La falta de justificación de los informes de valoración podría convertir en nulos los contratos de la Evha, según la Sindicatura de Comptes

La Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (Evha) sólo indica una puntuación para los aspectos sujetos a valoración a la hora de evaluar los contratos que adjudica, "sin que en ningún momento se expresen las cualidades o características de las ofertas que amparen las puntuaciones", indica el informe de la Sindicatura de Comptes, hecho público este miércoles. "La consecuencia de estos defectos sería la nulidad de dichos informes por falta de motivación y de los demás actos sucesivos que son consecuencia directa e inmediata de ellos", advierte el órgano auditor de la Generalitat Valenciana.

El informe también ha detectado que sucede algo similar con los contratos de obra: "La fórmula matemática que sirve para cuantificar las ofertas sujetas a valoración mediante parámetros objetivos no permite, de una manera razonable, que la importancia relativa concedida a la oferta económica sea efectiva y no garantiza el cumplimiento de una eficiente utilización de los fondos de Evha".

El auditor público recomienda que no sea una única persona la que realice los informes de valoración de las ofertas para los contratos de "especial relevancia económica". Además, los pliegos técnicos y el resto de documentación deben ir firmados y fechados por la persona que los realiza y no con una simple referencia genérica a su departamento. El informe también recomienda que la entidad pública empresarial no utilice contratos menores "para cubrir los desfases temporales existentes entre los momentos en que un contrato no menor haya finalizado y se formalice otro nuevo con el mismo objeto".

El registro en el inventario de bienes inmuebles de promoción pública "no se ha sustentado en documentos justificativo algunos con respecto a los bienes concretos que han sido traspasados en adscripción". Así, sostiene el informe de la Sindicatura de Comptes, "no se puede determinar con seguridad que los bienes que Evha tiene registrados en su inventario sean todos aquellos que realmente debieron haberlo sido en el momento de la adscripción".

La Sindicatura ha analizado 44 contratos de servicios, suministro y obras por un valor total de 19,6 millones de euros. El director general de la Evha, Alberto Aznar, formalizó una comunicación interna para "subsanar las deficiencias anteriores" al conocer el preborrador del auditor de la Sindicatura de Comptes. La empresa, que desarrolla las políticas de la Generalitat en materia de vivienda y administra el parque público, ha implementado parte de las recomendaciones expresadas por la Sindicatura en su informe anterior. Evha ha modificado su reglamento orgánico y funcional y ha puesto en marcha un "adecuado sistema de coordinación con la Abogacía de la Generalitat".