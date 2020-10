La directora de Domus Vi pone "la mano en el fuego" por la "mayoría" de sus trabajadores tras el vídeo con los presuntos malos tratos a mayores en Llíria

La directora asistencial de Domus Vi, Fini Pérez, en cuya residencia de ancianos de Llíria (Valencia) una extrabajadora grabó unas imágenes que la Fiscalía considera pueden constituir un posible maltrato, ha asegurado que pone "la mano en el fuego" por la "mayoría" de sus trabajadores y por su "buen hacer".

En una rueda de prensa por videoconferencia, Fini Pérez ha dicho que no quiere saber por qué la extrabajadora hizo públicas esas imágenes. "Creo que cuando uno ve una situación de vulnerabilidad o cree que se están vulnerando derechos de un colectivo, lo que debería de hacer es informar inmediatamente a las personas que dirigen esa residencia", ha afirmado.

Ha recordado que se ha abierto una investigación interna en este centro y, una vez concluya la misma, "se verá si hay que corregir alguna cosa o cambiar el procedimiento".

Respecto a la petición de Fiscalía al juzgado para que investigue el posible maltrato, ha dicho que hay que dejar que la Justicia "hable por sí misma. Con un procedimiento abierto, hay que dejar que la investigación siga su curso" y ha agregado que estarán a disposición de "todo lo que se nos pida".

"No me gustaría entrar en ningún momento en si puede haber alguna justificación o no de las imágenes. Son impactantes y lo que tenemos que hacer es ver internamente si hay alguna cosa que no se ha realizado de manera correcta", ha manifestado.

Fini Pérez ha recalcado: "Lo que sí que me gustaría dejar constancia es que pongo la mano en el fuego por la mayoría de nuestros trabajadores y por su buen hacer".

"Creo que la mayoría de nuestros trabajadores realizan su trabajo de forma responsable, no puedo decir que sea el 100 por cien pero todos lo hacen lo mejor que pueden. Pongo la mano en el fuego por nuestro personal, se realiza un trabajo excelente. Es un trabajo muy vocacional".

Respecto al brote registrado en su residencia de Alcoi (Alicante), donde fallecieron más de 70 internos, Fini Pérez ha explicado que se produjo en un "contexto de pandemia mundial. Llegó un virus nuevo que no sabíamos cómo se transmitía y que era especialmente agresivo en usuarios mayores", ha precisado.

"Se trabajó al 200 por ciento, se hizo todo lo humanamente posible desde el principio", ha dicho para añadir que en este centro se está realizando una investigación pero están "muy tranquilos porque se han hecho bien las cosas".

También ha afirmado que no ha mantenido con la administración ninguna conversación para revertir el concierto de este centro y que la directora del mismo no fue apartada, sino que está de baja temporal por una decisión personal.

Domus Vi tiene 23.000 trabajadores en toda España, 142 residencias de mayores y 201 centros de día, según Fini Pérez.

Pérez ha destacado que en la actualidad más del 90 % de los centros están "libres de infección", y de los que presentan casos, el 6% tiene menos de 10 casos (la mayoría entre dos y cuatro), el 1,1 % presenta entre 10 y 15 casos; y el 1,7 % tiene más de 15 casos activos.

De los centros con casos, en once no ha habido fallecidos y en cinco donde sí que ha habido muertes, eran todos usuarios con perfiles patológicos de gran deterioro.

Según Fini Pérez, la incidencia está siendo baja por las medidas y procedimientos que se han puesto en marcha y que persiguen minimizar las situaciones de riesgo, entre ellas que ninguna persona externa tenga contacto con los residentes, solo su familiar.

También se han adquirido 75.000 test diagnósticos para distribuirlos entre los centros para poder hacer un cribaje masivo en el caso de que se produzca un positivo en algún centro, tanto de residente como de trabajador, y todos los trabajadores cuentan con un certificado de formación de riesgos laborales y disponen de equipos de protección con un stock para tres meses.

Fini Pérez ha destacado la buena coordinación que hay con las administraciones públicas."Nos están ayudando y nosotros estamos también favoreciendo que el virus tenga menos incidencia en todas las comunidades autónomas".