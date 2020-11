El conseller Arcadi España visita el desguace del Aeropuerto de Castelló y apuesta por la colaboración público-privada

El famoso aeropuerto sin aviones de Castelló que popularizó Carlos Fabra va camino de convertirse en una infraestructura aeroportuaria equiparable al resto de aeropuertos. El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, ha visitado este lunes la infraestructura aeroportuaria acompañado por la secretaria autonómica de Obras Públicas, Transportes y Movilidad Sostenible, María Pérez; la directora general de Aerocas, Blanca Marín, y el director de promoción turística de Aerocas, Josep Gisbert. Los nuevos proyectos que ha impulsado el aeropuerto de Castellón "permiten avanzar en la diversificación de la actividad y seguir generando puestos de trabajo en un contexto de crisis profunda en el sector de la aviación", ha destacado Arcadi España.

La visita oficial ha recorrido las diferentes zonas donde están programadas actuaciones de desarrollo de la infraestructura. El conseller ha supervisado las obras que está realizando la empresa de matriz británica e-Cube Solutions para acondicionar una nueva zona de estacionamiento y mantenimiento de aviones. Esta actuación, con una inversión de cerca de 200.000 euros, abarca una superficie de 21.550 metros cuadrados y permitirá habilitar espacio para acoger entre 15 y 20 aeronaves. Está previsto que esté culminada a mediados de este mes de noviembre.

La empresa e-Cube Solutions, tal como informó este periódico, se dedica a desguazar aviones para reutilizar sus piezas. El pasado septiembre, el recinto recibió el segundo Boeing 747-400 de British Airways, el avión comercial más grande del mundo conocido como The Queen of the Sky, del que la empresa puede reutilizar el 95% del peso de la aeronave. La nueva zona de aparcamiento y desguace forma parte de la estrategia de diversificación que ha puesto en marcha Aerocas.

El conseller también ha visitado la zona donde próximamente comenzarán los trabajos de construcción de un centro de mantenimiento de aviones. La instalación, promovida por la empresa canaria Brok-air Aviation Group, tendrá una superficie de 2.500 metros cuadrados y está diseñada para acoger aeronaves de las familias Boeing B-737, Airbus A-320 y ATR.

Arcadi España ha recordado que el pasado viernes Aerocas adjudicó las obras de construcción de la nueva plataforma industrial del aeropuerto, una actuación que permitirá generar un área de casi 28.000 metros cuadrados para el desarrollo de las actividades de estacionamiento y mantenimiento de aviones.

El conseller también ha destacado que el aeropuerto acoge en la actualidad 37 aeronaves, en su mayoría aeronaves que han quedado temporalmente fuera de servicio por la pandemia y que requieren de los servicios de estacionamiento y mantenimiento. "Lo importante es que el aeropuerto sigue funcionando y generando actividad, inversión y puestos de trabajo. Pese a la crisis profunda que atraviesa el sector, hay empresas que siguen confiando en esta infraestructura. Esa es la línea que hemos de seguir para que el aeropuerto sea un motor público y privado de desarrollo de toda la provincia", ha afirmado Arcadi España.

El aeropuerto, que acoge varias escuelas de formación de pilotos, apuesta también por la rama de la formación. Además, durante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19, el aeropuerto de Castellón ha acogido para su estacionamiento numerosos aviones que han quedado temporalmente fuera de servicio por la caída del tráfico aéreo.