Ontinyent articula subvencions per valor de 110.000 euros per donar suport a col·lectius vulnerables davant la Covid-19

L’Ajuntament d’Ontinyent ha articulat noves subvencions per valor de 110.000 euros perquè els col·lectius més vulnerables puguen fer front als efectes de la Covid-19. En concret, el Ple Municipal aprovava per unanimitat aquest dijous una modificació de crèdit que inclou 80.000 euros perquè Creu Roja repartisca productes d’alimentació i higiene, i les bases reguladores d’una línia d’ajudes directes al lloguer.

La primera tinent d’alcalde i regidora d’Hisenda, Natàlia Enguix explicava que “la reordenació de despeses derivada de la pròpia situació de pandèmia ens ha dut a aprovar vàries modificacions de crèdit per optimitzar la maniobrabilitat econòmica de l’Ajuntament, i en aquest sentit tenim la possibilitat d’habilitat estes quanties per estar al costat d’aquelles persones que més ho necessiten, i que s’han vist afectades directa o indirectament per la Covid-19”, assenyalava.

Així, el ple aprovava per unanimitat de tots els grups una modificació de crèdit que inclou com a element principal la creació d’una nova subvenció de 80.000 euros a Creu Roja per poder repartir alimentació bàsica no perible, productes frescos d’alimentació (peix, carn i fruita), alimentació infantil i productes d’higiene per a homes, dones, població infantil i menors de 18 anys en situació de deprivació econòmica i estructural.

Per altra banda, el ple aprovava, també per unanimitat, l’aprovació dels criteris reguladors per a la concessió directa d’ajudes directes per a col·lectius vulnerables com persones víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament de l’habitatge habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables. En concret, són 31.000 d’ajudes directes per a lloguer o despeses de manteniment, comunitat i subministrament bàsics de l’habitatge, ja siga per als propers mesos o per a pagar les que no s’hagen fet efectives durant els últims 6 mesos.

La regidora coordinadora de l’àrea de Política per a les Persones, Paula Soler, explicava que “com a conseqüència de l’emergència de salut pública ocasionada per la Covid-19 s’estan adoptant des d’este Ajuntament mesures de suport a la ciutadania, ja que el departament de Serveis Socials és el millor coneixedor de les necessitats que tenen els sectors més vulnerables. Amb estes ajudes de caràcter excepcional tractem de donar suport a estes persones per evitar que es generen situacions de marginació i exclusió social”, manifestava.

Al cas de la modificació de crèdit, que es va aprobar per un montant total de 134.600 euros, es contemplaven també aportacions per a la realització d’activitats al Campus Universitari a través de la Fundació Universitaria Vall d’Albaida, ajudes a la mobilitat sostenible, reforç a la partida de manteniment d’edificis i vies publiques, i subvencions menors a vàries associacions locals.