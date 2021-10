Ximo Puig, sobre la convención del PP: "Me gustaría que se posicionaran más con la derecha democrática europea"

La exaltación nacionalista que realizó el PP en el acto final de su convención en valencia preocupa en el Palau de la Generalitat y en la sede de los socialistas valencianos. El presidente valenciano y secretario general del PSPV, Ximo Puig, considera que los populares realizan un inquietante viraje ideológico hacia la extrema derecha, asumiendo algunas proclamas de Vox como el discurso anti inmigración o anti independentista en la clausura de la convención en la plaza de toros.

Puig ha considerado que el PP no trasladó "demasiadas ideas" en sus jornadas y ha manifestado: "Me gustaría que se posicionaran más con los partidos democristianos o de la derecha democrática europea, pero parece que están en un viraje hacia la extrema derecha". Los socialistas suelen recordar a los populares en la Cámara que países como Alemania han establecido un cordón político con la extrema derecha, comprometiéndose a no pactar con estas formaciones extremistas ni iniciativas parlamentarias ni gobiernos. El dirigente valenciano calificó la convención, que el sábado se celebró en el Palau de Les Arts de València, como una "feria de vanidades" y preguntó a la organización si trasladaba alguna idea; "las pocas que hay, asustan", expresó.

En líneas similares se ha expresado el portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, que apunta que "las propuestas del PP son las mismas que hace 20 años: bajar impuestos a los ricos y recortar los servicios públicos". Mata cree que el acto en la plaza de toros “ha dejado un insoportable olor de naftalina de ideas antiguas y desfasadas que no tienen que volver a estar en las instituciones valencianas”.

El parlamentario considera que los dirigentes populares han hecho gala de "un pasado al que nadie quiere volver" y apoya su razonamiento en el apoyo mayoritario de los votantes al bloque de izquierdas que forma el Gobierno del Pacto del Botánico desde 2015 y que se revalidó en 2019. “Hasta 2015 los valencianos estábamos hartos que se nos robara y que todas las ofrendas se hicieron en España sin que nadie pensara en nosotros”. En la plaza de toros, los populares "se han dedicado a agitar el fantasma identitario y hablar de cosas que no preocupan a nadie en la calle” ha insistido.