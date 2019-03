Primitivo Rodríguez (Cs) afirma que representaría “mucho mejor” a Toledo que quien “no ha vivido aquí”

Jesús Primitivo Rodríguez nació en Valladolid, se crió en Puertollano (Ciudad Real) y ahora es vecino de Seseña (Toledo). Su posición “centrista” y su impresión de que puede hacerlo “mucho mejor” que otros representantes políticos le ha llevado a dar el salto a presentarse al proceso de primarias de Ciudadanos por el que se establecerán los candidatos de la formación naranja por la provincia de Toledo al Congreso de los Diputados de cara a las elecciones generales del próximo 28 de abril.

En este proceso se enfrentará al talaverano Pedro Moraleda y al actual portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, que ha trasladado su residencia de Barcelona a Toledo -un movimiento que ha facilitado que Inés Arrimadas concurrir por la circunscripción de la provincia catalana a la política nacional- y quien este miércoles acompañaba en Valladolid a la candidata a la presidencia de Castilla y León, Silvia Clemente, en el cierre de la campaña para estas primarias internas.

En este sentido, afirma en una entrevista con este medio, con café y natillas de por medio y sin citar a Girauta, que cree que puede representar “mejor” a la provincia de Toledo que “muchos de los políticos que quieren representarnos” y que “no han vivido aquí”. Dice que le gusta el deporte, la cocina o la caza, tema este último sobre el que ha escrito varios libros acerca del derecho cinegético. Actualmente, es profesor titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rey Juan Carlos, donde también impartió clase a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes en el conocido máster por el que está siendo juzgada junto a otros representantes de la institución académica.

Precisamente, en este asunto, Rodríguez también fue citado a declarar como investigado en una de las piezas del caso Máster, junto al resto de profesores del mismo , y que quedó archivada. Un tema por el que se mostró “voluntario a declarar” y que no considera que pueda afectarle en el proceso de primarias que tiene lugar este viernes y sábado, 8 y 9 de marzo.

¿Desde cuando está vinculado a la formación de Ciudadanos y a la política en general?

Aparezco en Ciudadanos hace un año más o menos, ya viviendo en Seseña. Teniendo en cuanto que nunca me he presentado por ningún partido ni he tenido cargos políticos, la opción de Ciudadanos me pareció la mejor. La gente de Ciudadanos Seseña son gente muy maja, me acogieron muy bien y estaba encantado. Me llevó a Ciudadanos mi orientación centrista, y también los pactos del PSOE con el nacionalismo catalán, que me parecieron asombrosos. Lo qué han hecho en Cataluña, Valencia, Baleares… siempre son socios de vascongadas, de los que quieren menos castellano, menos España. El PSOE no es mi opción pero sus ideas me gustan muchísimo. Soy discípulo de Gregorio Peces Barba -quien fuera político del PSOE y uno de los ‘siete padres’ de la Constitución Española-. Mi crítica coincide con la de los socialistas de Castilla-La Mancha, desde José Bono hasta Emiliano García-Page, que siempre se han mostrado contrarios a esos pactos con nacionalistas y separatistas. Aún así, no me iría nunca al PSOE aquí porque aunque hay gente que piense como yo, y sus ideas en política social me gustan, no se desligan de esas personas, por lo que es ser cómplice del antiespañolismo y yo desde luego no voy a estar ahí.

En cuanto al PP, sabemos que la corrupción ha sido bestial, y yo además lo he sufrido, les he visto de cerca, he visto cómo actúan y me parece impresentable. Por lo tanto, para mí, la mejor opción, una opción de centro y liberal, es Ciudadanos. Esta campaña me ha ayudado a ratificarme más y he conseguido una voz, por lo que estoy muy agradecido. Soy más liberal que los socialistas, mucho más.

¿Por qué ha decidido presentarse a este proceso de primarias para optar a ser diputado de Cs en el Congreso de los Diputados por la provincia de Toledo?

Porque creo que los militantes de a pie debemos poder presentarnos en todas las formaciones políticas, y Ciudadanos lo permite. Creo que lo puedo hacer no igual sino mejor que muchos de los políticos que quieren representarnos y que no conocen esto. No creo que alguien que no ha vivido aquí, que no ha nacido aquí…

Eso es una crítica directa, aunque sin citar, a uno de los rivales que tiene en este proceso como es Juan Carlos Girauta.

Le tengo un gran respeto. Creo que yo representaría a la provincia mejor, claramente, tengo más conocimiento de la misma. Si hubiera exámenes sobre esto, sacaría sobresaliente y no sé qué nota sacarían otros de los militantes.

