el director general de Operaciones, José Luis Cachafeiro, con el objetivo de abordar las necesidades en materia ferroviaria que tiene la Comunidad Autónoma. En este encuentro, Renfe insistió en su compromiso de renovar el material rodante en la línea que une Madrid-Extremadura y que tiene parada en Talavera de la Reina (Toledo). Una renovación que pasará por sustituir los trenes modelo s/598 por el s/599 y que se producirá antes del próximo verano.

FOTO: Europa Press

Un compromiso que también trasladó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Emiliano García-Page en un encuentro celebrado en el mes de octubre. De hecho la consejera de Fomento, Agustina García, ha anunciado hace unas semanas que el Ministerio de Fomento va a comenzar a sustituir hasta el próximo mes de marzo un total de once trenes que funcionan en la línea convencional Madrid-Extremadura que pasa por Talavera de la Reina. La sustitución se hará de manera progresiva, dos trenes cada mes desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de marzo.

"Se nota el cambio de Gobierno en estas reivindicaciones. Ya ha habido una reunión, algo inaudito, en la que el presidente del Gobierno ha recibido a García-Page para que diera traslado de las peticiones, que no son pocas”, ha señalado la consejera de Fomento al tiempo que ha subrayado que el reclamo para mejorar una línea ferroviaria en la que los trenes sufren constantes averías y retrasos en sus trayectos es “una lucha justa” en la que comparte las proclamas de sindicatos, empresarios y de la ciudadanía.

"Es el peor tren que hay en toda España"

“Pedimos un poco de respeto a los viajeros de Castilla-La Mancha y Extremadura, que se tomen cartas en el asunto y que el Gobierno de Page se reúna inmediatamente con el ministro José Luis Ábalos para elaborar un informe sobre cómo electrificar la vía y desdoblarla”, ha señalado Enrique Clavero, presidente del Comité de Empresa de Adif-Toledo. Además, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que retire todo el materia rodante “que está hecho polvo” y ponga material rodante “en condiciones”.

Precisamente el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha solicitado su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados para informar sobre el déficit de las infraestructuras y los servicios ferroviarios en Extremadura. Asimismo, dará detalle de las últimas incidencias y las medidas puestas en marcha para su resolución y prevención.

Voy a solicitar hoy mismo mi comparecencia en el @Congreso_Es para informar sobre el déficit de las infraestructuras y los servicios ferroviarios en #Extremadura, las últimas incidencias y las medidas puestas en marcha para su resolución y prevención. — José Luis Ábalos (@abalosmeco) 3 de enero de 2019

Por su parte, el director general de Renfe Viajeros, Ramón Azuaga, ha pedido disculpas y ha reconocido que los trenes que actualmente cubren la línea Badajoz-Madrid "tienen una baja fiabilidad" que se agrava por las características de la vía única de esta línea. Ha afirmado que "incidencias como la de ayer se pueden seguir produciendo". La operadora pública ferroviaria estatal Renfe ha abierto una investigación interna para evaluar los fallos mecánicos que provocaron este suceso.

Además, el comité de empresa de ADIF en Toledo ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a todos los miembros de su Gobierno a ir en tren al Consejo de Ministros que tiene previsto celebrar en Extremadura. “Que se vengan desde Madrid en este tren para que ellos mismos puedan comprobar, lo que estamos pidiendo toda la población desde hace más de 15 años, si es digno o no es digno el tren. Sería un detalle para todos los extremeños y para los los castellano-manchegos ver a los ministros viajar en el peor tren que hay en toda España”.

FOTO: JCCM

“El 2018 ha sido un año más de averías y retrasos constantes aunque desde que ha entrado el Gobierno de Pedro Sánchez ha mejorado y hemos visto un cambio de actitud pero la solución no es parchear la vía. Hay que hacer un plan y un proyecto que es lo que llevamos pidiendo desde hace más de 15 años. La línea lleva muchos años sin inversión pública y está muy mal”, ha señalado Clavero.

La Plataforma por el Tren Público y Social en la Comarca de la Sagra ha anunciado que volverá a movilizarse este año ante la situación del tren convencional en la región. Para ello, el próximo 10 de enero la plataforma llevará a cabo una asamblea en el municipio de Illescas en la que planificar acciones y movilizaciones y a la que emplazan a colectivos, asociaciones, entidades locales o partidos políticos.

Más asuntos encima de la mesa

En relación con otras vías de comunicación, hace unos días se ha anunciado que a partir del 15 de enero los viajeros de los servicios Madrid-Cuenca podrán disfrutar de los títulos multiviaje Avant, una vez han quedado contemplados dentro del listado de servicios de obligación pública (OSP), lo que supondrá obtener descuentos de entre el 50,2% y el 68,8%, dependiendo del tipo de abono Tarjeta 10 Plus utilizada. Esto fue uno de los puntos que también se abordó en la reunión celebrada el pasado mes de noviembre entre el Gobierno regional y Renfe.

En este punto, el vicepresidente primero del Gobierno regional trasladó a los responsables de Renfe la necesidad de que esos servicios Avant se extiendan también hasta Albacete, algo que desde Renfe se ha comprometido a estudiar; al igual que la conexión directa entre las ciudades de Albacete y Cuenca con Toledo que, en una primera fase, tendría parada en Madrid.

Otra de las peticiones que el Ejecutivo autonómico ha planteado a la compañía ferroviaria ha sido la conexión entre el corredor de La Sagra y Humanes de Madrid a través de un servicio lanzadera que beneficiaría a más de 110.000 habitantes que viven en los 14 municipios de esta zona, alcanzando el compromiso de Renfe de estudiar esta propuesta. Para finalizar, los responsables de Renfe han garantizado al Gobierno de García-Page que los trenes híbridos entre Madrid y Murcia tendrán parada en Hellín (Albacete).

Reunión entre Pedro Sánchez y Emiliano García-Page en Moncloa Foto: José Ramón Márquez // JCCM

¿Qué pasa con el AVE?

Hace unas semanas, la Federación de Amigos del Ferrocarril en Castilla-La Mancha pidió por carta al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, que la futura línea de AVE Madrid-Extremadura tenga parada en Toledo y llegue a Talavera de la Reina.

Los motivos que alegan en esta petición son "la vertebración de la región" al unir dos de las tres ciudades con más población de Castilla-La Mancha a través de una misma línea de AVE. En su opinión, la capital regional "dejaría de ser un fondo de saco" para estar integrada en una línea de AVE de nivel nacional e internacional cuando llegue a Portugal.

Por su parte, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha apuntado a lo largo de este año que no cree que “haya que renunciar a la alta velocidad” en la ciudad castellano-manchega. “Sí que tenemos que pedir inversión real en la vía -convencional-, ya que muchos años no se ha hecho nada para que esté en condiciones, pero no creo que una cosa esté en contra de la otra. Nadie renuncia a lo que pueda ser progreso, en este caso para Talavera y para la provincia”, ha añadido al respecto.

El propio Pedro Sánchez en un encuentro celebrado el pasado mes de octubre con Emiliano García-Page se comprometió a destinar 1.120 millones de euros en los próximos ejercicios presupuestarios a la línea de AVE entre Madrid y Oropesa (Toledo), así como acelerar los estudios previos para la llegada de la alta velocidad a Extremadura, pasando por Castilla-La Mancha.

Según ha señalado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 está listo a la espera de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decida en qué Consejo de Ministros de enero será aprobado.