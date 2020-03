La Plataforma Abierta de Guías Oficiales de Turismo anima a la Junta "a no ceder a las presiones" con el nuevo decreto

"Queremos trasladar nuestro apoyo a la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, y a la directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández Samper, por no doblegarse ante las presiones que están teniendo en los últimos días". Así se ha pronunciado la Plataforma Abierta de Guías Oficiales de Turismo en referencia a la postura contraria de APIT, que suscriben Fedeto y CECAM, sobre el decreto regional que regulará la actividad de este colectivo profesional y que, según adelantó eldiarioclm.es, se prevé aprobar este mes de marzo.

La plataforma ha valorado las declaraciones que realizó Franco, que aseveró que "la posición del Gobierno regional está fijada" con el sexto borrador del decreto de guías turísticos y que ha habido voluntad de "consenso". Así, en rueda de prensa, la plataforma ha querido "desmentir las falacias" que a su parecer APIT ha transmitido con el planteamiento de este decreto con el que animan a la Junta a "no ceder ante las presiones" que están recibiendo.

Principalmente, la polémica se centra en que el nuevo decreto habilitará que los profesionales acreditados puedan desempeñar su trabajo en Castilla-La Mancha aunque hayan sido habilitados en otras regiones, al igual que ocurre en otras comunidades autónomas del país y según establece la normativa europea, ha recalcado la Plataforma Abierta de Guías de Turismo.

"APIT exige para todos los que tenemos titulación un examen que la mayoría de ellos no han pasado", ha reprochado María Jesús González, presidenta de la Asociación de Guías El Greco y Toledo, integrada en la mencionada plataforma, que ha pedido que le "expliquen por qué la presidenta de APIT y otros muchos están ejerciendo aquí con el carné de Canarias o el de Andalucía". "Les exigiría coherencia porque han sido uno incoherentes", ha agregado.

Más duro ha sido Luis Rodríguez Bausá, fundador de Rutas de Toledo -también en la plataforma-, que ha tildado a los integrantes de APIT como "una banda de miserables". Bausá ha precisado que la Plataforma Abierta de Guías de Turismo aglutina a más de un centenar de asociados mientras que APIT "no llega a 80, de los que solo 11 tienen el carné -habilitador- de Castilla-La Mancha". "Todos irían al paro según su criterio", ha agregado.

"Pedimos valentía a la Junta y que apruebe el decreto lo antes posible"

"Hay que tener la cara muy dura para exigir el carné de Castilla-La Mancha cuando quien lo dice lo tiene de Canarias", ha espetado Bausá, que ha señalado que el decreto regional que va a aprobarse ha admitido las peticiones de dicha plataforma mientras que los servicios jurídicos de la Junta han declinado todas las propuestas planteadas por APIT al mismo durante su proceso de elaboración.

Bausá ha criticado también a Fedeto, CECAM y a la Cámara de Comercio de Toledo, que "volvió a meter la pata escuchando a un solo colectivo". "No nos vamos a quedar quietos", ha dicho el fundador de Rutas de Toledo, que considera que la intención de APIT es "quedarse con todo el pastel" de un negocio en el que las empresas que componen esta plataforma atienden al año a más de un millón de turistas, según calcula.

"Pretenden -APIT- que Castilla-La Mancha sea la única comunidad autónoma de Europa en la que los guías no puedan ejercer si no tienen la habilitación de esta región", ha agregado también el representante de la plataforma, que ha recordado que APIT empezó a "pedir cosas fantásticas como el nivel de C1 en idiomas, cosa que nadie tiene". "Durante años su mayor preocupación era que lo que garantizaba la calidad era que tuviéramos el carné de guía oficial, como ya lo tenemos ya no les cuadra".

Guía con un grupo de turistas en Zocodover / Foto: toledodiario.es

En este sentido, Bausá apunta que todos los profesionales integrados en dicha plataforma han cursado sus estudios universitarios o de Formación Profesional para poder obtener la habilitación. "En toda España podemos trabajar con la habilitación que tenemos, sea de la comunidad que sea".

Según el último borrador, los profesionales que no disponen de este carné habilitador en la región tendrán que examinarse para obtenerlo, pero defiende que quienes forman parte de esta plataforma llevan ya varios años trabajando en Toledo y han obtenido su carné en otras comunidades. "Nos avala nuestra cartera de clientes", ha aseverado.

Los 'free tour': "No deja de ser un llamamiento para que el cliente vea la calidad del servicio"

Preguntados por la figura de los 'free tour' -guías turísticos que ofrecen visitas gratuitas y apuesta por que el cliente decida cuánto aportar al profesional-, María Jesús González ha explicado que se trata de una alternativa "regulada desde el año 2017". "Si no le gusta -a APIT-, que presente una enmienda en las Cortes y pelee contra ella".

"El 'free tour' no deja de ser un llamamiento para que el cliente vea la calidad del servicio y posteriormente vender lo que tiene la empresa con unos precios fijados. En el mundo de la cosmética es lo mismo. ¿Cuántas muestras gratis no hay? El 'free tour' es marketing, publicidad", resaltó sobre este asunto.