Además de a Girauta, en este proceso se va a enfrentar también a Pedro Moraleda, ¿qué opina de ellos y qué relación mantienen?

De Pedro Moraleda he de decir que muy amablemente vino a mi presentación en Talavera de la Reina. Me pareció un detalle digno. Yo hubiera hecho lo mismo si él hubiera ido a Seseña. En cuanto a Girauta, la verdad es que no le conozco y no hemos tenido ninguna relación, no hemos coincidido nunca. Es un dirigente nacional al que le tengo mucho respeto y afecto.

¿Qué quiere hacer por la provincia de Toledo?

El mayor problema que tenemos en Toledo es el paro, con más de 61.000 desempleados. Tenemos potencial para poder solucionarlo, quizás hay provincias que no lo tienen pero nosotros sí. Madrid, que como sabemos es la mayor productora de trabajo, tiene unas políticas fiscales que le han dado resultados. Igualaría o superaría esas políticas fiscales para favorecer la implantación de empresas. Tenemos un suelo más barato que podría ser más atractivo, también vía beneficios fiscales o mejorando trámites como licencias urbanísticas.

En la comarca de Talavera de la Reina tenemos el antiguo nodo de transporte, la feria de ganado, tantas cosas que hacer… Hay que mejorar las infraestructuras y que el famoso AVE llegue a Talavera, hay que incrementar el sector agropecuario, algo que en Toledo se puede conseguir. Tenemos también el Tajo, pantanos. Hay dos Toledos, uno que se está desarrollado logísticamente en municipios como Illescas, y otro, el más cercano a Extremadura, que está sufriendo una despoblación por la pérdida de tejido industrial.

Por otra parte, cuando termine el juicio del procés, este va a ser un acicate más para que haya más nacionalismos, por lo que si en Toledo tenemos líderes nacionales van a estar más volcados en ese problema. Una voz de Toledo tiene que hablar de Toledo y defender a la provincia. Ese asunto -el conflicto catalán- es importante pero hay que hablar de Toledo.

Está a punto de aprobarse un nuevo trasvase Tajo-Segura para este mes de marzo -la entrevista se realizó con anterioridad a su confirmación-. Ciudadanos no es partidario de acabar con estas cesiones de agua, ¿comparte esta postura?

Podría disentir pero no disiento. Creo que tenemos que predicar con el ejemplo. Sí creo que podemos hacer el trasvase, pero se debe controlar. No quiero que seamos como Cataluña o Aragón que no han querido ser solidarios con regiones que padecen déficit de agua. Soy partidario siempre y cuando ellos -el Levante- tengan con nosotros la misma solidaridad que tenemos nosotros. El Levante tiene un tejido industrial potente y podría haber unas sinergias muy importantes con la marroquinería, el calzado y otras materias primas que fabricamos.

Como experto en caza desde el punto de vista jurídico, ¿qué le parece la actual ley de Caza de Castilla-La Mancha? ¿la habría aprobado si hubiera podido votarla en el Parlamento regional?

Me parece que se ha elaborado con bastante consenso, sí que soy partidario. Vamos a mayor regulación y orden y eso me parece bueno, es una manera de legitimar la caza. He ido alguna de vez de cacería y cuando he visto problemas lo he denunciado. Los propios cazadores están de acuerdo en limitar los extravíos. Tenemos que cazar con un plan técnico, un orden y un concierto, respetando la cata medioambiental y las especies cinegéticas.

Defiende su proximidad ideológica al PSOE, ¿se sentiría más cómodo en un gobierno junto Vox y PP o con el PSOE?

Con cualquier de los dos, PP o PSOE, podría llegar a acuerdos, siempre y cuando el PSOE rechazara su cooperación con los nacionalistas. Si no, preferiría pactar con el PP. Con Vox no, aunque no creo que sean extrema derecha. No conozco a nadie en mi entorno de Vox. Me sentiría más cómodo con un PSOE que abandonara a los nacionalistas. El problema también es que hemos dicho que no vamos a pactar con el PSOE. Si el pacto fuese PSOE-Ciudadanos y dejamos de lado a los nacionalistas, desde luego.

¿Sería partidario de aplicar el artículo 155 en Cataluña actualmente?

Ahora mismo no, pero el Gobierno debería de controlar más las cuentas. Aquí en Castilla-La Mancha no tenemos dinero para abrir centros culturales y ellos sí tienen para abrir embajadas. A Cataluña hay que darles mucho menos dinero, con nosotros sí que tienen una deuda histórica. Una regulación más estricta para impedir el malgasto sí, pero el 155 no.

Es usted profesor titular en la Universidad Rey Juan Carlos e impartió una de las asignaturas del máster por el que está siendo juzgada la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, además de otros profesionales del propio centro. Fue citado como investigado para declarar en una de las partes que se archivó, ¿cómo vivió esta situación?

