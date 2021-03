Dirigents valencians de Ciutadans fan costat a Arrimadas o eviten pronunciar-se sobre l’eixida de Cantó

L’eixida de Toni Cantó de la direcció de Ciutadans i del grup parlamentari en les Corts Valencianes amenaça de posar al partit potes enlaire. El dirigent valencià va anunciar dilluns la dimissió dels seus càrrecs després de l’executiva en què els crítics van xocar amb Inés Arrimadas. El grup parlamentari en les Corts Valencianes s’embarca dimarts en una reunió per a designar al portaveu parlamentari que el substituïsca i aquesta setmana haurà de triar el partit un coordinador general de la Comunitat Valenciana.

Uns quants dirigents valencians s’han alineat de moment amb la direcció nacional. Mari Carmen Sánchez, vicealcaldessa d’Alacant i exportaveu parlamentària de Ciutadans en les Corts Valencianes, desplaçada per Toni Cantó en el seu moment, va expressar a elDiario.es: “Creiem fermament en el projecte de Ciutadans i el que no crea en ell és millor que prenga altres rumbs. Estem al capdavant d’un projecte viu”.

Sobre la hipotètica ruptura del pacte de Ciutadans amb el PP d’Alacant, tant a la ciutat com en la Diputació Provincial, bandejava els dubtes: “A l’Ajuntament d’Alacant el pacte està consolidat i fort. Hem vingut a treballar per i per als ciutadans, i més en aquests temps de pandèmia”. De la seua banda, el coordinador provincial de Cs i portaveu en la Diputació, Javier Gutiérrez, va indicar que “respecta” la dimissió de Toni Cantó, perquè es tracta d’una “decisió personal”, a més d’afegir que el partit està “en un moment de reflexió” amb aquesta eixida. “Tinc clar que no sobra ningú, qualsevol company que deixe el projecte és indubtablement una pèrdua”, va declarar en ser preguntat si la baixa de Cantó afeblirà al partit ‘taronja’.

El coordinador a la ciutat de València i portaveu a l’Ajuntament, Fernando Giner, també va manifestar el seu suport a Arrimadas: “En aquests moments difícils per a Espanya necessitem un lideratge digne i lliure com el d’Inés Arrimadas i un partit com Ciutadans, centrat a donar solucions als espanyols”, va assenyalar alhora que es comprometia a continuar treballant a la ciutat.

L’enfrontament d’alguns dirigents de Ciutadans amb Inés Arrimadas i el seu grup havia ennuvolat les disputes en la formació a la Comunitat Valenciana, amb dos sectors clarament enfrontats en el parlament autonòmic: d’una banda, Toni Cantó, que havia situat els seus diputats afins i nous rostres en les responsabilitats del grup parlamentari; de l’altra, el sector afí al senador Emilio Argüeso, exsecretari d’Organització apartat de la direcció valenciana per problemes amb els comptes de la formació.

Cantó havia designat com a portaveus adjuntes del grup parlamentari Ruth Merino, que es va incorporar el 2019 a les Corts Valencianes com a mà dreta del ja exportaveu; Yaneth Giraldo, procedent del nucli dur d’Alacant que controla Argüeso, i Merche Ventura, ara sense posicionaments massa marcats. Amb l’eixida de Cantó, entra en les Corts Asunción Sanchis, afí al corrent que dirigeix l’alacantí, la qual cosa és sens dubte un contrapés per als de Cantó que queden en el grup. Argüeso, exzaplanista en el PP i afí a Fran Hervías, va eixir de les llistes per un conflicte amb els comptes del partit, a les quals només ell i l’exsecretari general José Manuel Villegas tenien accés, i després va ser nomenat senador. Amb ell va eixir Juan Córdoba, dirigent provincial, apartat per la mateixa qüestió, que va passar a ser diputat provincial. La seua gent, que guanyarà pes en les Corts Valencianes, busca recuperar el control.

Alguns diputats venien manifestant el seu descontentament amb Cantó, com va fer Jesús Salmerón, un dels parlamentaris més actius en política LGTBI i drets humans, que criticava en Twitter que alguns representants es trobaven “anul·lats per uns quants, per aquests mateixos que hui es queixen de falta de democràcia interna”, en referència a unes paraules de l’exportaveu. Els afins a l’exportaveu, com Ruth Merino, Luis Arquillos, Carlos Gracia o Fernando Llopis, mantenen silenci de moment, mentre que el parlamentari Emigdio Tormo va aplaudir la seua decisió. “Ets un senyor”, va publicar en Twitter, com havia dit Cantó d’Albert Rivera en les seues declaracions en eixir de l’executiva.

Des que es va anunciar l’operació per a traure al PP del Govern de Múrcia per una denúncia per corrupció i es van produir les primeres crítiques de dirigents de Ciutadans a l’estratègia d’Inés Arrimadas, la desbandada del grup parlamentari és un temor que ha anat creixent. En el PP es freguen les mans veient que un dels seus rivals es desintegra i alguns toquen a la seua porta. Tots en les Corts Valencianes donen per fet que hi haurà representants de Ciutadans que vulguen seguir els passos de Fran Hervías, que després d’unes quantes xarrades amb Teodoro García Egea, se’n passa al PP. El problema és que el PP valencià no és el madrileny ni el murcià i el poder que té a la Comunitat Valenciana es redueix a Alacant, feu de Carlos Mazón i contrapés a la líder regional, Isabel Bonig. Així que, per molt que els de Ciutadans toquen al timbre, no hi ha espai per a tots. Ara els diputats hauran de triar si intenten reflotar el vaixell o l’abandonen mentre s’afona.