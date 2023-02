Activistes i representants de moviments socials criden a la mobilització ciutadana en les urnes per a reeditar el Pacte del Botànic

Activistes i representants vinculats al sindicalisme, els moviments socials i les formacions d’esquerres impulsen un manifest en què criden al vot per als quatre partits que componen el Pacte del Botànic. El manifest ‘Volem un tercer Botànic’ fa una petició a la mobilització ciutadana amb vista a les pròximes eleccions autonòmiques perquè els partits d’esquerres tinguen la força suficient per a reeditar l’acord progressista en les Corts Valencianes i en el Govern autonòmic.

El manifest posa en valor les accions dutes a terme des del 2015 per l’aliança del PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida, que van aconseguir “il·lusionar les valencianes i valencians, i que van servir, malgrat les dificultats, les situacions adverses o l’infrafinançament, per a avançar en molts àmbits de la nostra societat”. Precisament pel que queda per fer, els representants de moviments socials posen l’accent en la necessitat d’una tercera legislatura progressista que revertisca les polítiques neoliberals.

Entre les tasques pendents, destaquen: “Avançar en la cohesió i la vertebració territorial; fer front a l’emergència climàtica i mediambiental i protegir el nostre territori; combatre la pobresa, l’exclusió i les desigualtats socials; garantir un habitatge digne i assequible; posar fi a la violència masclista; implementar mesures per a impulsar els sectors culturals, audiovisuals i esportius valencians; continuar avançant en memòria democràtica; avançar cap a una vertadera igualtat lingüística o aconseguir més capacitat d’autogovern”. En definitiva, subscriuen, “cal continuar avançant cap a una societat més justa, més tolerant, més lliure, més igualitària i més solidària”.

En l’acte de presentació pública del manifest, que compta amb més d’un centenar de signants, van participar dilluns alguns referents dels moviments socials i cívics, com Joan Sifre, exsecretari general de Comissions Obreres; l’exsecretari general de Podem Antonio Montiel; l’exdiputada de Podem Rosana Pastor, José Ignacio Pastor, exdirigent d’Acicom, Vicent Mauri (Intersindical) i Ofelia Vila (Comissions Obreres).

Els promotors del manifest alerten que després de la pandèmia està produint-se una situació d’“emergència democràtica”, amb l’augment de representació dels partits d’extrema dreta “que volen fer desaparéixer els nostres drets individuals i col·lectius i desfer la major part d’allò que s’ha aconseguit en aquests anys de govern”. La guerra, les crisis successives i les seues repercussions econòmiques agiten el panorama i dificulten l’acció, apunten.

“El bloqueig per la renovació dels òrgans judicials o els fets ocorreguts recentment al Brasil, arran de la victòria electoral de l’esquerra, ens mostren fins on estan disposats a arribar. Ens trobem, per tant, en un escenari que ens pot abocar a una situació d’emergència democràtica, amb un augment greu del discurs d’odi i de retallades de les llibertats”, adverteixen els signants del manifest, que reclamen per això més participació dels sectors progressistes. I als partits, els llancen una petició: “Que estiguen a l’altura del que aquests temps ens reclamen”.