Cullera pateix una davallada de més del 40% de l’ocupació hotelera en l’estiu de la COVID-19

El turisme a Cullera ha obtingut uns resultats amb unes xifres millors de les esperades. La localitat va patir una davallada de més del 40% d’ocupació durant el mes d’agost passat, el mes per excel·lència per al principal sector econòmic de la ciutat, segons ha informat hui la regidoria de Turisme a partir de les dades facilitades per les empreses d’allotjament.

Així des del consistori afirmen que l’estratègia de promoció turística de la ciutat sembla haver donat els seus fruits "malgrat que fa tan sols tres mesos ningú creia que podria ni tan sols haver-hi turisme en un any tan complex com este", ha valorat la regidora de Turisme de Cullera, Débora Marí, qui estima que en la línia de l’ocorregut al juliol que la reculada és menor de l’esperat.

Preferència pels apartaments

El lloguer d’apartaments és el que millor ha funcionat en estos temps de pandèmia. Així, les empreses de pisos turístics han notificat prop d’un 65% d’ocupació malgrat les incerteses i cancel·lacions que es van produir abans de l’inici del mes quan els rebrots van començar a aparéixer en tota la geografia espanyola.

També els aparthotels han presentat una xifra més que acceptable acostant-se al 60% d’ocupació, guarisme similar al que notifiquen des del càmping pel que fa a les parcel·les de caravanes i bungalous.

Pel que respecta als hotels, s’han quedat en xifres superiors al 45% però molt lluny de penjar el cartell de ple com havia ocorregut en els estius anteriors. La capital turística de la Ribera ha rebut nombrosos visitants els caps de setmana, on s’han tornat a registrar cues de trànsit per a accedir a la ciutat.

Aposta per la seguretat

Donada la situació actual, i sent la seguretat un dels factors clau per a atraure el turisme, l’ajuntament continuarà treballant en l’aplicació d’accions que mantinguen a Cullera en el seu estatus de destí segur.

Esta aposta per la seguretat s’ha vist reconeguda pels organismes certificadors. Recentment, el Castell de Cullera ha obtingut el certificat de bones pràctiques avançades per part del Sicted, de la Secretària d’Estat de Turisme, per a la reducció del risc de contagi per coronavirus.

A més, este estiu les platges de Cullera han aconseguit situar-se entre les més segures de tota Espanya. Així ho ha catalogat l’Institut de Qualitat Turística Espanyola certificant amb el segell «Safe Tourism Certified» huit dels seus arenals.

Concretament, esta distinció l’han rebuda les platges de Sant Antoni, Racó, Dosser, El Marenyet, Escollera, Cap Blanc, Olivos i Far.

El segell 'Safe Tourism Certified' és una distinció que avalua, identifica i determina la implantació de mesures de seguretat enfront de la Covid-19 a les platges de tot el territori nacional. Així, amb ell es ratifica que les platges de la capital turística de la Ribera complixen els requisits de prevenció i seguretat, neteja, senyalització i benestar d’usuaris i banyistes per a frenar el risc de propagació del coronavirus.