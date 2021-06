Oliva, pionera en oferir banderes de platja amb codis que faciliten la diferenciació a persones daltòniques

Oliva Turisme ha presentat la seua última aposta per la millora de l'accessibilitat i la inclusió de les platges, amb l'objectiu de permetre que totes les persones puguen gaudir de l'estiu amb la màxima seguretat. Així Oliva oferirà als seus usuaris codis de signes en les seues banderes de platja (verda, groga i roja) amb la finalitat que les persones amb problemes per a diferenciar tots o alguns colors (daltonisme o discromatòpsia) les puguen diferenciar de forma totalment clara.

Afirma el regidor de Turisme i Platges de l'Ajuntament d'Oliva, Kino Calafat, que “aquest és un dels primers passos per a convertir els recursos turístics d'Oliva en llocs cent per cent accessibles i inclusius”. Calafat ha indicat que “és important sensibilitzar-se, de veritat, amb les persones que pateixen aquesta patologia ocular que els complica la vida en situacions tan quotidianes com anar a la platja o gaudir de la naturalesa”.

ColorADD

El departament de Turisme i Platges ha apostat per implementar a les platges i zones de bany banderes amb el ColorADD, un codi de signes amb tres símbols monocromàtics per a advertir sobre l'estat de la mar a persones daltòniques, que és únic, inclusiu i universal.

Aquest sistema representa els colors de la bandera per mitjà de tres símbols: una barra diagonal representa la bandera groga, un triangle que apunta cap a l'esquerra simbolitza la roja i una barra diagonal al costat d'un triangle que apunta cap a la dreta representa la bandera verda.

Aquestes 72 banderes inclusives les col·locaran tots els dies, durant el període de bany, els socorristes de Creu Roja en els diferents llocs de vigilància, cobrint així tot el litoral oliver.