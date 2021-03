El cardiòleg acusat d’intentar gravar a la dutxa a una companya: “Va ser una criaturada”

Un cardiòleg de l’Hospital Clínic de València s’ha assegut dimarts en el banc dels acusats per haver col·locat presumptament la càmera del seu telèfon mòbil en una reixeta del bany del centre hospitalari prèviament al fet que una metge resident es dutxara durant una guàrdia nocturna el 12 de maig de 2019.

El metge, de 42 anys i actualment destinat en un altre departament, ha assegurat que simplement volia comprovar si des de la reixeta del bany es podia gravar el lavabo en què, segons ha dit, li havien robat prèviament objectes personals. El bany era d'ús compartit entre homes i dones del personal sanitari durant les guàrdies i està situat al costat de diversos despatxos de l'hospital. “Se’m va ocórrer intentar comprovar si des de la reixeta podia obtindre imatges de la gent que entrava al lavabo amb la finalitat de comunicar-ho a la direcció”, ha declarat el metge, que ha remarcat que “és una criaturada”. “Ho sé i ho reconec”, ha declarat.

El ministeri fiscal sol·licita una pena de tres anys de presó i inhabilitació durant sis anys per a exercir de facultatiu i una multa de 12.000 euros per un presumpte delicte contra la intimitat, mentre que la defensa demana la lliure absolució. El cardiòleg afirma que, després d’haver patit robatoris d’objectes personals, se li va ocórrer posar el telèfon mòbil en la reixeta del bany per comprovar si es podia gravar a qui accedia al lavabo.

L’home, sense avisar a la direcció del centre hospitalari, va usar un tornavís per a inserir el telèfon damunt de la reixeta. “És impossible gravar la dutxa, perquè hi ha una paret que separa”, ha dit davant la secció cinquena de l’Audiència Provincial de València que jutja els fets. També ha argumentat que va esborrar els vídeos que va fer per comprovar pretesament que es podia visualitzar a qui entrara al bany quan va comprovar que no era possible.

L’acusat defensa que hagué d’abandonar el lloc “precipitadament” per lliurar un informe, i es va deixar el telèfon en el bany. “No em vaig deixar el mòbil gravant”, ha assegurat. Després va atendre un pacient i, en tornar cap al seu despatx, es va trobar que una companya, metge resident de cinqué any, s’havia adonat de l’aparell.

El cardiòleg va reconéixer que el telèfon era seu i el va retirar. “Em vaig quedar sorprés de la situació que havia creat, immediatament vaig reconéixer que el mòbil és meu, però no per a gravar a ningú, vaig entrar en xoc, no em podia creure el que estava passant”, ha declarat. “És un malentés, la meua intenció no va ser mai gravar ningú, va ser un cadena d’errors”, afig.

La companya de l’hospital ha declarat que tots dos mantenien una relació estrictament professional sense problemes previs. La dona ha assegurat que el cardiòleg li va preguntar si anava a dutxar-se. “Estava una mica alerta, perquè em va semblar estrany que em preguntara si anava a dutxar-me”, ha relatat.

En entrar al bany es va adonar que alguna cosa reflectia des de la reixeta i de seguida va sospitar del metge. Tot seguit va avisar la cap de guàrdia, que es va posar en contacte amb el personal de seguretat de l’hospital. Poc després van telefonar a la Policia Nacional. “El mòbil estava enfocat cap al vàter i l’entrada de la dutxa”, ha assegurat. L’home, tal com ha reiterat durant la vista, li va dir que havia sigut una “criaturada” i es va disculpar. “Deia que sentia vergonya i penediment”, ha recordat la pretesa víctima.

Durant la vista han declarat també els vigilants de seguretat privada que van acudir al lloc i un agent de la Policia Nacional, que ha assegurat que el cardiòleg va tractar de llevar importància, però va reconéixer els fets. En el seu informe de conclusions finals, el fiscal ha recordat que es tracta d’un delicte “tant si l’ha posat per veure la metge dutxant-se com per descobrir si s’hi robava” i ha al·ludit a la legislació en matèria de protecció de dades. “No es pot col·locar una càmera en un lloc com un lavabo, per la màxima intimitat; si tenia sospites, havia d’haver acudit a la gerència”, ha dit.

El lletrat de la defensa ha demanat una sentència absolutòria i ha destacat que “serà conducta reprotxable i censurable però una altra cosa és que estiga emmarcada dins del Codi penal”. “Ha dit fins a l’avorriment que no era la seua intenció gravar, la seua intenció era veure si amb el mòbil es podia captar el repeu del lavabo”, ha postil·lat després de negar que el cardiòleg haguera preguntat a la metge resident si anava a dutxar-se. El lletrat afirma que no hi ha hagut cap perjudici i destaca que la dona no ha demanat responsabilitat civil. El judici ha quedat vist per a sentència.