La pandemia lleva al límite al hospital de Alcázar de San Juan: "Esto no se puede comparar con nada"

La pandemia vírica del COVID-19 está poniendo al límite de sus recursos al sistema sanitario público del país y no hay comunidad autónoma que no esté sufriendo una sobrecarga asistencial en sus hospitales, afectando sobre todo al personal sanitario. En Castilla-La Mancha, si hace una semana fue el Hospital General de Albacete el que alcanzó niveles nunca vistos de ocupación, en estos días nos el foco se ha trasladado al Hospital Mancha Centro ubicado en Alcázar de San Juan y centro de referencia para casi 250.000 personas. Es un centro hospitalario para toda la comarca, ubicado en el noreste de la provincia de Ciudad Real, precisamente la más castigada a día de hoy en Castilla-La Mancha por el coronavirus en número de contagios y fallecimientos.

En esta zona, el Mancha Centro es el hospital con "más carga asistencial". Así lo explica Chelo Cuadra, secretaria general del sector sanitario regional de CCOO. Se debe, señala, a "distintas circunstancias" que ya se "podrán explicar o no". La realidad, señala, es que "no se puede comparar con nada", porque no hay referencias de una situación similar.

"Ha sido algo totalmente inesperado y una situación completamente desconocida para todas", asegura. La carga asistencial ha hecho que se habiliten habitaciones con "hasta tres camas" porque ya no hay más espacios en los que atender a los enfermos. "Sí pensamos que es necesario habilitar otros espacios para poder descongestionar el trabajo", recalca Cuadra. De todos modos, asegura que el trabajo de los profesionales se sigue haciendo, pero a base de un "sobreesfuerzo" físico y mental que no sólo pone en peligro a los pacientes, sino también a los mismos profesionales y "no sólo por el posible contagio".

El llamamiento desde CCOO es para equipar al personal sanitario con protecciones sanitarias adecuadas y hacer "cuanto antes" los test de detección del Covid-19. "Necesitamos que se habilite lo necesario para evitar esta sobrecarga de trabajo que puede desembocar en una baja por varias razones", recalca. El hospital de Alcázar de San Juan está entre aquellos cuyas bolsas de personal ya están agotadas.

"Una vez pasado todo habrá que hacer las valoraciones y tomar todas las medidas para evitar que esto vuelva a producirse, sobre todo el tener los equipos necesarios, no esperar a que nos lleguen", reflexiona la sindicalista.

Una situación "no diferente" al resto

En el Gobierno de Castilla-La Mancha afirman que es una situación "no diferente al resto", a la que están atravesando las gerencias de Albacete y Toledo, por ejemplo, según afirma el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz. "No quiero con esto generar demagogia o que se me entienda mal, pero debemos cifrar la situación del Mancha Centro como la de cualquier otro porque trabajamos en red, de lo contrario no sería justo".

"El Hospital Mancha Centro puede estar atendiendo pacientes de muchos sitios y esto sucede así en todas las provincias porque nos adecuamos con todos nuestros recursos a la situación clínica que hay en cada centro hospitalario", explica el consejero. De hecho, refiere que son muchos los traslados de pacientes que se han hecho en Castilla-La Mancha de unos hospitales a otros en función de las necesidades de cada uno.

Lo cierto es que con el objetivo de ampliar la capacidad de respuesta ante la incidencia del coronavirus y ante un previsible aumento de los casos de contagio que precisen ingreso hospitalario, la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan continúa reorganizando su actividad, cambiando el uso de distintos espacios y habilitando nuevas camas en el hospital. Según informa la Junta, cuenta desde hoy con 549 camas, 250 más de las que tiene habitualmente.

Por otro lado, en los últimos días han terminado de habilitarse diferentes dispositivos de continuidad asistencial en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real y de Toledo a los que están siendo derivados desde el Hospital Mancha Centro pacientes mayores con COVID-19 que presentan sintomatología leve. Estos nuevos dispositivos de continuidad asistencial cuentan con un doble equipo formado por médico y enfermera para que estos pacientes con síntomas leves sigan teniendo garantizados unos óptimos cuidados.

Nuevas camas en el Hospital Mancha Centro JCCM

Así, la semana pasada ya se trasladaron a Tomelloso (Ciudad Real) los primeros pacientes y ayer se hizo lo mismo en Villacañas. Con esta medida se pretenden evitar futuros contagios, ya que “si bien estos pacientes están prácticamente recuperados de su proceso infeccioso y no requieren hospitalización, podrían contagiar a otras personas si en sus domicilios habituales no se tomaran las oportunas precauciones”.

Desde la localidad en la que está ubicado el Hospital, el Ayuntamiento ha ofrecido por su parte prácticamente todas sus instalaciones municipales "a total disponibilidad" de las autoridades sanitarias para "lo que necesiten y cuando lo necesiten". Según ha detallado a eldiarioclm.es la alcaldesa, Rosa Melchor, en este ofrecimiento se encuentran los tres pabellones municipales: Vicente Paniagua, Díez Miguel y Picasso, con diferentes dimensiones. Desde el Gobierno municipal se procedió a la limpieza y desinfección de estos espacios desde varios días antes del decreto del estado de alarma por lo que están "perfectamente acondicionados" como edificios.

La alcaldesa recuerda que el Hospital Mancha Centro acoge pacientes de toda la comarca y de todas las provincias, pero por estar ubicado en Alcázar, "es una de nuestras ocupaciones y preocupaciones en estos días".

Material y alojamientos en Alcázar

Por todo ello, ha precisado que el Ayuntamiento está en contacto y colaboración diaria con las autoridades sanitarias para el suministro de material que ha conseguido por la vía de la compra o mediante diferentes donaciones de empresarios y particulares de la zona. En el municipio también se ha montado una cadena de confección formada por voluntarios junto con empresarios y Cruz Roja para fabricar 30.000 mascarillas. En cuanto a alojamiento de personal sanitario, varios hoteles de la localidad ya están prestando el servicio.

"Los sanitarios están trabajando con muchísima presión, con un ritmo frenético y eso está generando las lógicas tensiones. Pero lo importante son las luciones y hay que buscarlas entre todos. La situación es cambiante y dinámica, las decisiones hay que tomarlas en tiempo récord. Eso está ocurriendo en el Mancha Centro, con una sobrecarga de trabajo que es similar a la del resto de hospitales. Todos debemos contribuir a solucionarlo pensando en los pacientes, en sus familiares y en el personal sanitario”, concluye la alcaldesa.

En los últimos datos actualizados, la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha cifra en 2.297 los contagiados y en 218 los fallecidos en la provincia de Ciudad Real, prácticamente la tercera parte de toda la región. Del total de las 3.325 personas hospitalizadas, en el Mancha Centro hay actualmente 383, un número solo superado por el Hospital de Toledo, donde hay 59 y por el Hospital de Albacete, con 576.