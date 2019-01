Sandra Sánchez recibe el Premio Nacional del Deporte y apunta a Tokyo: “Quiero luchar por el oro”

La karateca española Sandra Sánchez ha recibido el Premio Reina Letizia de los Premios Nacionales del Deporte 2017, un reconocimiento “a todo” su trabajo y el “día a día”, pero ya se ha marcado como nuevo reto la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio, donde quiere luchar “por la medalla de oro”.

“Evidentemente, pensar en unos Juegos es sonreír. Y estar allí con el ‘karategi’ puesto y luchando por una medalla… Es mi reto y mi objetivo y además quiero estar luchando por la medalla más importante, la de oro”, señaló Sandra Sánchez tras recibir su premio en el Paladio de Pardo, en un acto presidido por los Reyes de España y en la que la deportista talaverana ha recibido el galardón que se concede a las deportistas femeninas más destacadas.

La de Talavera de la Reina expresó estar “súper orgullosa” por recoger un galardón que le hace “mucha ilusión”. “Este premio significa que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien y es motivación para seguir trabajando y que sigan llegando estos reconocimientos”, añadió.

“Para mí, al final es muy fácil sonreír, estoy viviendo cosas muy bonitas. Este es un reconocimiento a todo mi trabajo, a todo lo que hago día a día, y en estos momentos es imposible no hacerlo”, aseguró la actual campeona el Mundo de Karate en la modalidad de kata, tras ganar el oro en noviembre en Madrid.

Circuito mundial clasificatorio

Ahora, el horizonte más cercano para la toledana es comenzar con el circuito mundial, que “da puntos para la clasificación olímpica”. “Es el objetivo principal, la clasificación olímpica y también el Europeo que se celebra en España, en Guadalajara”, apuntó la talaverana.

Aunque lo haya recibido en enero de 2019, es un galardón que premia su actuación deportiva en 2017, un año en el que volvió a ser número uno mundial. “Este premio es por 2017, pero 2018 ha sido increíble, no sé si ha superado el 2017, pero sí que he cumplido todo lo que me había propuesto así que ahora me sigo marcando retos más importantes, como Tokyo 2020”, afirmó la manchega, que confesó que los Reyes ya le esperan el año que viene. “Eso me han dicho: ‘2018 ha sido mejor que 2017, el año que viene te vemos por aquí’. Ojalá sea así”, agregó.

“Los Reyes me han dicho que enhorabuena y que qué fuerte estoy, según me han tocado el brazo han dicho: ‘¡Uy, qué deltoides!’. Me han preguntado que si podía con la copa, y les he dicho que por supuesto, que estoy fuerte”, bromeó Sandra Sánchez sobre su encuentro con los monarcas.

Aunque está acostumbrada a competir en tatamis por todo el mundo y en competiciones de categoría mundial, Sandra Sánchez sí vivió nervios la noche anterior al acto de este jueves. “Estaba peor que antes de la final del Mundial. Un poquito nerviosa sobre todo porque con todo esto del protocolo, quieres hacerlo bien porque cuando estoy en el tatami estoy en mi terreno, pero aquí estoy un poquito fuera del agua”, manifestó.

“Recibir el premio de manos de los Reyes significa muchos nervios y querer hacerlo todo bien. Es muy importante, además han sido muy cercanos, aunque ha sido poquito tiempo, pero ahora podremos charlar más con ellos, pero la verdad que al final todos somos personas”, sentenció.

“Es un referente para la sociedad”

El consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, y el director general de Juventud y Deportes, Juan Ramón Amores, quienes han acompañado a la karateka Sandra Sánchez en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte 2107, le han trasladado la la felicitación de toda Castilla-La Mancha por este galardón y especialmente “por ser un ejemplo como deportista y como persona”.

“Es un referente para la sociedad no sólo por el alto nivel deportivo que ha alcanzado, sino también por la cercanía y amabilidad que demuestra en el día a día con quien se acerca a ella y quiere conocer su experiencia y vivencia como deportista”, ha dicho Felpeto.