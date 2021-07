Carlos Mazón accedeix que la Diputació d’Alacant s’implique en la promoció de la memòria històrica

La Diputació d’Alacant era l’única institució provincial valenciana que no promovia polítiques de memòria històrica i democràtica com marca la llei autonòmica. La institució que presideix el popular Carlos Mazón, nou líder del PP valencià, ha aprovat per unanimitat una proposta del grup socialista perquè l’Institut Juan Gil-Albert i el Patronat de Turisme Costa Blanca impulsen accions com la posada en marxa de rutes de la Memòria com a element d’oferta turística o convocatòries de subvencions destinades a ajuntaments per a la senyalització i la musicalització de llocs i itineraris de la Guerra Civil. La Diputació d’Alacant també ha acordat establir llaços de col·laboració i coordinació amb la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica que dirigeix Rosa Pérez Garijo.

La institució provincial en mans del PP és l’única de les tres diputacions valencianes que no finança projectes d’exhumació de les fosses de la repressió franquista (de fet, les faenes d’excavació en el cementeri d’Alacant les finança la Generalitat, que també s’ha implicat en un projecte en el camp de concentració d’Albatera).

La diputada socialista Irene Navarro, encarregada de la negociació de la proposta, critica que “és difícil d’entendre que la Diputació d’Alacant no afavorisca accions com la cerca de víctimes, la recuperació i la posada en valor del patrimoni, ni que participe a reforçar les grans possibilitats turístiques i culturals que poden derivar-se de la memòria democràtica”. Navarro ha subratllat que la institució que presideix Carlos Mazón “era l’única que no actuava en aquesta matèria des de l’aprovació de la Llei de memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana de novembre del 2017”.

“No tenia sentit que la Diputació d’Alacant, amb tota la significació històrica que va tindre la nostra província en el final de la Guerra Civil, fora l’única que no col·labora en el desenvolupament d’aquesta llei”, afig la diputada del PSPV-PSOE i alcaldessa de Petrer.

Ciutadans veta l’Àrea de Memòria en el Gil-Albert

La proposta permet a l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert dur a terme accions específiques relacionades amb la memòria històrica, amb la finalitat de promoure l’estudi i la difusió en aquest àmbit en col·laboració amb els col·lectius memorialistes d’Alacant. No obstant això, la vicepresidenta de la Diputació i responsable de l’organisme cultural, Julia Parra, de Ciutadans, va esmenar la proposta inicial dels socialistes per evitar que es cree una àrea sobre memòria històrica específica en el Gil-Albert, un ens envoltat de polèmica pels emoluments tan elevats a càrrecs dels partits que governen i a periodistes. “En pro del consens”, ha dit Navarro, el grup socialista ha acceptat l’esmena.

La moció també inclou el compromís que el Patronat de Turisme Costa Blanca incloga la promoció de diferents Rutes de la Memòria com a element d’oferta turística a Alacant, així com la posada en marxa d’una convocatòria de subvencions destinada a ajuntaments per a la senyalització i la musicalització de llocs i itineraris de la Guerra Civil amb l’objectiu d’afavorir-ne la promoció com a oferta vacacional i cultural.