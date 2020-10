Cullera alerta d’un creixement de l’addicció al joc online durant el confinament

L’addicció al joc online és un dels problemes que durant el confinament no sols no ha disminuït sinó que pel contrari s’ha incrementant, especialment entre els més joves.

Així ho constaten des de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives (UPCCA) de Cullera, qui advertixen sobre el fàcil accés a les distintes plataformes de joc online. El problema no són sols les cases d’apostes, diuen, sinó també quan s’aposta des de casa.

Donada la necessitat d’actuar davant d’esta tessitura, l’Ajuntament de Cullera, a través de la UPCCA i amb motiu del Dia Nacional Sense Jocs d’Atzar que es commemora el proper 29 d’octubre, s’ha sumat a una campanya en xarxes socials per tal d’advertir i alertar dels perills i problemes que comporten els jocs d’atzar.

Es tracta d’una iniciativa que impulsen totes les UPCCA de la Comunitat Valenciana i que pretén visibilitzar els riscos d’estos jocs així com desmuntar els seus mites.

Entre d’altres, es perseguix donar a conéixer la dificultat de guanyar en estos jocs i la facilitat per a perdre cada vegada més diners, ja que es basen en lleis de probabilitat.

La regidora responsable de l’UPCCA de Cullera, Francesca Ortiz, ha manifestat que els jocs d’atzar “és una de les drogues més perilloses del segle XXI, no sols pels problemes econòmics, de salut i en l’entorn familiar que poden generar sinó també per l’alta addicció que hi ha entre la gent més jove”.

Cal puntualitzar que dos de cada tres jóvens que aposten tenen un problema d’addició, i en el cas dels menors a Espanya el 28% fa apostes amb freqüència, tal com recullen els últims estudis realitzats per la Unitat d’Investigació del Joc de la Facultat de Psicologia de la Universitat de València.

La campanya #TenenTruc pretén denunciar estes conductes addictives relacionades sobretot a les màquines ‘escurabutxaques’, el póker i casinos online, les apostes esportives i els bons de benvinguda. Per això, al llarg de la setmana es llançarà cartelleria pels canals oficials de xarxes socials del consistori posant de manifest la realitat que es viu amb estos.

Perills com la pèrdua de control, la publicitat enganyosa de fàcil èxit, les apostes com a nova forma d’oci o el cobrament d’una quantitat tan sols per començar a jugar són alguns dels conflictes que esta iniciativa pretén posar de relleu al conjunt de la societat.