Xàtiva aprueba hacer un Plan de Actuación para la renovación integral de la red de agua potable y saneamiento de la ciudad

El Ayuntamiento de Xàtiva ha aprobado en el pleno celebrado este jueves una moción presentada por el equipo de gobierno de PSPV y Xàtiva Unida en la que se acuerda la elaboración de un Plan de Actuación para la renovación integral de la red de distribución de agua potable y saneamiento de la ciudad.

Este proyecto se prevé a largo plazo por lo cual se reclamaba implicar a todas las fuerzas políticas municipales, y financiado con fondos propios y con todas aquellas subvenciones y ayudas que se puedan recibir desde otras instituciones. La moción contempla también una especial atención a las personas afectadas en sus viviendas por las filtraciones y humedades provocadas por el servicio público (especialmente en los casos de personas mayores y personas afectadas por la brecha digital) y el compromiso de informar en la población respecto a las intervenciones que se llevarán a cabo con este Plan, con especial atención al vecindario del centro histórico.

Esta moción enmendada se aprobó con los votos favorables del PSPV, Xàtiva Unida y Vox, y con la abstención del Partido Popular. Y es que el PP presentó una moción propia por la renovación integral de la red de agua potable, la cual fue rechazada por los partidos del equipo de gobierno.

Desde el PP defendía su propuesta señalando que su moción estaba redactada por el movimiento vecinal Casc Antic Dignei Viu, y han lamentado que “no ha sido atendida ni por el alcalde ni por la primera teniente alcalde, Amor Amorós”. El portavoz del PP, Marcos Sanchis, ha explicado que “el que ha sucedido con esta moción es una auténtica barbaridad democrática, que una moción presentada por una plataforma vecinal hace más de 1 mes, no haya podido reunir el gobierno del señor Cerdà con estos vecinos ni poder ser consensuada ni portada a buen término”.

Servicios de limpieza viaria

El plenario municipal también ha aprobado por unanimidad la aprobación del expediente para la contratación de los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos por procedimiento abierto.

“Se trata del contrato más importante, económicamente hablando, de toda la legislatura, además de ser un contrato de absoluta necesidad y urgencia. Recordamos que seguimos con el contrato heredado del gobierno anterior al 2015, un contrato deficiente con recorte en presupuesto y recursos humanos, los resultados del cual a la vista están de toda la ciudadanía”, ha explicado la regidora de Gestión de Residuos y Limpieza Viaria María Beltrán, quien ha recordado que el pliego fue paralizado “a consecuencia de un recurso administrativo que ha comportado un retraso, y que se resolvió a finales de septiembre”.

Tal y como ha expresado Beltrán, con los cambios introducidos se espera que la limpieza de la ciudad mejore de forma notable, con la implantación del quinto contenedor y el servicio de puerta a puerta al núcleo antiguo de Xàtiva. “Este último es un reto muy importante de formación pero también de información a la ciudadanía, pero que hará efectiva la recogida de la selectiva en una zona de Xàtiva que con el actual servicio sería casi inviable”.

El contrato asciende a 32,28 millones de euros repartidos en una década y el pliego contempla otros puntos como por ejemplo mejoras por vehículos eléctricos que minimizan el impacto ambiental, programa de educación ambiental, suministro de cubos para el puerta a puerta, la renovación de contenedores y la notable mejora del servicio de limpieza teniendo en cuenta las frecuencias y los medios utilizados, tanto en la ciudad como a los jardines y las zonas verdes, las pedanías, los polígonos industriales y las entradas de la ciudad.

La portavoz de Xàtiva Unida Amor Amorós ha indicado que “esperamos que este inicio de expediente dé a un nuevo modelo de limpieza que haga que la ciudad esté mejor cuidada, que los residuos que generemos se reaprovechen al máximo y en que el único que reduciremos son las emisiones de los vehículos para tener un aire más limpio. La aplicación del nuevo contrato supondrá más inversión y más trabajadores y trabajadoras para llegar a más lugares con más frecuencia y escuchando de primera mano el que quiere continuamente la ciudadanía: mejores actuaciones de limpieza y de mantenimiento del espacio público”.

Por su parte, el concejal del PP Eduardo Llopis ha protagonizado una crítica intervención que ha empezado felicitándose irónicamente de que “por fin, después de más de un año se lleve a aprobación el contrato de limpieza”. Llopis ha asegurado que “estar más de un año sin este contrato no es conveniente para una ciudad como Xàtiva”. El edil popular ha acusado al gobierno municipal de negligencia, diciendo que “con ustedes una anomalía acontece normalidad. Su trayectoria en materia de contratación y de ejecución de contratos los avala y no precisamente para bien”, pasando a relacionar una extensa relación de aquello que ha calificado como “fiascos” de la gestión municipal. El alcalde, quien ha instado repetidamente a Llopis a centrarse en la cuestión del debate, ha respondido al popular que “nosotros lo que no hacemos es adjudicar a dedo a las empresas amigas que después, presuntamente, se dedicaban a financiar a algún club deportivo y contratar a dedo para que después hayan casos de corrupción. Nosotros cumplimos estrictamente con la legislación”.