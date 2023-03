Morella crida a la participació dels veïns per a crear una comunitat energètica local

L’Ajuntament de Morella continua el camí per a crear una comunitat energètica local després de la reunió informativa del passat mes de gener. D’aquesta manera, una vegada seleccionades les enginyeries responsables dels projectes, ara posa a disposició de les persones interessades a participar un correu electrònic, comunitatenergetica@morella.net, on enviar l’adreça on es consumirà l’energia, així com el telèfon mòbil i el correu de contacte. El termini està obert fins al 16 d’abril de 2023. A més, també estarà disponible l’oficina Xaloc de vivenda per a consultes i dubtes. Una volta enviades les dades, es remetrà a cada persona interessada un full per a donar els permisos necessaris per a consultar les dades de consum de cada particular. Així, l’enginyeria encarregada d’estudiar la viabilitat de cada cas coneixerà en quines hores es produeix el consum per a igualar-lo al màxim amb la generació produïda.

Les comunitats energètiques són agrupacions d’autoconsum que permeten a la ciutadania i empreses, consumir l’energia generada dins del seu propi municipi. En el cas de Morella, són punts de generació energètica fotovoltaica i es compartirà l’energia entre tota la gent interessada a participar com a consumidora, la qual cosa provoca un estalvi energètic. Així, en les primeres comunitats energètiques d’aquest projecte, les plaques solars s’instal·laran als teulats dels edificis municipals del polígon industrial Les Casetes, així com els primers que s’integren en la comunitat serà els serveis municipals, com el Centre de Dia o les oficines de l’ajuntament, i alguns públics d’elevat consum energètic com és, per exemple, la residència de la tercera edat. A estos caldrà incloure totes les vivendes i empreses interessades.

D’altra banda, cal explicar que també es poden crear comunitats energètiques en els nuclis urbans de Morella, així com en altres zones fora dels dos quilòmetres de distància de la zona del polígon, les quals caldrà estudiar. A més, si la demanda de gent interessada és molt gran, en fases posteriors s’hauran de buscar noves ubicacions com, per exemple, teulades de particulars o altres terrenys per ubicar les plaques, sempre fora del nucli històric de Morella i la seua àrea de protecció.

L’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, ha destacat que “l’ajuntament impulsa un projecte tan important com este amb l’objectiu d’abaratir la factura de l’electricitat a les veïnes i veïns, apostant per la generació de proximitat”. L’edil ha explicat que “les persones interessades ens han d’enviar les seues dades per a saber quanta gent vol formar part, així com vore la viabilitat de cada cas a l’hora de consumir l’energia generada en la comunitat”. També ha comentat que “l’antiga norma no permetia crear comunitats per la protecció de Bé d’Interés Cultural del Castell i les muralles” i ha afegit que “la nova permet instal·lar les plaques al polígon industrial i consumir l’energia al poble”. Finalment, ha volgut “convidar a totes i tots a participar en la reunió i informar-se sobre les possibilitats de crear comunitats energètiques i la generació d’energia de proximitat”.

Cal recordar que, el consistori morellà ha sigut dels municipis que han aconseguit que es canviara la normativa i augmentar la distància entre el punt de generació i consum de l’energia. Ara, esta distància s’ha establert en 2.000 metres i això fa que siga viable impulsar projectes d’este tipus en el municipi amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques fora de la protecció BIC de Morella i, per això, es planteja la ubicació en el polígon industrial on hi ha edificis municipals.