Albiren ducs al paratge natural de les Moles a Paterna

Una parella de ducs han pogut ser fotografiats en el paratge natural de les Moles de Paterna, segons s'ha informat des del col·lectiu naturalista Coordinadora per les Moles. Aquest grup ha assenyalat que va ser el passat 5 de setembre quan el naturalista, Ignacio Encabo, va aconseguir fotografiar un parell d'exemplars d'aquest ocell rapaç en les Moles, unint-se així a una cita anterior obtinguda en 2020.

El duc, també conegut com a bubo bubo, es tracta d'un ocell de gran grandària, distribuïda per gran part d'Euràsia. És un dels mussols de major grandària i dels més àmpliament distribuïts geogràficament, ocupant multitud d'hàbitats. La gran majoria de la seua població es distribueix per Europa continental, Rússia i Àsia Central.

El duc pot arribar a tindre una envergadura pròxima als 2 metres amb les ales esteses. La seua grandària pot variar entre 56 i 75 cm., sent més gran la femella que el mascle, única diferència entre tots dos sexes que en aquesta espècie, mostra poc dimorfisme sexual.

El tipus de presa principal varia segons la regió, però està composta principalment per xicotets mamífers com a talps, rates, ratolins, conills i llebres. A Europa, les cinc principals espècies de preses són: la rata marró, el talp llaurador, l'eriçó europeu, la rata talpera i el conill europeu. La gran varietat de preses que consumeix també inclou ocells, rèptils, amfibis, peixos, insectes i altres invertebrats. En total, s'han identificat al voltant de 600 espècies diferents com a preses del duc.

Varietat ecològica

La coordinadora assenyala que el biòleg, Ignacio Encabo, ja va aconseguir gravar teixons, garduñas i cogullades deambulant per les Moles mitjançant fototrampeo, una tècnica que consisteix a instal·lar càmeres fotogràfiques que es disparen automàticament quan s'activa un sensor de moviment. El naturalista, que s'està especialitzant en l'estudi de fauna dels Moles, considera que els albiraments d'aquesta espècie en el paratge és fruit de la dispersió dels exemplars joves després de la reproducció. En aqueix moment són més fàcils d'observar a plena llum del dia perquè normalment la seua activitat és nocturna o crepuscular.

També ha observat altres ocells en migració com a mussol campestre (Asio flammeus) o cotxa cua-roja real (Phoenicurus phoenicurus), aquest últim considerat com a 'vulnerable' per la normativa nacional i que posen de manifest la importància de les Moles com a corredor biològic en el pas de multitud d'espècies entre els seus punts de nidificació i hivernada.

Aquestes espècies venen a engrossir la llista de la fauna del paratge: teixons, garduñas, raboses, esquirols, eriçons, llebres, pit-rojos, enganyapastors, abellerols, etc. “Una diversitat de fauna que, al costat de la flora i els elements històrics (parets de pedra en sec, refugis de pastor, trinxeres de la guerra civil…), van justificar la protecció del paratge natural i la seua inclusió al Parc Natural del Túria. Una diversitat que, en aquests moments, es troba amenaçada per la sentència del TSJCV que desprotege el paratge natural dels Moles i el torna a posar en el punt de mira d'especuladors”, sentencien des de la Coordinadora per els Moles.