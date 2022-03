L'Ajuntament de Vila-real reclama al Govern baixar l'IVA de la llum perquè quasi ha triplicat la seua factura

L'Ajuntament de Vila-real s'ha queixat de l'"encariment exponencial", assegurant que està "colpejant de manera dràstica" les arques municipals ja que "malgrat ser una Administració de servei públic, continua subjecta al pagament del 21% de l'IVA en la llum". Una comparativa dels costos dels últims cinc mesos respecte als que es van pagar en el mateix període de l'any anterior revela que l'electricitat costa a l'Ajuntament de Vila-real una mitjana de 8.844,8 euros cada dia, quan un any abans el cost se situava en 3.423 euros diaris. "És urgent prendre mesures, i així li ho traslladarem al Govern central, perquè, de seguir així, els ajuntaments no podrem suportar-ho", adverteix l'alcalde de la ciutat, José Benlloch.

"Malgrat les ampliacions de crèdit fetes l'any passat, encara es van quedar 65.000 euros per pagar de la factura de novembre i 310.876,54 euros de la de desembre. Això se suma a una escalada de preus de la factura de la llum sense precedents, que està posant en serioses dificultats a l'Ajuntament de Vila-real, llastrat per un important deute derivat de l'herència del PP, amb un endeutament provocat pel préstec històric de 20 milions subscrit pel Partit Popular en 2010 i que ens costarà 28 milions fins a 2026, i els més de 33 milions ja pagats en sentències, convenis, expropiacions urbanístiques realitzades pel govern anterior a 2011 i no pagades", recorda l'alcalde. La delicada situació econòmica municipal motivada per aquests dos factors, sumats al sobreesforç que ha suposat la covid-19, amb més de 4,5 milions d'euros imprevistos en ajudes directes i programes de dinamització econòmica, es veu agreujada encara més per l'escalada de preus de l'energia.

D'octubre de 2020 a febrer de 2021, la llum li costava a Vila-real una mitjana de 3.423,69 euros al dia (103.910,80 al mes), quantitat que s'ha multiplicat per més de 2,5 en només un any. Així, en els últims cinc mesos, la mitjana diària del cost de l'electricitat ha sigut de 8.844,80 euros (265.346,90 mensuals). En alguns mesos, com el cas de gener, el cost s'ha arribat a multiplicar quasi per quatre.

"Les dades no menteixen. En menys d'un any, quasi s'ha triplicat el cost de la llum, tenint en compte que l'Ajuntament de Vila-real disposa d'un centenar d'edificis propis i altres huit arrendats, a més dels 8.000 fanals per a la il·luminació de carrers i places", indica Benlloch, qui apunta que l'enllumenat viari -"un servei de seguretat ciutadana fonamental"- suposa al voltant del 70% de la despesa elèctrica municipal.

"La preocupació és màxima", adverteix Benlloch. "Si seguim així", puntualitza, "amb el 5% d'actualització de l'IBI, que va suposar una recaptació d'1,5 milions d'euros, no tenim suficient, tenint en compte, a més, els 500.000 euros de bonificacions als comerços i ajudes per la covid". De fet, la despesa acumulada en els dos primers mesos de l'any (614.695,8 euros) ja suma la meitat de tot el pressupost per al contracte de llum previst en 2022, amb un total d'1.223.823,99 euros.

"Davant aquesta situació, exigim una resposta del Govern central. Els ajuntaments som un servei públic, molt especialment en el tema de l'enllumenat públic, que és una qüestió de seguretat ciutadana. La nostra activitat repercuteix també en la de totes les famílies i, no obstant això, seguim subjectes a un 21% d'IVA en l'electricitat, quan els impostos a la llum sí s'han reduït al 10% en altres casos, com les famílies. Qüestió, d'altra banda, que aplaudim", detalla Benlloch.

A més d'aquesta exigència, l'alcalde ha posat la situació en mans dels serveis jurídics municipals per a estudiar les possibilitats legals amb els contractes vigents, mentre l'executiu local estudia noves mesures d'optimització dels recursos. Referent a això, Benlloch recorda que el consum elèctric ja s'ha reduït de manera considerable adoptant mesures d'eficiència energètica, que van permetre passar dels 6.777.352 Kwh consumits de gener a octubre de 2020 als 6.777.352 Kwh consumits en el mateix període de 2021.