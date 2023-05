Sergi Campillo pide al PP que explique por qué no vigiló el contrato de la 'trama de las basuras', al que reclama 5,9 millones

El vicealcalde de València y presidente de la Entidad Metropolitana para el Tratamiento de Residuos (Emtre), Sergi Campillo, ha asegurado que “mientras Compromís esté en el Gobierno”, la formación hará “cumplir los contratos a rajatabla”, en referencia a la reclamación de 5,9 millones de euros a la UTE Los Hornillos por incumplimientos en el contrato.

La entidad metropolitana de València reclama cinco millones de euros a la empresa de la 'trama de la basura' del PP

Más

“Vamos a vigilar que efectivamente se estén cumpliendo a rajatabla las condiciones de licitación y las ofertas que las empresas hacen cuando se presentan a los contratos. Y no vamos a pasar ni una. Por lo tanto, hay que hacerse una pregunta: ¿qué hacía el PP, el responsable de licitar este contrato y de su vigilancia durante sus primero años de ejecución? ¿Por qué no comprobó que se estaba ejecutando correctamente? ¿Por qué no comprobó que se estaba cumpliendo la oferta que hizo la UTE cuando ganó el concurso para gestionar la planta de tratamiento de Los Hornillos en Quart de Poblet?”, ha dicho Campillo.

El vicealcalde de Valencia ha dicho que se trata de “interrogantes” que deben explicar María José Catalá y Carlos Mazón, candidatos del PP al Ayuntamiento de Valencia y a la Presidencia de la Generalitat, respectivamente. “¿Qué razones había para no vigilar la ejecución del contrato?”, se ha preguntado Campillo, quien considera que “demuestra es que el PP no sabe gestionar las administraciones públicas y no sabe controlar la ejecución de los contratos, en el mejor de los casos”. “Tiene mucho que explicar”, ha agregado.

“No vale hacer una oferta y luego olvidarse, hay que vigilar que luego se cumpla y, desde luego, vamos a pelear por cada céntimos de dinero público que sale de los bolsillos de los ciudadanos para que las empresas cumplan con sus obligaciones, como no puede ser de otra manera”, ha abundado Campillo, Quine ha recordado que el PP fue “el responsable de licitar este contrato y de su vigilancia durante sus primero años de ejecución”.

Por el contrario, la Emtre, al revisar el contrato tras la aprobación de un nuevo impuesto de depósito en vertedero, comprobó que, “efectivamente, las dos empresas que habían hecho ofertas para gestionar las dos plantas de tratamiento estaban cumpliendo con sus ofertas”, ha explicado Sergi Campillo. “El equipo técnico de la entidad metropolitana ha comprobado que la UTE Los Hornillos no estaba cumpliendo adecuadamente la oferta que se hizo y, por lo tanto, se ha hecho una revisión desde el 2011 al 2021, de todos los costes que nos ha generado para la entidad metropolitana que una de las UTE no estuviera cumpliendo con su oferta”, agrega.

“Por eso, precisamente, hemos reclamado más de cinco millones de euros para que nos compensen por los costes excesivos que hemos tenido que soportar al no haber cumplido con los objetivos de recuperación de subproductos que se habían marcado en su propia oferta”, concluye el vicealcalde de València.