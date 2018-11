Sustituirán 11 trenes de la línea que pasa por Talavera hasta el mes de marzo

El Ministerio de Fomento va a sustituir hasta el próximo mes de marzo un total de once trenes que funcionan en la línea convencional Madrid-Extremadura que pasa por Talavera de la Reina. La sustitución se hará de manera progresiva, dos trenes cada mes desde el pasado mes de octubre y hasta el próximo mes de marzo.

Así lo ha señalado la consejera de Fomento, Agustina García Élez, en el desayuno informativo Espacio Reservado del digital encastillalamancha.es, en el que, preguntada por este asunto, ha recordado que la renovación e inversión en esta línea ferroviaria fue una de las peticiones que el presidente regional, Emiliano García-Page, trasladó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron hace unos días en Moncloa.

“Se nota el cambio de Gobierno en estas reivindicaciones. Ya ha habido una reunión, algo inaudito, en la que el presidente del Gobierno ha recibido a García-Page para que diera traslado de las peticiones, que no son pocas”, ha señalado la consejera de Fomento al tiempo que ha subrayado que el reclamo para mejorar una línea ferroviaria en la que los trenes sufren constantes averías y retrasos en sus trayectos es “una lucha justa” en la que comparte las proclamas de sindicatos, empresarios y de la ciudadanía.

Del “compromiso firme” adquirido de Pedro Sánchez para mejorar esta línea ferroviaria en su conjunto llega la sustitución de estos once trenes de los que dos ya están funcionando y sobre los que la consejera no ha especificado si se trata de nuevos convoyes.

Preguntada también por la posibilidad de que Talavera se incluya en el proyecto de la línea de Alta Velocidad Madrid-Extremadura-Lisboa, García Élez ha apuntado que no cree que “haya que renunciar a la alta velocidad” en la ciudad castellano-manchega. “Sí que tenemos que pedir inversión real en la vía -convencional-, ya que muchos años no se ha hecho nada para que esté en condiciones, pero no creo que una cosa esté en contra de la otra. Nadie renuncia a lo que pueda ser progreso, en este caso para Talavera y para la provincia”, ha añadido al respecto.

12 millones de indemnización del Quixote Crea

García Élez ha hecho un repaso a la actuación del Gobierno regional en materia de vivienda, urbanismo -del que ha valorado el nuevo decreto aprobado por el Consejo de Gobierno para “facilitar” el desarrollo de pueblos pequeños- o en la mejora y desarrollo de carreteras de competencia autonómica, donde ha apuntado que la previsión para la próxima legislatura -si gobernaran- es actuar en la mejora y adecuación de 1.500 kilómetros de estas infraestructuras.

Además, ha hecho referencia a otras infraestructuras paralizadas en la anterior legislatura y lo que ha supuesto para el Gobierno “el pago de las indemnizaciones” como la del edificio Quixote Crea, que supuso un gasto de “12 millones de euros, más de lo que va a costar terminar la obra”.

La consejera de Fomento ha apuntado también que la intención del Ejecutivo autonómico es que Castilla-La Mancha sea “una región sin cobre -en redes de telefonía e Internet- en 2025 y que en 2022 todas las capitales de provincia dispongan de 5G, tras recordar la actuación que han llevado a cabo en la instalación de redes 4G, de las que prevé instalar 120 antenas hasta final de legislatura.

En este sentido, cuestionada por la “histórica” posibilidad de instalar fibra óptica en el Casco Histórico de Toledo, García Élez ha dicho que le “consta que hay operadores que están buscando la fórmula para solventar” los problemas que supone llevar a cabo la instalación de este recurso en este barrio patrimonial. “Está dentro de los planes, pero hay una cosa básica que son las normativas, queremos llevar la banda ancha a muchos sitios pero no podemos saltarnos la normativa”, ha apuntado la consejera.