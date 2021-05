El alcalde de la Font de la Figuera expulsa a la portavoz del PP acusándola de hacerle un comentario homófobo en el pleno

El alcalde de la Font de la Figuera, Vicent Muñoz (Compromís), expulsó en el pasado pleno a la portavoz del PP, María José Penadés, acusándola de hacerle un comentario homófobo al decirle en el pleno municipal: "Yo creo que lo que le gustaría es ser como yo, tanto política como físicamente".

Este comentario, rechazado por el alcalde durante la sesión, supuso un cruce de reproches que acabó con la edil popular expulsada, y seguida voluntariamente por el resto de conejales del PP.

Muñoz criticaba este comentario lamentando que Penadés "confunde sexualidad con identidad sexual", a la vez que recordaba que "no es la primera vez que me hace comentarios despectivos de esta clase". El alcalde recordaba una ocasión anterior en la que en otro pleno la portavoz del PP se buró de el por utilizar abanicos durante actos públicos y le invitaba a que también se pusiese tacones. Este comentario obtuvo una contestación pública: Muñoz, en un acto del festival de cortometrajes local 'Imagina't' salió al escenario con tacones pero añadiendo que no era lo suyo.

Ante esta expulsión la concejala popular ha reaccionado con un comentario en su facebook reprochando a Vicent muñoz "qué piel más fina". A la vez recordaba el momento de los tacones afirmando que cuando apareció vestido así Muñoz lo hizo "asemejándose a mi" y que fue "reconocido per él mismo públicamente". Penadés asegura además que este ha sido un episodio más de su actitud frente a ella asegurando que utiliza "tono despectivo, prepotente y violento cuando se dirije a mi en los Plenos".

No es la primera vez que Muñoz ha tenido problemas de este carácter, ya que el año pasado ganó un juicio contra un vecino que también le profirió comentarios homófobos en las redes sociales. Tras el pleno Vicent Muñoz ha afirmado que este encontronazo es "el colmo del asedio y terrorismo psicológico", que "es muy complicado gestionar esta crispación porque esta gente solo tiene una estrategia de desgaste" y que "no tienen argumentos".