Elx demanarà al Consell que salde el seu deute de 43 milions per la compra dels terrenys de la Universitat Miguel Hernández

Acord unànime del ple municipal d'Elx per a demanar-li al Consell que salde el seu deute de 43 milions amb la ciutat per l'adquisició dels terrenys de la Universitat Miguel Hernández. Aquest deute es remunta més de vint anys, quan en els anys 90 l'ajuntament va comprar mitjançant expropiacions, el sòl on actualment se situa el campus de la institució acadèmica.

Tots els grups polítics han donat suport a aquesta sol·licitud presentat pel PP per a exigir a la Generalitat la signatura d'un conveni que suposaria un calendari de noves inversions extraordinàries per valor d'aquesta quantitat.

El consistori recorda que Ximo Puig ha sigut l'únic president del Consell que ha admés l'existència d'aqueix deute i que ha adquirit el compromís de compensar amb inversions a la ciutat d'Elx per l'esforç realitzat.