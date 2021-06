Alba, un personatge de videojoc per a crear consciència ambiental i lluitar contra l’especulació en l’escenari de la costa valenciana

Un alcalde corrupte, un constructor sense escrúpols i la construcció d’un hotel en ple paratge natural en la costa valenciana. Podríem estar parlant de Crematorio, l’exitosa novel·la de Rafael Chirbes portada a la pantalla petita amb Pepe Sancho com a protagonista, o d’una crònica del que passava fa no gaire –de manera bastant habitual– de cap a cap de la costa espanyola, però no, es tracta del guió d’un videojoc (disponible des del mes de desembre passat per a PC, Mac i iOS i des d’aquesta mateixa setmana per a consoles) que pretén sembrar una llavor de consciència ambiental en els jugadors: Alba: a Wildlife Adventure.

Aquesta aventura està protagonitzada per una xiqueta, Alba, que ha d’aconseguir (amb l’ajuda de la seua amiga Inés) la col·laboració dels veïns del poble dels seus avis en què passa les vacances, ‘Pinar del Mar’, per impedir que una pilota urbanística acabe amb una reserva natural a l’illa en què es desenvolupa l’acció. Estem davant un joc creat per un valencià, el dissenyador David Fernández Huerta, en col·laboració estreta amb una escocesa, Kirsty Keatch, per a l’estudi londinenc UsTwo Games.

La característica principal d’aquest joc (de món lliure) és, a més de la temàtica, l’ambientació. La trama es desenvolupa en uns escenaris molt recognoscibles per als habitants de la zona o els que els han visitat alguna vegada: “El bar Sol, l’ermita o el xalet dels meus avis a Nàquera, l’Albufera, el Palmar, la marjal dels Moros a Sagunt, el castell de Serra, les torres d’apartaments de la Pobla de Farnals, els camps de tarongers a Montcada...”, explica Fernández en declaracions a elDiario.es, que confessa que va agafar com a referents per a ambientar el videojoc els llocs en què va gaudir quan era un xiquet o que ara li agrada recórrer per fotografiar ocells quan torna a València, “és el meu hobby”.

Precisament, una de les tasques principals que ha de fer Alba durant el joc és agafar imatges d’animals que ha de buscar en els diferents escenaris. Però no sols això, també ha de netejar unes zones determinades, recollir fems, arreglar senyals espatlats, ajudar en la reconstrucció del castell, tot això implicant els veïns. Tampoc falten les típiques taronges valencianes o la paella en la història.

Aquesta temàtica tan allunyada de les trames habituals que protagonitzen els videojocs sorgeix arran d’un encàrrec una miqueta singular: “Ens van dir a Kirsty –ha estiuat molts anys a Eivissa– que experimentàrem coses divertides, i com que als dos ens agraden molt els temes mediambientals, se’ns va ocórrer aquesta idea, explorar entorns naturals. Però necessitàvem un món en què desenvolupar-ho, i així vaig pensar en referents que tinc molt pròxims”, comenta Fernández, que reconeix l’atractiu d’una ambientació “genuïna i autèntica, difícil de veure en videojocs”. A més, sobre el fet de crear consciència mediambiental a partir d’un videojoc, apunta: “Si l’habitual és fer ‘política’ militarista amb jocs de guerra, perquè no fer-ho des d’un altre punt de vista, lluitant a més contra la corrupció urbanística”. No obstant això, aclareix que no pretén ser un joc educatiu per a un públic infantil, “no, al contrari, és un joc generalista per a tota mena de jugadors i un públic majoritari”.

A més, aquesta iniciativa no es queda únicament en les pantalles. L’empresa desenvolupadora s’ha compromés, en col·laboració amb l’ONG Ecologi, a plantar un arbre a Madagascar per cada descàrrega d’Alba: a Wildlife Adventure. “Fins al moment hem plantat més 600.000 arbres, entre descàrregues del joc i donacions”, i l’objectiu és aconseguir com a mínim un milió d’espècimens.

Creador del reeixit ‘Monument Valley’

Aquest valencià de 38 anys establit a Londres des del 2013 és també el creador del reeixit Monument Valley, el seu primer projecte per a UsTwo, “quan érem un equip menut, la secció de videojocs d’una empresa de disseny gràfic, que treballava en la recepció juntament amb la gent de recursos humans i les telefonistes”. “No hi havia molta pressió i vam poder fer alguna cosa divertida que va tindre un èxit inesperat, que va aconseguir en dos anys tindre uns trenta milions de jugadors a tot el món”, relata Fernández Huerta.

En Monument Valley, la menuda princesa silenciosa Ida recorre un món fantàstic, ple de gom a gom d’unes construccions amb una arquitectura impossible i amb personatges del tot surrealistes. El jugador ha de guiar la protagonista per uns escenaris marcats per les seues formes geomètriques atraients. El joc té l’honor de ser considerat un dels més bells que s’han creat mai.

El videojoc, que va tindre una segona part, té pendent l’estrena de la seua adaptació cinematogràfica dirigida per Patrick Osborne i produïda per Paramount Pictures i Weed Road Pictures. Va ser tal l’èxit que es pogué veure el maquiavèl·lic Francis Underwood, el protagonista de la sèrie televisiva House of Cards que interpretava Kevin Spacey, jugant a Monument Valley en un dels episodis.