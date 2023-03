Un bosc metropolità regenerarà 14 km del llit del Túria i connectarà València, Mislata, Quart de Poblet i Paterna

La Generalitat convertirà l'últim tram de l'antic llit del riu Túria en un parc-bosc metropolità que, en forma de corredor verd, connectarà València, Mislata, Quart de Poblet i Paterna, segons ha anunciat la consellera de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rebeca Torró.

En la presentació del parc-bosc metropolità als alcaldes i representants municipals de l'àrea d'influència del projecte, la titular de Territori ha assenyalat que “estem parlant d'una inversió de 15 milions d'euros que aconseguirà 50 hectàrees i afectarà, de manera més directa, a 650.000 persones que viuen pegades a aquest futur corredor”. En l'acte han sigut presents també la secretària autonòmica d'Obres Públiques i Transports, María Pérez, i el director general d'Urbanisme, Vicent García Nebot.

Per a la consellera, el projecte farà d'aquesta zona, un traçat de 14 quilòmetres actualment degradat i en desús, “el pulmó verd de la Comunitat Valenciana” i serà un referent europeu “d'adaptació i lluita contra el canvi climàtic”, ha subratllat. “Dues línies en les quals la Generalitat que presideix Ximo Puig portem treballant des del minut un”, ha afegit.

Un corredor verd per a l'àrea metropolitana

En aquest sentit, Rebeca Torró ha assenyalat que l'eix transversal de les polítiques públiques ha de ser la sostenibilitat i “per això el president Ximo Puig ja va avançar aquest ambiciós projecte de fer un corredor verd en l'àrea metropolitana que servirà d'unió entre el Parc Natural del Túria i el Parc Natural de l'Albufera”.

Amb aquest objectiu, ha continuat, “des de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat hem estat treballant per a fer-ho possible i hui aquest projecte comença a caminar i que, en la següent legislatura, el bosc metropolità deixe de ser una idea i comence a ser una realitat”.

“El bosc metropolità ens permetrà recuperar, condicionar i transformar en una zona verda extensiva i de transició, el tram entre el començament del nou llit del riu Túria i el Parc de Capçalera, en els termes municipals de Paterna, Quart de Poblet, Mislata i València”, ha apuntat. Com ha explicat Rebeca Torró, es tracta d'un espai degradat perquè el Pla Sud el va utilitzar per a depositar les extraccions de terra.

Visió metropolitana oberta, de connexió i vertebració

Així, segons ha indicat, el plantejament és el mateix que en els anys 80, quan es va convertir l'antic llit en una infraestructura clau per a tota la ciutat, però “amb una visió metropolitana oberta, de connexió i vertebració de Mislata, Quart de Poblet, Paterna, i més enllà amb el Parc Natural del Túria”.

A més, ha afirmat Torró, es tracta de “una operació que contribuirà, amb un disseny de parc-bosc, a potenciar i desenvolupar la continuïtat entre zones verdes periurbanes i espais rurals en un context tan valuosa com és l'Horta”.

Anell Verd Metropolità

Aquest parc serà també, en opinió de la consellera, “un lloc per a la connectivitat amb la mobilitat verda i sostenible que estem impulsant des de la Generalitat, no sols entre els tres municipis amb la ciutat de València, sinó a nivell de tota l'Horta ja que, a més de regenerar la zona, aquest projecte fomentarà un nou patró de mobilitat en l'àrea metropolitana”.

Per aquest motiu, ha indicat, “des de la Conselleria estem treballant en l'Anell Verd Metropolità de València, que comprén un itinerari de més de 50 km per a ciclistes i vianants, i que discorre per tota l'Horta i el front litoral de la ciutat de València, a través de camins històrics i naturals, i al costat de zones privilegiades com els Parcs Naturals del Túria i de l'Albufera, l'Horta i les platges”.

De l'Anell Verd Metropolità ja estan en servei quatre trams: Montcada-Meliana, Meliana-Port Saplaya, Quart de Poblet-Aldaia i Alaquàs-Picanya, amb una inversió de 5,7 milions d'euros; està en execució dos trams: Pinedo-Sedaví i Quart de Poble-Massarrojos, amb 5,8 milions d'euros, i en licitació el tram entre Sedaví i Picanya, amb 3,9 milions d'euros.

Rehabilitar l'últim tram de l'antic llit

El futur parc-bosc transformarà l'últim tram de l'antic llit riu Túria pendent de rehabilitar que s'estén des del Parc de Capçalera i el Bioparc a València fins a l'inici del nou llit fins al ‘scalextric’ situat entre la V-30 i la Ronda Nord.

Aquesta zona verda tindrà 2.500 metres de longitud, una mitjana de 200 metres d'ample, i una extensió estimada de 50 hectàrees. Així mateix, es recuperaran huit hectàrees d'horta professional i connectarà València, Benimàmet, Paterna, Quart i Mislata amb el parc natural del Túria. També resoldrà problema del desmunt del Pla Sud i reduirà l'impacte visual i acústic del ‘scalextric’.

Referent europeu

Així mateix, recuperarà dos assuts dels huit del Tribunal de les Aigües, així com altres construccions hidràuliques en estat deficient i facilitarà la rehabilitació d'edificis singulars. Igualment, reduirà l'entrada d'escolament en cas de pluges intenses a València, farà les hortes de Benimàmet, Paterna i Quart més accessibles i potenciarà l'oferta gastronòmica i turística

El projecte inclou la creació de dues llacunes, una d'elles per al bany i l'ampliació de la superfície de botànic en l'àrea metropolitana de València aprofitant el clima. De la mateixa manera, s'adequarà per a recorreguts formatius.

“Amb aquest bosc Metropolità i amb altres actuacions ja en marxa, com l'Anell Verd, des de la Generalitat volem convertir l'àrea de València en un referent europeu de la conservació, recuperació i harmonització de la naturalesa en un entorn urbà i periurbà”, ha conclòs Rebeca Torró.