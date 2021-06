Un projecte noruec s'interessa pel plàstic de les plantes del Consorci València Interior per a generar combustible per a vaixells

Un grup d'empresaris noruecs s'ha interessat a aprofitar la capacitat de recuperació de materials de les plantes de tractament de Llíria i Caudete de las Fuentes del Consorci València Interior (CVI) com a matèria primera per a elaborar combustible per a vaixells.

El gerent de l'entitat, Ángel Rodríguez, ha mostrat les instal·lacions de tots dos complexos al gerent responsable del projecte Astrumfuel, Gerdt Holm, qui ha acudit acompanyat del delegat de la seua empresa a Espanya i el president de la companyia, així com la presidenta de la Cambra de Comerç Hispà-Noruega, Carmen Sanz.

Durant la visita, s'ha mostrat al grup els processos de selecció i separació dels residus a l'interior de les naus de triatge de totes dues plantes. Per a fer possible el reciclatge químic de polímers plàstics és necessari seleccionar aquells compostos amb major rendiment en el posterior procés de piròlisi (mescles de polipropilè, poliestiré i polietilé), i recuperar prèviament els materials que tenen un aprofitament directe en el mercat de reciclatge material (plàstic PET, alumini, aliatges fèrrics). Els sistemes de selecció del Consorci a través de separadors òptics automàtics programables, combinats amb separadors balístics, i electromagnètics, permeten adaptar la separació als requisits necessaris a cada moment.

Durant el recorregut, els empresaris s'han mostrat interessats a aprofitar les fraccions recuperades riques en plàstics que en l'actualitat van a abocador al no tindre eixida en el mercat. Amb això, el CVI veuria reduïda la quantitat de residus que van a abocador, augmentar així la seua vida útil i donar vida a nous productes procedents de residus plàstics.

Per al president del Consorci València Interior, Robert Raga, “es tracta d'una cosa molt beneficiosa perquè és economia circular, residus convertits en recursos que serveixen per a crear combustible sense necessitat d'extraure nous materials de la naturalesa”. Raga ha assegurat que es tracta d'una iniciativa “molt important per al CVI atés que amb aquest model d'economia circular s'utilitzen els residus per a crear ocupació, millorar les xifres de valorització de residus i acostar-nos als objectius que ens marquen les institucions europees, estatals i autonòmiques”.

La innovació és una de les premisses d'aquest consorci, sobretot el que tinga a veure amb la recuperació de materials per a poder crear nous productes. Amb aquesta visita s'evidencia el treball que realitza l'ens quant a la gestió dels residus, atés que es caminen buscant solucions a la millora de les xifres de recuperació aprofitant les sinergies, bé amb empresaris espanyols o estrangers.