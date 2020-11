Conselleria aprova el projecte per convertir en autovia la carretera CV-60 entre l’Olleria i Terrateig

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha aprovat definitivament el Projecte Bàsic "Autovia l'Olleria-Gandia CV-60. Tram: l'Olleria-Terrateig".

Com ha explicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, “aquesta actuació convertirà en autovia la carretera CV-60 en el tram entre el seu inici, en l’enllaç amb l’autovia A-7 en l’Olleria, i el tram de carretera CV-60 ja duplicat, en les proximitats de Terrateig”. La longitud total del tram és de 23,100 km entre tots dos extrems.

La duplicació de la CV-60 entre l’Olleria i Terrateig suposarà una inversió de la Generalitat aproximada de 65 milions d’euros, ha destacat el titular d’Obres Públiques que ha subratllat la importància d’aquest projecte per a “vertebrar les comarques centrals, en millorar la mobilitat dels veïns i veïnes d’aquesta zona i dels molts turistes que la visiten”. També, ha volgut ressaltar l’increment de la seguretat viària, “un dels objectius principals del meu departament”.

A més, Arcadi España ha valorat que l’actuació implique l’execució d’un tram de 13,300 km de carril bici de 3,00 metres d’amplària amb el qual es dóna continuïtat a la ciclorruta CR-60.

“És molt important -ha comentat- poder oferir opcions de mobilitat al vehicle privat, amb les mateixes garanties de seguretat, i no sols per a l’esport o l’oci, quan siga possible, també com a manera de transport quotidià”.

CV-60

En aquest sentit, el conseller ha afegit que la CV-60 “és un dels eixos viaris estratègics per a la Comunitat Valenciana en configurar-se com a biela de connexió entre el centre peninsular i importants nuclis turístics situats en l’extrem litoral d’aquest eix”.

La carretera CV-60 connecta, d’oest a est, les comarques de l’Alcoià, el Comtat, la Vall d’Albaida, la Costanera, la Safor i la Marina. Discorre des de la connexió amb l’autovia A-7, a l’altura dels túnels de l’Olleria, finalitzant en la intersecció amb la carretera CV-680.

Actualment, la CV-60 té tres trams amb diferents seccions. El primer tram, des de l’Olleria fins a Terrateig presenta calçada única, amb un carril per sentit amb control d’accessos i enllaços a diferent nivell. El segon, des de Terrateig a Palma de Gandia, presenta secció d’autovia, amb calçades separades. L’últim, des de Palma de Gandia fins a la CV-680 presenta, novament, calçada única i no existeix connexió directa d’aquest eix amb el corredor viari d’alta capacitat de la costa que conformen l’autopista AP-7 i la carretera N-332.

Millorar la connexió interior-costa

L’actuació prevista per la Conselleria en el projecte bàsic aprovat, juntament amb el projecte bàsic actualment en redacció ‘Connexió de l’autovia CV-60 amb la N-332. Tram: Palma de Gandia-Gandia’, aconseguirà millorar la connexió de les comarques de l’interior, mitjançant un viari d’alta capacitat, amb el corredor costaner conformat per l’AP-7 i la N-332.

El tram d’autovia projectat connectarà amb la xarxa viària de l’entorn per mitjà dels enllaços existents en l’actualitat, que hauran de ser remodelats en major o menor mesura per motius de traçat o seguretat viària.

En l’inici la nova calçada se situa pel marge nord de l’actual carretera, prossegueix el seu traçat fins a l’enllaç des del qual s’accedeix al polígon El Carrascot en l’Olleria. En aquest enllaç resulta necessària la remodelació dels ramals d’entrada i eixida del marge nord.

En el límit de termes entre l’Olleria i Alfarrasí, la nova calçada creua el Barranc de la Canal per a poc després aconseguir el següent enllaç on és necessària també l’adequació de dos ramals. Des d’aquest enllaç s’accedeix a Alfarrasí i Montaverner a través de la carretera CV-620, així com a dos polígons industrials i a una gasolinera.

A continuació, travessa mitjançant viaducte el riu d’Albaida i arriba a l’enllaç que connecta la CV-62 amb la CV-60. Immediatament després, l’autovia passa sota la via fèrria València-Alcoi i prossegueix el seu traçat creuant la Bugada de Benigànim i el Barranc de Bèlgida fins a connectar amb l’enllaç des del qual s’accedeix a través de la carretera CV-667 a Bèlgida i de la CV-616 a Otos. En el tram comprés entre aquest enllaç i el següent es fa el canvi de marge de nord a sud de la duplicació.

Des de l’enllaç de connexió amb la carretera CV-620 es dóna accés a la Pobla del Duc i Beniatjar. La nova calçada continua el seu traçat pel marge sud de la carretera actual, arriba al següent enllaç, des del qual s’accedeix a Ràfol de Salem i Castelló de Rugat per les carreteres CV-615 i CV-619 respectivament, i des d’allí es dirigeix fins a l’enllaç on connecta amb el tram ja duplicat de la CV-60. Mitjançant aquest últim enllaç s’accedeix a Montitxelvo, Terrateig i a través de la CV-610 a Benicolet.

La secció tipus de l’autovia és la mateixa que el tram actualment duplicat entre Terrateig i Palma de Gandia. Està formada per dues calçades separades de 7,00 metres d’amplària amb vorals exteriors de 2,50 metres i interiors de 1,50 metres. Així mateix, s’han projectat camins de servei paral·lels al tronc principal al llarg de tot el traçat