El responsable de inflar el “instrumento clave” de la financiación del PP de Rita Barberá se sentará en el banquillo

José Salinas, exresponsable de la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), se sentará en el banquillo de los acusados en el marco de la pieza separada A del 'caso Taula'. La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha desestimado el recurso de la defensa de Salinas contra su procesamiento, lo cual aboca al banquillo de los acusados, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, al que fuera director gerente de la entidad que alimentaba con fondos públicos el entramado empresarial de Laterne, encargado de la campaña electoral del PP de Valencia en las elecciones municipales del 2007.

El auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, destaca el "destino que se hubiera dado a estos fondos" y si "se desviaron o se sustrajeron de manera fraudulenta". El grupo Laterne, recuerda la Audiencia Provincial de Valencia, "se erige como instrumento o pieza clave para financiar la campaña electoral del PP de Valencia". La presunta trama adjudicó unos "hipotéticos trabajos o encargos" que no han podido ser justificados.

Además, el tribunal recuerda otros indicios como el "borrado inusual e ininterrumpido" de los archivos informáticos anteriores al 2009 e incluso el "intento de eliminación de la referencia numérica" que como proveedor del Ayuntamiento de Valencia, bajo el mandato de la fallecida alcaldesa Rita Barberá, ostentaba la empresa Laterne.

La resolución, contra la que no cabe recurso, también añade que el Plan Estratégico 2008-2012, encargado a la mercantil "fue confeccionado por personal de la fundación sin intervención alguna de Laterne". Además, agrega que los hechos no han prescritos para José Salinas(fue llamado a prestar declaración en febrero del 2018). Los empleados de la fundación no recordaban ningún trabajo elaborado por la empresa.

Tras librarse buena parte del equipo de Rita Barberá y el PP como persona jurídica del procesamiento por el supuesto 'pitufeo' en las elecciones del 2015, la pieza separada A del 'caso Taula' reunirá en el banquillo de los acusados al ex vicealcalde, Alfonso Grau, a la secretaria municipal, María del Carmen García Fuster, y a José Salinas, que ya se libró del 'caso Noós'.

Salinas se enfrenta a un presunto delito de malversación de caudales públicos de especial gravedad, dado el valor de las cantidades supuestamente sustraídas y al "daño o entorpecimiento producido al servicio público".