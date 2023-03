L'Ajuntament de Villena es personarà contra la instal·lació de quatre plantes fotovoltaiques en la zona de Sierra Salinas

L'Ajuntament de Villena ha anunciat que es personarà amb tots els recursos possibles contra quatre projectes de plantes fotovoltaiques que plantegen situar-se en les proximitats de Sierra Salinas, l'espai que l'equip de govern municipal proposa com a nou Parc Natural de la Comunitat Valenciana, segons ha explicat hui l'alcalde de Villena, Fulgencio Cerdán. Les plantes fotovoltaiques contra les quals l'Ajuntament està decidit fins i tot a acudir als tribunals, són les que impulsa Repsol, així com Atalaya Solar, Fotovoltaica Villasol i Frutasol.

Cerdán ha explicat que “tenim una obligació de fomentar l'ús i l'aplicació de les noves fonts energètiques, al mateix temps que hem de protegir el nostre paisatge i els nostres espais naturals, entre ells, l'excepcional entorn de Sierra Salines”. Amb aquest objectiu, l'alcalde ha afirmat que ja disposa de dades suficients per a presentar els recursos necessaris contra la implantació d'aquestes infraestructures.

En el cas de la proposta de Repsol, l'Ajuntament al·legarà contra la seua ubicació per un error en la tramitació, en entendre que no s'ha contemplat un corredor ecològic que es troba dins de la Xarxa Natura i que, per tant, ha de ser protegit en compliment de la normativa mediambiental.

Quant a les plantes Atalaya Solar, Fotovoltaica Villasol i Frutasol, l'Ajuntament entén tots elles se situen sobre una superfície que podria ser declarada com a perímetre de protecció que es genera sempre al voltant dels parcs naturals, en funció de plans d'Ordenació de Recursos Naturals (PORN), una franja d'uns 500 metres al seu voltant. “I nosaltres estem decidits al fet que Sierra Salinas tinga el major nivell de protecció, per a posar en valor la seua biodiversitat, el seu paisatge i el protegisca de riscos vinculats a altres desenvolupaments”, ha comentat l'alcalde, qui va afegir que “per això, és millor no autoritzar la seua implantació i preservar el futur dels nostres espais naturals”.