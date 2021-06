La llúdriga torna al riu Clariano

Un estudi encomanat per l’Ajuntament d’Ontinyent a la Colla Ecologista l’Arrel per radiografiar l’ecosistema local i comarcal de mamífers ha constatat el retorn de la llúdriga al riu Clariano i els entorns fluvials de la comarca. Aquest dimecres es presentaven els primers resultats preliminars del treball, que parteix del seguiment de la llúdriga com a espècie representativa, confirma la presència d’un mínim de dos exemplars a la zona i constata la presència de cent espècies animals a la comarca, entre elles set mesomamífers.

La regidora de Sostenibilitat, Sayo Gandia, explicava que es tracta d’un estudi aprovat pel Consell Local de Medi Ambient i que es finança amb el cànon de la pedrera que es destina anualment a projectes d’aquest tipus. En aquest cas, s’ha encomanat aquest estudi a la Colla Ecologista l’Arrel “perquè compta amb especialistes capacitats per a dur-lo a terme, i volem posar en valor a associacions que en altres ocasions venen treballant de manera altruista per la conscienciació ambiental. A més a més, és un moment clau per fer una radiografia d’aquest tipus, per saber com afecten el canvi climàtic i altres factors als éssers vius del nostre entorn natural”, assenyalava.

L’estudi, que està duent-se a terme des de principis de 2021 i es perllongarà fins inicis de 2022, està sent dut a terme per un equip integrat pel doctor en Biologia Gustau Calabuig, els biòlegs Àngel Such i Ramón Gómez, i la veterinària Noelia Tormo. El president de la Colla Ecologista l’Arrel, David Gironés, que també participa al projecte, destacava la importància d’un treball “que esperem que puga ser un primer pas per a animar a les institucions locals a apostar per la investigació local, tal com està fent l’Ajuntament d’Ontinyent”.

Gustau Calabuig explicava com s’està duent a terme el l’estudi que a més de detectar la presència de llúdriga, té entre els seus objectius intentar determinar si existeix reproducció de l’espècie a l’àrea d’estudi; conèixer les variables ambientals relacionades amb la presència, expansió i possible reproducció de la llúdriga a la Vall d’Albaida o la comunitat de paràsits de l’espècie, entre d’altres qüestions. Per a dur a terme el treball s’està mostrejant 18 punts repartits en l’entorn dels rius Clariano, Albaida i Micena, treballant-se amb un protocol de fototrampeig amb càmeres de visió nocturna i una APP dissenyada per recollir les màximes dades de l’estudi.

Tot açò permet arreplegar dades sobre altres espècies d’amfibis, mamífers o rèptils, constatant-se l’existència d’un centenar d’espècies. Entre elles s’ha trobat un total de 7 dels 8 mesomamífers que s’esperava constatar, entre els quals, a més de la llúdriga, estan el gat cerval, la rabosa, el teixó, la geneta, la fagina i la mostela, “restant per ara el turó, que de moment no ha aparegut i que seria tota una troballa”, explicava. Entre la resta d’espècies, destaquen la rata d’aigua (desapareguda a altres zones), la tortuga de rierol o el duc. A més, s’han detectat espècies al·lòctones de caràcter invasor presents en moltes altres zones d’Espanya i la Comunitat Valenciana, “l’evolució i efectes de les quals requeriria seguiment”, apunten, com la Ludwigia Peploides en la flora i el carranc de riu americà i la tortuga de Florida a la fauna.

La realització de l’estudi i estos primers resultats preliminars seran presentats a la ciutadania públicament el proper dissabte, junt a un seminari sobre rastres i senyals dels carnívors d’Ontinyent i la Vall d’Albaida, que tindrà lloc dissabte a les 9:30 hores a la Casa de Cultura, sent necessària inscripció prèvia a l’email colla.ecologista.arrel@gmail.com. Tant la regidora com els representants de la Colla Ecologista destacaven la importància de la vessant didàctica que acompanya al projecte, que inclou també la realització d’un audiovisual sobre el mateix que es posarà posteriorment a l’abast dels centres educatius, junt a un dossier d’activitats didàctiques.