El Consell Escolar d’Ontinyent reclama a la Generalitat un punt de vacunació de professorat

El Consell Escolar Municipal d’Ontinyent ha acordat reclamar formalment a la Generalitat Valenciana un punt de vacunació de professorat i personal treballador dels centres educatius, després que aquesta no haja estat inclosa al llistat fet públic per l’administració autonòmica. El regidor d’Educació, Óscar Borrell, arreplegava i compartia les mostres de malestar de la comunitat educativa per esta decisió, i convocava la reunió del Consell Escolar amb caràcter urgent i extraordinari per tractar aquesta qüestió i acordar el contingut d’una reclamació formal a l’administració autonòmica demanant una rectificació.

Amb el pla presentat aquest dimarts el professorat de la Vall d’Albaida haurà d’assistir a Xàtiva, a Gandia o a Alcoi per vacunar-se contra la Covid-19, ja que en total són 23 localitats on s’habilitaran els punts de vacunació arreu de les comarques del País Valencià, vacunació que es farà entre el 15 i el 27 de març, però no hi ha cap a la comarca de la Vall d’Albaida.

Borrell lamentava “el sense sentit que suposa parlar de polítiques contra el despoblament de les comarques d’interior i que alhora ens trobem fets com aquest, amb un mapa de punts de vacunació que curiosament coincideix plenament amb el de les seus oficials d’Escoles Oficials d’Idiomes, i que a tots dos casos deixa totalment oblidades comarques senceres. Entenem totalment el malestar de la comunitat educativa davant una planificació que afectarà el normal desenvolupament de l’activitat als centres, obligant a fer desplaçaments innecesaris, i per això donem suport a esta demanda de que rectifiquen”, manifestava.

El regidor recordava que l’alcalde Jorge Rodríguez ha ofert en reiterades ocasions a les autoritats sanitàries els espais municipals que siguen necessaris per tal de facilitar la vacunació tant del personal dels centres educatius com de la població en general, una petició que es reitera des del Govern d’Ontinyent.

Vacunació al personal del servei d’ajuda a domicili

Per altra banda, des l’Ajuntament també s’ha demanat a la Conselleria de Sanitat la vacunació “immediata” del personal del servei d’ajuda a domicili, una petició que també ha estat efectuada per les associacions locals AMCO i AFAO, que presten aquest servei a la ciutadania, i que encara no tenen data per la primera dosi.

Des del govern ontinyentí es destaca que “és molt bona notícia que els usuaris i personal del Centre de Dia i Centre Ocupacional estiguen ja vacunats o que estiga vacunant-se altres col·lectius professionals, però demanem el mateix per “al personal de servei d’ajuda a domicili, que diàriament visita els domicilis de persones en situació de dependència, i que suposa un sector professional que té un contacte directe amb persones de risc i, al igual que el personal sanitari està en primera línia de batalla des de l’esclat de la pandèmia”, manifestaven.