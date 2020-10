La línia de tren Xàtiva-Alcoi s’interromprà durant mes i mig per obres en un túnel

En un moment en el que diferents col·lectius i formacions polítiques estan reclamant al ministeri de Infraestructures que es recuperen les freqüències per a la línia Xàtiva-Alcoi que es van retallar a causa de la pandèmia de la COVID-19, ara Adif ha anunciat que la línia fèrria s’interromprà durant 42 dies a causa d’unes obres.

Esta comunicació serà substituïda per un un trajecte en autobús entre el dilluns 19 d’octubre i el diumenge 29 de novembre, i variarà un poc els horaris, però no augmentarà les freqüències. Així continuarà havent dos trajectes d’anada i altres dos de tornada per dia, però l’eixida de Xàtiva de les 12,28h s’avançarà a les 12,18h i la de les 17,51h es retardarà a les 18,18h; pel que fa a les eixides des d’Alcoi la de les 6,12h es retarda a les 6,20h, i la de les 14,34h s’avança a les 14,22h.

Aquesta mesura es pren per les obres que té previst iniciar Adif en diferents punts de la línia, unes obres que s’ha anunciat que suposaran una inversió de 700.000 euros (més IVA) entre les que destaca les obres de millora del túnel entre Xàtiva i el Genovés. D’una altra banda també es farà la onstrucció d’un mur d’uns 75 m de longitud en trinxera també entre Xàtiva i el Genovés, un mur que va patir una deterioració després de les fortes pluges de la passada DANA.