La Generalitat abordarà en 2024 la descontaminació del subsòl on hi havia la gasolinera de l’avinguda de Luis Suñer d'Alzira

Aquest dimarts s’ha celebrat una reunió a Alzira per a definir la continuïtat del projecte de descontaminació de la gasolinera de Luis Suñer. El regidor d’Hisenda i Urbanisme, Andrés Gomis, s’ha reunit amb el director general de Qualitat Ambiental, Jorge Blanco, per a tractar la descontaminació del subsòl del terreny on hi havia la gasolinera de l’avinguda de Luis Suñer.

En la trobada, la Generalitat ha assegurat que destinarà 200.000 euros a descontaminar el sòl de la gasolinera per a licitar el projecte a principis d’any i, a continuació, posar en marxa esta actuació que ha sigut motiu de preocupació per a l’associació de veïns de l’Alborxí, a causa de la contaminació i la possible amenaça per a la salut pública.

En este sentit, el regidor d’Urbanisme, Andrés Gomis, ha manifestat que “tant des de l’Ajuntament, com des de l’associació de veïns, valorem molt positivament la marxa de les actuacions i esperem que ens els pròxims mesos puguem tindre una zona d’esplai per a tota la ciutadania”.

En reunions passades, el regidor ja va anunciar al veïnat que el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2024 preveu una assignació de 200.000 euros per a descontaminar l’antiga gasolinera situada a l’avinguda de Luis Suñer d’Alzira. Amb la reunió celebrada aquest dimarts es confirma la idea de la Conselleria de Medi Ambient de dur a terme els estudis, avaluacions i accions necessàries perquè la descontaminació siga una realitat l’any que ve.

Recordem que en maig del 2022 ja es van fer faenes de perforació per a comprovar l’estat de contaminació del subsòl i posteriorment es van fer unes prospeccions per a comprovar els nivells de contaminació per als informes inicials.

Des de l’Ajuntament es continua treballant per a poder arribar a l’última de les fases consistent a transformar l’espai en una zona verda.