El Castell d'Elda serà visitable de manera permanent a la finalització dels treballs de restauració de la barbacana

El Castell-Palau d'Elda serà visitable de manera permanent quan concloguen els treballs de restauració de la barbacana que van donar principi la setmana passada. L'alcalde d'Elda, Rubén Alfaro, acompanyat pel regidor de Patrimoni Històric, Iñaki Pérez; l'arqueòleg municipal, Juan Carlos Márquez, i tècnics de l'empresa adjudicatària, ha visitat aquest divendres el recinte per a comprovar com avancen unes obres que tenen un termini d'execució de sis mesos i compten compten amb un pressupost de 212.409 euros.

Rubén Alfaro ha recordat que “des que vam accedir al govern local hem treballat intensament per a avançar en la recuperació d'un dels estendards del nostre patrimoni històric. Aquest treball s'ha vist reflectit en el Pla Director i en el Pla Especial de Protecció i Conservació que són els fulls de ruta per a la recuperació d'aquest recinte, que al seu torn ha suposat la progressiva restauració de diferents parts del Castell fruit de la planificació”.

El regidor eldenc ha explicat que “els treballs que s'estan realitzant permetran actuar sobre els paviments de la rampa de la barbacana, l'estructura que dona accés al castell i, sobretot, la restauració de l'arc d'accés entre el carrer Virtuts i l'antiga plaça del Castell”.

Els treballs que es realitzaran consisteixen en l'eliminació de materials impropis, la recuperació del mur de maçoneria, es determinarà l'existència d'una hipotètica torre adossada a la barbacana i, si es confirma la seua existència, es decidirà si es posa en valor o s'elimina. A més, en el recinte interior del castell es delimitarà una zona per a permetre les visites de manera permanent en condicions de seguretat.

“Durant l'anterior mandat -ha continuat Rubén Alfaro- finalitzem el antemural, la torre T-10 i l'arc que dona accés a la barbacana interior. D'eixe mode, l'any passat vam poder reobrir de manera temporal el Castell al públic, rebent la visita de 3.500 persones, la qual cosa demostra l'interés que desperta. Continuem avançant en la recuperació i posada en valor del centre històric, que és un altre dels compromisos que hem adquirit amb la ciutadania”.

L'alcalde d'Elda ha recordat que “actuacions com aquesta demostren que estem apostant i destinant recursos a la recuperació del Castell, encara que és cert que alguns fons hauran de procedir de fonts externa. En aquest sentit, hem sol·licitat una subvenció de tres milions d'euros al Ministeri de Turisme i si finalment l'aconseguim seria un revulsiu molt important. El nostre Castell sempre ha sigut un referent acadèmic a la província dins de la Ruta dels Castells”.

El projecte que s'ha presentat per a obtindre aquesta subvenció, que el Govern concedeix per concurrència competitiva, té com a objectiu millorar l'accessibilitat del Castell i que qualsevol visitant pot accedir. “Per a això caldria intervindre als carrers que envolten el Castell. És una inversió que donaria una espenta quasi definitiva a la realització del Pla Director del Castell, ja que permetria complir moltes etapes d'aquest”, ha assegurat l'alcalde d'Elda.

Per part seua, Iñaki Pérez ha afirmat que “és important posar en valor el treball que s'ha realitzat en els últims anys al Castell. Volem continuar avançant en la recuperació l'entramat urbà del barri antic i passejar pels carrers per les quals passejaven els nostres avis i àvies”.

L'edil de Patrimoni Històric ha assenyalat que “a la finalització de les obres que acaben de començar, tenim ja redactada la següent fase del Pla Director que serà la recuperació de la façana sud corresponent a l'alçada de la torre circular en el qual es va intervindre en els anys noranta i que tindria un cost d'uns 400.000 euros”.