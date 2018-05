"No es muy afortunado" comparar la sentencia de 'la manada' con la de los veterinarios de Incarlopsa

El secretario regional de CCOO, Francisco de la Rosa, ha asegurado hoy que, comparar la sentencia de los veterinarios que denunciaron maltrato animal en el antiguo matadero de Incarlopsa, con la de 'La Manada', "no es muy afortunado".

Se refería a las palabras de Manuel Tordera, director general de Salud Pública que, días atrás, era preguntado por el caso que sigue de vigente actualidad debido a la insistencia del diputado regional de Podemos, David Llorente, quien volvía a preguntar la semana pasada en las Cortes regionales por los veterinarios funcionarios que ejercían su labor en la sede de Incarlopsa, en Tarancón (Cuenca).

Fue CCOO quien pidió, semanas atrás, el cese "inmediato" del director general de Salud Pública tras conocerse la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia reconocía la "complacencia" del departamento ante las quejas de Incarlopsa por las denuncias de tres veterinarios. Dos de ellos fueron expedientados, tal y como reconoce la propia sentencia.

“La Administración parece haber actuado aquí a dictado de la sociedad inspeccionada por motivos que se nos escapan, y parece haber utilizado la vía del expediente disciplinario como forma de apartar a dos funcionarios que la citada empresa consideraba incómodos”, recogía la sentencia fechada en septiembre de 2017.

"Desconozco las declaraciones pero si las hizo, no creo que sean muy afortunadas", ha dicho el máximo responsable regional de CCOO. "Me imagino que la administración estará haciendo un estudio a la solicitud que nosotros planteamos. La sentencia dice lo que dice y será la Administración la que tenga que tomar una decisión definitiva", aunque ha matizado que CCOO "no va a esconderse cuando detecte que hay alguna cosa que se hace mal".

Las declaraciones las realizaba De la Rosa antes de un acto para presentar un estudio que el sindicato ha encargado a varios investigadores de la UCLM titulado 'El sector agroalimentario en Castilla-La Mancha' con datos recogidos entre los años 2012 y 2016 y por el que el sindicato ha pagado 6.000 euros, según desvelaba uno de los autores.