El bipartit de PP i Vox es carrega la partida per a la promoció dels escriptors valencians a l’exterior

Ni la promoció dels escriptors valencians a l’exterior ni l’Espai Joan Fuster de Sueca. El vicepresident autonòmic de Vox, Vicente Barrera, ha tret la tisora en els pressupostos per vetar aquelles iniciatives culturals que no entren en els paràmetres de l’extrema dreta.

La Direcció General del Llibre, controlada per l’extorero de Vox, no ha inclòs la subvenció de 100.000 euros destinada a l’Institut Ramon Llull per a la “promoció de la literatura i la cultura mitjançant l’establiment i la gestió del programa d’activitats durant el 2023”. Es tractava de la promoció en fires literàries com la de Bolonya (Itàlia) d’escriptors valencians. La Generalitat Valenciana, malgrat que no forma part de l’Institut Ramon Llull, a diferència dels governs català i balear, sí que va iniciar una senda de col·laboració amb l’entitat durant l’etapa del Pacte del Botànic.

Barrera també ha vetat l’ajuda a l’Espai Fuster de Sueca, el centre museístic, d’estudis i investigació sobre l’assagista de Sueca, principal blanc de la ira de l’extrema dreta des de la Transició.

A la Fundació Bromera, vinculada a una de les principals editorials valencianes, li abaixa la subvenció de 90.000 a 30.000 euros, mentre que la destralada a la Fundació pel Llibre i la Lectura FULL), que impulsa la lectura en la llengua pròpia, és de 140.000 euros.

Per part seua, l’Institut Ramon Llull també perd la subvenció de la Conselleria d’Educació, dirigida pel popular José Antonio Rovira, per a la promoció del valencià en universitats de l’exterior de la Comunitat Valenciana. L’ajuda, de 250.000 euros, estava destinada a impulsar l’intercanvi amb universitats espanyoles de fora del territori valencià.

A més, el departament d’Educació, que controla la Direcció General d’Innovació Educativa, també deixa caure la subvenció de 70.000 euros per a l’aula didàctica sobre migracions organitzada per l’ONG Sea-Watch.