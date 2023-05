L’Ajuntament de Vinaròs sanciona a l’empresa encarregada de l’enllumenat públic

L’Ajuntament de Vinaròs ha aplicat una sanció a l’empresa encarregada de l’enllumenat públic de la localitat per incompliment del contracte. El motiu ha sigut pel retard a l’hora de reparar els problemes en els fanals del municipi, incomplint d’aquesta forma els terminis establerts dintre de les condicions contractuals acordades.

Al 2020 el responsable del contracte va advertir a la concessionària del servei, que amb motiu de la pandèmia, es van detectar retards importants a l’hora de fer les reparacions de les incidències. Tot i les mesures aplicades per l’empresa, no es va registrar una millora de la prestació, llavors per aquests motius, l’Ajuntament s’ha vist obligat a obrir un segon expedient, que comporta una sanció econòmica que ascendeix fins als 116.900 euros.