Me encanta la pregunta y como usted muy bien ha dicho -el caso- se archivó. Se citó mi nombre como investigado y no ha salido igual en los medios cuando se archivó. Lo viví con mucha normalidad, porque una vez que se conocieron las irregularidades, en las que no habíamos participado los profesores, había que investigarlos. Yo hubiera ido voluntario, y lo dije muchas veces, a declarar lo que sabíamos, sobre todo para limpiar nuestro nombre. Nosotros actuamos correctamente dentro de lo que era nuestra actividad en el máster.

Es cierto que el tema ha seguido por las falsedades que se han publicado y que fueron el origen del caso. A nosotros nos cogieron como daño colateral. Empezó con una falsificación del Trabajo de Fin Máster (TFM) en el que yo no tengo nada que ver. No he sido citado en ese tema, no he participado y no sé nada de esa situación, la desconozco y me he enterado por la prensa. Lo he vivido con normalidad, se archivó, como no podía ser de otro manera. Me alegré mucho de haber colaborado. Estuve cinco minutos declarando Y el fiscal nI me hizo preguntas.

Quién sí sigue inmersa en la otra parte del caso es su compañera Cecilia Rosado, con la que impartía una de las asignaturas del máster y a quien la Fiscalía señala como autora de la falsificación y para quien pide 21 meses de prisión tras haber colaborado con la investigación. ¿Qué relación mantiene con ella?

No, no mantengo trato con ella. Me pareció una persona que conmigo se portó correctamente. Yo soy de derecho privado y ella de derecho público, son departamentos muy diferentes y a ella la veía solo con motivo del máster y la vi muy poco. Sinceramente, no sé nada de lo que ha podido pasar. Los profesores hemos estado al margen, y más yo que no hago mucha vida universitaria en la Rey Juan Carlos.

¿Cree que Cifuentes u otros alumnos han tenido un trato de favor para conseguir este máster?

Yo estoy seguro de que no. Por parte de la universidad y de los profesores estoy seguro de que no, no tiene sentido. He dado clase a gente mucho más importante que a Cifuentes en ese momento, que era delegada de la Asamblea de Madrid. He tenido como alumnos a ministros, gente de nivelazo. He estado en la Universidad de Vigo, en la de Alcalá de Henares o en la Carlos III. Soy totalmente contrario a los tratos de favor en todo. Nunca he aceptado recomendaciones ni las haría. Me parece inaceptable. No haría nada por hacer un trato de favor a otro. Si alguien lo hace es que es un delincuente. Si ha ocurrido este trato de favor nos enteraremos y nos parecerá reprobable.

¿Cree que este tema le puede perjudicar en este proceso de primarias?

Soy profesor titular desde el año 1995, con plaza ganada por concurso público. Sigo siéndolo. ¿Qué voy a ganar? Nada. Si dijéramos que gané la plaza al año siguiente… que sí es el caso de algunos que hemos citado. No creo que me repercuta. Eso se ha archivado, yo colaboré, cumplí y fui a declarar. La jueza fue cauta, hizo bien en llamarnos.

Algunos medios lo han citado también como profesor del máster que cursó Pablo Casado. ¿Fue alumno suyo el actual presidente del Partido Popular?

No, no he dado clase a Pablo Casado. Seguro. He visto muy poco que se haya mencionado mi nombre en este asunto. Debe ser del máster de uno o dos años después… De hecho no me han llamado. Que yo sepa no tengo nada que ver, es el mismo máster pero no le dí clase.

¿Qué le puede aportar su experiencia académica en el ámbito político y qué mensaje traslada a los afiliados para que voten por usted en este proceso?

Yo representaría muy muy bien a Toledo, lo haría comprometiéndome en cuerpo y alma. Colaboraría al 100% en conseguir con cualquier otro representante político en hacer un tándem de protección a Toledo y de manera muy especial a Talavera de la Reina. Me comprometo a trabajar muchísimo, a colaborar en que haya menos crispación política y que se hable de Toledo siempre que se pueda, a que todas las leyes que se promulguen tengan en cuenta en la provincia.

Les pido mi voto a los militantes de base. He trabajado honrada y lealmente siempre. La formación desde el Derecho me parece básica para un Parlamento. Aportaría mi conocimiento sobre el campo, el medio rural, haber vivido en Puertollano o vivir ahora la situación de Seseña, donde me comprometo a seguir viviendo. Pienso pedir que se bajen los sueldos públicos o auspiciar medidas de regeneración política como establecer un político no pueda estar más de dos legislaturas.